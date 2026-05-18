Altın önce düştü, alım fırsatı diyenler döndürdü: Asıl sınav bu hafta yaşanacak
Trump'ın İran'a ültimatomu petroldeki fırlamayı, petrol ise enflasyon korkularını tetikledi. Gram altın gece 6.564 TL'ye kadar gerilerken alım fırsatı görenler fiyatları yukarı çekti. Gram altın 6.654 TL, ons altın 4.542 dolardan işlem görüyor.
Altın fiyatlarında gece düşüşünden sonra toparlama yaşandı. Gece saatlerinde petrol fiyatlarının fırlamasından sonra yaşanan büyük değer kaybı ile gram altın 6 bin 564 TL'ye, ons altın ise 4 bin 481 dolara kadar geriledi.
Alım fırsatı olarak değerlendirilen düşüş sonrasında altın fiyatları tekrar yükseldi. Gram altın an itibarıyla yüzde 0,14 yükseliş ile 6 bin 654,06 TL'den, ons altın ise yüzde 0,05 yükseliş ile 4 bin 542,63 dolardan işlem görüyor
ABD Başkanı Trump'ın, İran'a ültimatomunu bildirmesi sonrası yaşanan petroldaki artış, piyasaları derinden sarstı. Ateşkese dair umutların sönüşü ile fırlayan petrol fiyatları enflasyon korkularını tekrar tetikledi. Piyasaların yön arayışında bu hafta ABD ve İran arasındaki gerilime ek olarak bu çarşamba yapılacak Fed toplantısı da etkili olacak.
18 MAYIS 2026 ALTIN FİYATLARI HIZLI ÖZET
- Gram altın (satış): 6.654,06 TL
- Ons altın (satış): 4.542,63 $
18 MAYIS 2026 GÜNCEL ALTIN FİYATLARI
|Altın türü
|Alış
|Satış
|Günlük değişim
|Saat
|Gram altın TL
|6.653,18 TL
|6.654,06 TL
|%0,14
|06:44
|Ons altın $
|4.542,04 $
|4.542,63 $
|%0,05
|06:59
|Çeyrek altın TL
|10.870,00 TL
|10.939,00 TL
|%-1,46
|06:44
|Yarım altın TL
|21.739,00 TL
|21.871,00 TL
|%-1,46
|06:44
|Tam altın TL
|42.670,31 TL
|43.519,32 TL
|%-1,80
|12:24
|Cumhuriyet altını TL
|43.345,00 TL
|43.601,00 TL
|%-1,46
|06:44
|Külçe altın ($/kg)
|145.800,00 $
|145.900,00 $
|%0,07
|13:01
Not: Fiyatlar serbest piyasada anlık değişebilir; şehir/kuyumcu/işlem kanalına göre farklılık gösterebilir.
ÖNCEKİ KAPANIŞ VE BUGÜN ALTIN FİYATLARI
|Kalem
|15 Mayıs 2026
|18 Mayıs 2026
|Fark
|Gram altın (satış)
|6.638,83 TL
|6.654,06 TL
|+15,23 TL
|Ons altın (satış)
|4.540,64 $
|4.542,63 $
|+1,99 $
18 MAYIS 2026 GRAM ALTIN NE KADAR?
Gram altın alış: 6.653,18 TL
Gram altın satış: 6.654,06 TL
18 MAYIS 2026 ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Çeyrek altın alış: 10.870,00 TL
Çeyrek altın satış: 10.939,00 TL
18 MAYIS 2026 YARIM ALTIN NE KADAR?
Yarım altın alış: 21.739,00 TL
Yarım altın satış: 21.871,00 TL
18 MAYIS 2026 TAM ALTIN NE KADAR?
Tam altın alış: 42.670,31 TL
Tam altın satış: 43.519,32 TL
18 MAYIS 2026 CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Cumhuriyet altını alış: 43.345,00 TL
Cumhuriyet altını satış: 43.601,00 TL
18 MAYIS 2026 ONS ALTIN NE KADAR?
Ons altın alış: 4.542,04 $
Ons altın satış: 4.542,63 $
18 MAYIS 2026 KÜLÇE ALTIN NE KADAR?
Külçe altın alış: 145.800,00 $
Külçe altın satış: 145.900,00 $
18 MAYIS 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?
Gram gümüş alış: 109,64 TL
Gram gümüş satış: 109,75 TL
18 MAYIS 2026 DÖVİZ NE KADAR?
Dolar alış: 45,5721 TL
Dolar satış: 45,5800 TL
Euro alış: 52,9669 TL
Euro satış: 52,9880 TL
Sterlin alış: 60,6722 TL
Sterlin satış: 60,7011 TL
18 MAYIS 2026 AKARYAKIT NE KADAR?
Benzin (kurşunsuz 95/benzin): 65,02 TL/LT
Motorin (dizel/mazot): 67,48 TL/LT
LPG (otogaz): 33,89 TL/LT
18 Mayıs 2026 Akaryakıt Fiyatları
18 MAYIS 2026 BIST 100 ENDEKSİ
18 Mayıs 2026 BIST 100 verileri
18 MAYIS 2026 KRİPTO PİYASASI
18 Mayıs 2026 kripto piyasasında son durum