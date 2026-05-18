Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Ekonomi Akaryakıtta tabela sabit, petrol alev alıyor

Akaryakıtta tabela sabit, petrol alev alıyor

Trump'ın İran'a ültimatomu petrol piyasasını yeniden hareketlendirdi. Geçen haftayı 111 dolardan kapatan brent petrol sabah 114 doları gördü. Yükselen petrol fiyatları akaryakıtta zam ve enflasyonda artış riskini beraberinde getiriyor.

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
Akaryakıtta tabela sabit, petrol alev alıyor
Son Güncelleme:

Akaryakıt istasyonlarında tabelalar sabit kalırken, petrol fiyatları alev alıyor. Trump'ın İran'a ultimatomu sonrasında artan gerginlikle petrol fiyatları tekrar yükselişe geçti.

Geçen haftayı 111 dolardan kapatan brent petrolün varili sabahın erken saatlerinde 114 doları gördü, an itibarıyla 113,35 dolardan işlem görüyor. Artan petrol fiyatları ile akaryakıtta zamlar, ve enflasyon oranında büyümeler söz konusu olabilir.

18 MAYIS 2026 İSTANBUL AVRUPA YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

Yakıt türü Litre fiyatı
Benzin 65,02 TL
Motorin 67,48 TL
LPG 33,89 TL

18 MAYIS 2026 İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

Yakıt türü Litre fiyatı
Benzin 64,86 TL
Motorin 67,32 TL
LPG 33,29 TL

18 MAYIS 2026 ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI

Yakıt türü Litre fiyatı
Benzin 65,99 TL
Motorin 68,59 TL
LPG 33,87 TL

18 MAYIS 2026 İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

Yakıt türü Litre fiyatı
Benzin 66,27 TL
Motorin 68,86 TL
LPG 33,69 TL

18 MAYIS 2026 BENZİN NE KADAR?

İstanbul Avrupa: 65,02 TL

İstanbul Anadolu: 64,86 TL

Ankara: 65,99 TL

İzmir: 66,27 TL

18 MAYIS 2026 MOTORİN NE KADAR?

İstanbul Avrupa: 67,48 TL

İstanbul Anadolu: 67,32 TL

Ankara: 68,59 TL

İzmir: 68,86 TL

18 MAYIS 2026 LPG NE KADAR?

İstanbul Avrupa: 33,89 TL

İstanbul Anadolu: 33,29 TL

Ankara: 33,87 TL

İzmir: 33,69 TL

18 MAYIS 2026 ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 6.653,18 TL

Gram altın satış: 6.654,06 TL

Altın önce düştü, alım fırsatı diyenler döndürdü: Asıl sınav bu hafta yaşanacakAltın önce düştü, alım fırsatı diyenler döndürdü: Asıl sınav bu hafta yaşanacak
18 MAYIS 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?

Gram gümüş alış: 110,48 TL

Gram gümüş satış: 110,59 TL

Mayıs rallisi bitti, parlayan gümüş karardı: Önce rekor kırdı sonra yatırımcısını yaktıMayıs rallisi bitti, parlayan gümüş karardı: Önce rekor kırdı sonra yatırımcısını yaktı
18 MAYIS 2026 DÖVİZ NE KADAR?

Dolar alış: 45,5631 TL

Dolar satış: 45,5899 TL

Euro alış: 52,9549 TL

Euro satış: 52,9931 TL

Sterlin alış: 60,6704 TL

Sterlin satış: 60,7040 TL

İran ültimatomu dövizi çalkaladı: Dolar fırladı, euro çöktü, asıl hesap çarşambaya kaldıİran ültimatomu dövizi çalkaladı: Dolar fırladı, euro çöktü, asıl hesap çarşambaya kaldı
18 MAYIS 2026 BIST 100 ENDEKSİ

18 Mayıs 2026 BIST 100 verileri

18 MAYIS 2026 KRİPTO PİYASASI
Kripto piyasasında ikiz kriz: Ethereum son bir yılın, Bitcoin ise mayıs ayının dibini gördüKripto piyasasında ikiz kriz: Ethereum son bir yılın, Bitcoin ise mayıs ayının dibini gördü
Kaynak: Halk TV Ekonomi Servisi
Ekonomi Petrol Akaryakıt Benzin Motorin Piyasalar
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro