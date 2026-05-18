Mayıs rallisi bitti, parlayan gümüş karardı: Önce rekor kırdı sonra yatırımcısını yaktı
Mayıs'ta 130,31 TL'yi gören gümüş çakıldı. Gram gümüş bugün yüzde 0,54 daha düşerek 110,59 TL'ye geriledi, ons gümüş ise 75,58 dolardan işlem görüyor. Zirveden yaklaşık yüzde 15 değer kaybeden gümüşte düşüş sürüyor.
Mayıs ayı boyunca yükselen gümüş fiyatları, 14 Mayıs'ta düşüşe geçmişti. En üst seviyede 130,31 TL yi gören gram gümüş haftayı 111,00 TL'den kapatmıştı. Bugün ise gram gümüş yüzde 0,54 düşüşle 110,59 TL'den işlem görüyor.
Geçen hafta 89,31 dolara kadar çıkan ons gümüş ise haftayı 75,99 dolardan kapatmıştı. Ons gümüş de 0,49 düşüş ile 75,58 dolardan işlem görüyor.
18 MAYIS 2026 GÜMÜŞ FİYATLARI HIZLI ÖZET
- Gram gümüş (satış): 110,59 TL
- Ons gümüş (satış): 75,58 $
18 MAYIS 2026 GÜNCEL GÜMÜŞ FİYATLARI
|Gümüş türü
|Alış (TL / $)
|Satış (TL / $)
|Günlük değişim
|Saat
|Gram gümüş
|110,48 TL
|110,59 TL
|%-0,54
|07:07
|Ons gümüş
|75,49 $
|75,58 $
|%-0,49
|07:21
Not: Fiyatlar serbest piyasada anlık değişebilir; şehir/kuyumcu/işlem kanalına göre farklılık gösterebilir.
ÖNCEKİ KAPANIŞ VE BUGÜN GÜMÜŞ FİYATLARI
|Kalem
|15 Mayıs 2026
|18 Mayıs 2026
|Fark
|Gram gümüş (satış)
|111,00 TL
|110,59 TL
|-0,41 TL
|Ons gümüş (satış)
|75,99 $
|75,58 $
|-0,41 $
18 MAYIS 2026 GRAM GÜMÜŞ NE KADAR?
Gram gümüş alış: 110,48 TL
Gram gümüş satış: 110,59 TL
18 MAYIS 2026 ONS GÜMÜŞ NE KADAR?
Ons gümüş alış: 75,49 $
Ons gümüş satış: 75,58 $
18 MAYIS 2026 ALTIN NE KADAR?
Gram altın alış: 6.653,18 TL
Gram altın satış: 6.654,06 TL
18 MAYIS 2026 DÖVİZ NE KADAR?
Dolar alış: 45,5721 TL
Dolar satış: 45,5800 TL
Euro alış: 52,9669 TL
Euro satış: 52,9880 TL
Sterlin alış: 60,6722 TL
Sterlin satış: 60,7011 TL
18 MAYIS 2026 AKARYAKIT NE KADAR?
Benzin (kurşunsuz 95/benzin): 65,02 TL/LT
Motorin (dizel/mazot): 67,48 TL/LT
LPG (otogaz): 33,89 TL/LT
18 Mayıs 2026 Akaryakıt Fiyatları
18 MAYIS 2026 BIST 100 ENDEKSİ
18 Mayıs 2026 BIST 100 verileri
18 MAYIS 2026 KRİPTO PİYASASI
18 Mayıs 2026 kripto piyasasında son durum