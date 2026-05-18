Borsa son bir ayın en kötü haftasını kapattı, yeni haftaya da düşüşle girdi
Borsa İstanbul son bir ayın en kötü haftasını kapattı; BIST 100 tek haftada 773 puan birden eridi. Haftanın ilk işlem gününe de düşüşle giren endeks yüzde 0,24 kayıpla 14 bin 333 puandan açıldı. Endeks son bir ayda da yüzde 0,81 değer yitirdi.
Borsa İstanbul, son bir ayın en kötü haftasını geride bıraktı. Bist 100 endeksi son bir ayda yüzde 0,81 değer kaybederek 117,31 puan geriledi. Son bir haftada ise endeks 5,11 değer kaybetti ve tamı tamına 773,78 puan geriledi.
Düşüşlerden kendini alamayan Bist 100, haftanın il işlem gününe düşüşle başladı. Yüzde 2,24 oranında düşen endeks 33,94 puan gerileyerek açılışı 14 bin 333,66 puandan yaptı.
18 MAYIS 2026 BORSA İSTANBUL KISA ÖZET
- BIST 100 Açılış: 14.333,66
- Değişim: %-0,24 (-33,94)
- Önceki kapanış: 14.367,60
- Saat: 09:55
18 MAYIS 2026 BIST 100 ENDEKSİ
|Gösterge
|Değer
|BIST 100 (son)
|14.333,66
|Değişim
|%-0,24 (-33,94)
|Önceki kapanış
|14.367,60
|İşlem hacmi
|65,58 milyar TL
|Saat
|09:55
18 MAYIS 2026 EN ÇOK YÜKSELEN HİSSELER
|Hisse
|Son (TL)
|Günlük %
|OZATD
|1.062,00
|+9,94
|YATAS
|47,66
|+8,91
|RTALB
|4,59
|+7,24
|PRZMA
|49,00
|+6,85
|BFREN
|155,50
|+6,58
18 MAYIS 2026 EN ÇOK DÜŞEN HİSSELER
|Hisse
|Son (TL)
|Günlük %
|ARMGD
|117,40
|-9,34
|ZERGY
|14,65
|-8,67
|ORMA
|192,00
|-8,57
|KONTR
|7,75
|-8,39
|ENPRA
|69,55
|-8,00
18 MAYIS 2026 EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER
|Hisse
|Son (TL)
|Hacim (TL)
|THYAO
|299,50
|83,02 milyon
|SASA
|2,80
|79,54 milyon
|ARMGD
|117,40
|58,91 milyon
|KONTR
|7,75
|53,87 milyon
|TSPOR
|1,00
|51,66 milyon
18 MAYIS 2026 ALTIN NE KADAR?
Gram altın alış: 6.653,18 TL
Gram altın satış: 6.654,06 TL
18 MAYIS 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?
Gram gümüş alış: 110,48 TL
Gram gümüş satış: 110,59 TL
18 MAYIS 2026 DÖVİZ NE KADAR?
Dolar alış: 45,5631 TL
Dolar satış: 45,5899 TL
Euro alış: 52,9549 TL
Euro satış: 52,9931 TL
Sterlin alış: 60,6704 TL
Sterlin satış: 60,7040 TL
18 MAYIS 2026 AKARYAKIT NE KADAR?
Benzin (kurşunsuz 95/benzin): 65,02 TL/LT
Motorin (dizel/mazot): 67,48 TL/LT
LPG (otogaz): 33,89 TL/LT
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi