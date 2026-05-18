Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Ekonomi Borsa son bir ayın en kötü haftasını kapattı, yeni haftaya da düşüşle girdi

Borsa son bir ayın en kötü haftasını kapattı, yeni haftaya da düşüşle girdi

Borsa İstanbul son bir ayın en kötü haftasını kapattı; BIST 100 tek haftada 773 puan birden eridi. Haftanın ilk işlem gününe de düşüşle giren endeks yüzde 0,24 kayıpla 14 bin 333 puandan açıldı. Endeks son bir ayda da yüzde 0,81 değer yitirdi.

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
Borsa son bir ayın en kötü haftasını kapattı, yeni haftaya da düşüşle girdi

Borsa İstanbul, son bir ayın en kötü haftasını geride bıraktı. Bist 100 endeksi son bir ayda yüzde 0,81 değer kaybederek 117,31 puan geriledi. Son bir haftada ise endeks 5,11 değer kaybetti ve tamı tamına 773,78 puan geriledi.

Düşüşlerden kendini alamayan Bist 100, haftanın il işlem gününe düşüşle başladı. Yüzde 2,24 oranında düşen endeks 33,94 puan gerileyerek açılışı 14 bin 333,66 puandan yaptı.

18 MAYIS 2026 BORSA İSTANBUL KISA ÖZET

  • BIST 100 Açılış: 14.333,66
  • Değişim: %-0,24 (-33,94)
  • Önceki kapanış: 14.367,60
  • Saat: 09:55

18 MAYIS 2026 BIST 100 ENDEKSİ

Gösterge Değer
BIST 100 (son) 14.333,66
Değişim %-0,24 (-33,94)
Önceki kapanış 14.367,60
İşlem hacmi 65,58 milyar TL
Saat 09:55

18 MAYIS 2026 EN ÇOK YÜKSELEN HİSSELER

Hisse Son (TL) Günlük %
OZATD 1.062,00 +9,94
YATAS 47,66 +8,91
RTALB 4,59 +7,24
PRZMA 49,00 +6,85
BFREN 155,50 +6,58

18 MAYIS 2026 EN ÇOK DÜŞEN HİSSELER

Hisse Son (TL) Günlük %
ARMGD 117,40 -9,34
ZERGY 14,65 -8,67
ORMA 192,00 -8,57
KONTR 7,75 -8,39
ENPRA 69,55 -8,00

18 MAYIS 2026 EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER

Hisse Son (TL) Hacim (TL)
THYAO 299,50 83,02 milyon
SASA 2,80 79,54 milyon
ARMGD 117,40 58,91 milyon
KONTR 7,75 53,87 milyon
TSPOR 1,00 51,66 milyon
18 MAYIS 2026 ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 6.653,18 TL

Gram altın satış: 6.654,06 TL

Altın önce düştü, alım fırsatı diyenler döndürdü: Asıl sınav bu hafta yaşanacakAltın önce düştü, alım fırsatı diyenler döndürdü: Asıl sınav bu hafta yaşanacak
18 MAYIS 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?

Gram gümüş alış: 110,48 TL

Gram gümüş satış: 110,59 TL

Mayıs rallisi bitti, parlayan gümüş karardı: Önce rekor kırdı sonra yatırımcısını yaktıMayıs rallisi bitti, parlayan gümüş karardı: Önce rekor kırdı sonra yatırımcısını yaktı
18 MAYIS 2026 DÖVİZ NE KADAR?

Dolar alış: 45,5631 TL

Dolar satış: 45,5899 TL

Euro alış: 52,9549 TL

Euro satış: 52,9931 TL

Sterlin alış: 60,6704 TL

Sterlin satış: 60,7040 TL

İran ültimatomu dövizi çalkaladı: Dolar fırladı, euro çöktü, asıl hesap çarşambaya kaldıİran ültimatomu dövizi çalkaladı: Dolar fırladı, euro çöktü, asıl hesap çarşambaya kaldı
18 MAYIS 2026 AKARYAKIT NE KADAR?

Benzin (kurşunsuz 95/benzin): 65,02 TL/LT

Motorin (dizel/mazot): 67,48 TL/LT

LPG (otogaz): 33,89 TL/LT

Akaryakıtta tabela sabit, petrol alev alıyorAkaryakıtta tabela sabit, petrol alev alıyor
18 MAYIS 2026 KRİPTO PİYASASI
Kripto piyasasında ikiz kriz: Ethereum son bir yılın, Bitcoin ise mayıs ayının dibini gördüKripto piyasasında ikiz kriz: Ethereum son bir yılın, Bitcoin ise mayıs ayının dibini gördü
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Ekonomi Piyasalar Borsa Borsa İstanbul BIST
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro