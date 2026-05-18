Altın fiyatlarında gece düşüşünden sonra toparlama yaşandı. Gece saatlerinde petrol fiyatlarının fırlamasından sonra yaşanan büyük değer kaybı ile gram altın 6 bin 564 TL'ye, ons altın ise 4 bin 481 dolara kadar geriledi.

Alım fırsatı olarak değerlendirilen düşüş sonrasında altın fiyatları tekrar yükseldi. Gram altın an itibarıyla yüzde 0,14 yükseliş ile 6 bin 654,06 TL'den, ons altın ise yüzde 0,05 yükseliş ile 4 bin 542,63 dolardan işlem görüyor

ABD Başkanı Trump'ın, İran'a ültimatomunu bildirmesi sonrası yaşanan petroldaki artış, piyasaları derinden sarstı. Ateşkese dair umutların sönüşü ile fırlayan petrol fiyatları enflasyon korkularını tekrar tetikledi. Piyasaların yön arayışında bu hafta ABD ve İran arasındaki gerilime ek olarak bu çarşamba yapılacak Fed toplantısı da etkili olacak.

18 MAYIS 2026 ALTIN FİYATLARI HIZLI ÖZET

Gram altın (satış): 6.654,06 TL

Ons altın (satış): 4.542,63 $

18 MAYIS 2026 GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Altın türü Alış Satış Günlük değişim Saat Gram altın TL 6.653,18 TL 6.654,06 TL %0,14 06:44 Ons altın $ 4.542,04 $ 4.542,63 $ %0,05 06:59 Çeyrek altın TL 10.870,00 TL 10.939,00 TL %-1,46 06:44 Yarım altın TL 21.739,00 TL 21.871,00 TL %-1,46 06:44 Tam altın TL 42.670,31 TL 43.519,32 TL %-1,80 12:24 Cumhuriyet altını TL 43.345,00 TL 43.601,00 TL %-1,46 06:44 Külçe altın ($/kg) 145.800,00 $ 145.900,00 $ %0,07 13:01

Not: Fiyatlar serbest piyasada anlık değişebilir; şehir/kuyumcu/işlem kanalına göre farklılık gösterebilir.

ÖNCEKİ KAPANIŞ VE BUGÜN ALTIN FİYATLARI

Kalem 15 Mayıs 2026 18 Mayıs 2026 Fark Gram altın (satış) 6.638,83 TL 6.654,06 TL +15,23 TL Ons altın (satış) 4.540,64 $ 4.542,63 $ +1,99 $

18 MAYIS 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?

Gram gümüş alış: 109,64 TL

Gram gümüş satış: 109,75 TL

18 MAYIS 2026 DÖVİZ NE KADAR?

Dolar alış: 45,5721 TL

Dolar satış: 45,5800 TL

Euro alış: 52,9669 TL

Euro satış: 52,9880 TL

Sterlin alış: 60,6722 TL

Sterlin satış: 60,7011 TL

18 MAYIS 2026 AKARYAKIT NE KADAR?

Benzin (kurşunsuz 95/benzin): 65,02 TL/LT

Motorin (dizel/mazot): 67,48 TL/LT

LPG (otogaz): 33,89 TL/LT

18 MAYIS 2026 BIST 100 ENDEKSİ

18 MAYIS 2026 KRİPTO PİYASASI

