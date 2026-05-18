Mayıs'ta 130,31 TL'yi gören gümüş çakıldı. Gram gümüş bugün yüzde 0,54 daha düşerek 110,59 TL'ye geriledi, ons gümüş ise 75,58 dolardan işlem görüyor. Zirveden yaklaşık yüzde 15 değer kaybeden gümüşte düşüş sürüyor.

Mayıs ayı boyunca yükselen gümüş fiyatları, 14 Mayıs'ta düşüşe geçmişti. En üst seviyede 130,31 TL yi gören gram gümüş haftayı 111,00 TL'den kapatmıştı. Bugün ise gram gümüş yüzde 0,54 düşüşle 110,59 TL'den işlem görüyor.

Geçen hafta 89,31 dolara kadar çıkan ons gümüş ise haftayı 75,99 dolardan kapatmıştı. Ons gümüş de 0,49 düşüş ile 75,58 dolardan işlem görüyor.

18 MAYIS 2026 GÜMÜŞ FİYATLARI HIZLI ÖZET

  • Gram gümüş (satış): 110,59 TL
  • Ons gümüş (satış): 75,58 $

18 MAYIS 2026 GÜNCEL GÜMÜŞ FİYATLARI

Gümüş türü Alış (TL / $) Satış (TL / $) Günlük değişim Saat
Gram gümüş 110,48 TL 110,59 TL %-0,54 07:07
Ons gümüş 75,49 $ 75,58 $ %-0,49 07:21

Not: Fiyatlar serbest piyasada anlık değişebilir; şehir/kuyumcu/işlem kanalına göre farklılık gösterebilir.

ÖNCEKİ KAPANIŞ VE BUGÜN GÜMÜŞ FİYATLARI

Kalem 15 Mayıs 2026 18 Mayıs 2026 Fark
Gram gümüş (satış) 111,00 TL 110,59 TL -0,41 TL
Ons gümüş (satış) 75,99 $ 75,58 $ -0,41 $

18 MAYIS 2026 GRAM GÜMÜŞ NE KADAR?

Gram gümüş alış: 110,48 TL

Gram gümüş satış: 110,59 TL

18 MAYIS 2026 ONS GÜMÜŞ NE KADAR?

Ons gümüş alış: 75,49 $

Ons gümüş satış: 75,58 $

18 MAYIS 2026 ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 6.653,18 TL

Gram altın satış: 6.654,06 TL

18 MAYIS 2026 DÖVİZ NE KADAR?

Dolar alış: 45,5721 TL

Dolar satış: 45,5800 TL

Euro alış: 52,9669 TL

Euro satış: 52,9880 TL

Sterlin alış: 60,6722 TL

Sterlin satış: 60,7011 TL

18 MAYIS 2026 AKARYAKIT NE KADAR?

Benzin (kurşunsuz 95/benzin): 65,02 TL/LT

Motorin (dizel/mazot): 67,48 TL/LT

LPG (otogaz): 33,89 TL/LT

18 Mayıs 2026 Akaryakıt Fiyatları

18 MAYIS 2026 BIST 100 ENDEKSİ

18 Mayıs 2026 BIST 100 verileri

18 MAYIS 2026 KRİPTO PİYASASI

18 Mayıs 2026 kripto piyasasında son durum

