Trump'ın İran'a olan ültimatomu haftanın ilk işlem gününde piyasaları çalkaladı. Petrol fiyatlarının fırlaması ile dolar endeksinde fırlama yaşanırken, enflasyon korkularına rağmen altın fiyatlarındaki düşüş yatırımcı tarafından alım fırsatı olarak değerlendirildi, altın değerini korudu. Dövizde bu haftanın yön belirleyicisi, çarşamba günü yapılacak Fed toplantısı olacak.

Dolardan yaşanan artışlar MB tarafından dizginlenmeye devam ediyor. Milim milim yükselmeye devam eden dolar bugün 45,5899 TL'den işlem görüyor.

Yükselen dolar karşısında ise euro ve sterlin eriyor. Euro kuru, mayıs ayının başından beri ilk kez 53 TL'nin altına geriledi, 52,9931 TL'den işlem görüyor. GBP ise değer kaybı ile nisan ayı sonundaki değerlere yaklaştı, bugün 60,7040 TL'den işlem görüyor.

18 MAYIS 2026 DÖVİZ KURLARI HIZLI ÖZET

18 MAYIS 2026 GÜNCEL DÖVİZ KURLARI

Döviz Alış (TL) Satış (TL) Günlük değişim Saat Dolar (USD) 45,5631 45,5899 %0,16 07:36 Euro (EUR) 52,9549 52,9931 %0,00 07:36 Sterlin (GBP) 60,6704 60,7040 %-0,02 07:35

Not: Kurlar serbest piyasada anlık değişebilir; banka/kurum/işlem kanalına göre farklılık gösterebilir.

ÖNCEKİ KAPANIŞ VE BUGÜN DÖVİZ KURLARI

Kalem 15 Mayıs 2026 18 Mayıs 2026 Fark Dolar (USD) (satış) 45,4509 TL 45,5899 TL +0,1390 TL Euro (EUR) (satış) 53,0116 TL 52,9931 TL -0,0185 TL Sterlin (GBP) (satış) 60,8827 TL 60,7040 TL -0,1787 TL

18 MAYIS 2026 DOLAR NE KADAR?

18 MAYIS 2026 EURO NE KADAR?

18 MAYIS 2026 STERLİN NE KADAR?

18 MAYIS 2026 ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 6.653,18 TL

Gram altın satış: 6.654,06 TL

18 MAYIS 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?

Gram gümüş alış: 110,48 TL

Gram gümüş satış: 110,59 TL

18 MAYIS 2026 AKARYAKIT NE KADAR?

Benzin (kurşunsuz 95/benzin): 65,02 TL/LT

Motorin (dizel/mazot): 67,48 TL/LT

LPG (otogaz): 33,89 TL/LT

18 MAYIS 2026 BIST 100 ENDEKSİ

18 MAYIS 2026 KRİPTO PİYASASI

