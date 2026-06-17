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Halk TV Ekonomi Yükseliş kalıcı olmadı: Bitcoin ETF'lerinden çıkış hızlandı

Yükseliş kalıcı olmadı: Bitcoin ETF'lerinden çıkış hızlandı

67 bin dolar sınırını test eden tutunamadı, Fed'in faiz kararı öncesinde ETF'lerde satışlar hızlandı. Ethereum ise son 24 saatte iki kez bin 800 doları zorlayıp altında kaldı.

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Yükseliş kalıcı olmadı: Bitcoin ETF'lerinden çıkış hızlandı
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ABD ve İran'ın barış haberleri ile yükselişe geçen Bitcoin istikrarını sürdüremedi. 67 bin dolar sınırını test eden coin tekrar geriledi. Fed'in faiz kararı öncesinde piyasada Bitcoin ETF'lerinde satış arttı.

Bin 800 dolar sınırını osn 24 saatte 2 kez test eden Ethereum ise sınırın altında kalmaya devam ediyor.

17 HAZİRAN 2026 CANLI KRİPTO PARALAR

Fiyat Günlük değişim 24s düşük 24s yüksek 24s hacim
Bitcoin (BTC) 65.510$ %-0.52 65.478$ 66.134$ -
Ethereum (ETH) 1.786$ %-0.58 1.780$ 1.810$ -

17 HAZİRAN 2026 EN ÇOK YÜKSELEN COİNLER

Fiyat 24s Değişim
SPX6900 (SPX) 0,4835 $ +%25,14
Uniswap (UNI) 3,63 $ +%23,83
Worldcoin (WLD) 0,6856 $ +%16,24

17 HAZİRAN 2026 EN ÇOK DÜŞEN COİNLER

Fiyat 24s Değişim
Audiera (BEAT) 2,08 $ -%44,02
DeXe (DEXE) 17,47 $ -%10,13
Stable (STABLE) 0,03445 $ -%4,62

17 HAZİRAN 2026 ALTIN NE KADAR?

Altın
Alış 6.564,45₺
Satış 6.570,52₺
Altın yatırımcısı bu saati bekliyor: Piyasanın yönünü belirleyecekAltın yatırımcısı bu saati bekliyor: Piyasanın yönünü belirleyecek

17 HAZİRAN 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?

Gümüş
Alış 104,42₺
Satış 104,45₺
Gümüşte aynı dansa devam: Kilit bu akşam açılabilirGümüşte aynı dansa devam: Kilit bu akşam açılabilir

17 HAZİRAN 2026 DÖVİZ NE KADAR?

Alış Satış Günlük değişim Saat
Dolar (USD) 46,32₺ 46,32₺ %0.06 10:46
Euro (EUR) 53,91₺ 53,92₺ %0.29 10:46
Sterlin (GBP) 62,33₺ 62,34₺ %0.24 10:45
Dövizde yükseliş durdurulamıyor: Euro 54 TL'ye merdiven dayadı!Dövizde yükseliş durdurulamıyor: Euro 54 TL'ye merdiven dayadı!

17 HAZİRAN 2026 AKARYAKIT NE KADAR?

Fiyat (₺/Litre)
Benzin 63.12
Motorin 64.86
LPG 31.99
Motorine art arda ikinci indirim geldi: Petrol fiyatları düşmeye devam ediyorMotorine art arda ikinci indirim geldi: Petrol fiyatları düşmeye devam ediyor

17 HAZİRAN 2026 BIST 100 GÜNCEL VERİLERİ

BIST 100
Değer 14.490
Değişim %-0,02
Borsa İstanbul'da seri yükseliş hız kesmeden devam ediyorBorsa İstanbul'da seri yükseliş hız kesmeden devam ediyor
Kaynak: Halk TV Ekonomi Servisi
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