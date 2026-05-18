Akaryakıtta tabela sabit, petrol alev alıyor
Trump'ın İran'a ültimatomu petrol piyasasını yeniden hareketlendirdi. Geçen haftayı 111 dolardan kapatan brent petrol sabah 114 doları gördü. Yükselen petrol fiyatları akaryakıtta zam ve enflasyonda artış riskini beraberinde getiriyor.
Akaryakıt istasyonlarında tabelalar sabit kalırken, petrol fiyatları alev alıyor. Trump'ın İran'a ultimatomu sonrasında artan gerginlikle petrol fiyatları tekrar yükselişe geçti.
Geçen haftayı 111 dolardan kapatan brent petrolün varili sabahın erken saatlerinde 114 doları gördü, an itibarıyla 113,35 dolardan işlem görüyor. Artan petrol fiyatları ile akaryakıtta zamlar, ve enflasyon oranında büyümeler söz konusu olabilir.
18 MAYIS 2026 İSTANBUL AVRUPA YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI
|Yakıt türü
|Litre fiyatı
|Benzin
|65,02 TL
|Motorin
|67,48 TL
|LPG
|33,89 TL
18 MAYIS 2026 İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI
|Yakıt türü
|Litre fiyatı
|Benzin
|64,86 TL
|Motorin
|67,32 TL
|LPG
|33,29 TL
18 MAYIS 2026 ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI
|Yakıt türü
|Litre fiyatı
|Benzin
|65,99 TL
|Motorin
|68,59 TL
|LPG
|33,87 TL
18 MAYIS 2026 İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI
|Yakıt türü
|Litre fiyatı
|Benzin
|66,27 TL
|Motorin
|68,86 TL
|LPG
|33,69 TL
18 MAYIS 2026 BENZİN NE KADAR?
İstanbul Avrupa: 65,02 TL
İstanbul Anadolu: 64,86 TL
Ankara: 65,99 TL
İzmir: 66,27 TL
18 MAYIS 2026 MOTORİN NE KADAR?
İstanbul Avrupa: 67,48 TL
İstanbul Anadolu: 67,32 TL
Ankara: 68,59 TL
İzmir: 68,86 TL
18 MAYIS 2026 LPG NE KADAR?
İstanbul Avrupa: 33,89 TL
İstanbul Anadolu: 33,29 TL
Ankara: 33,87 TL
İzmir: 33,69 TL
18 MAYIS 2026 ALTIN NE KADAR?
Gram altın alış: 6.653,18 TL
Gram altın satış: 6.654,06 TL
18 MAYIS 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?
Gram gümüş alış: 110,48 TL
Gram gümüş satış: 110,59 TL
18 MAYIS 2026 DÖVİZ NE KADAR?
Dolar alış: 45,5631 TL
Dolar satış: 45,5899 TL
Euro alış: 52,9549 TL
Euro satış: 52,9931 TL
Sterlin alış: 60,6704 TL
Sterlin satış: 60,7040 TL
18 MAYIS 2026 BIST 100 ENDEKSİ
18 Mayıs 2026 BIST 100 verileri