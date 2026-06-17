Yükseliş kalıcı olmadı: Bitcoin ETF'lerinden çıkış hızlandı

ABD ve İran'ın barış haberleri ile yükselişe geçen Bitcoin istikrarını sürdüremedi. 67 bin dolar sınırını test eden coin tekrar geriledi. Fed'in faiz kararı öncesinde piyasada Bitcoin ETF'lerinde satış arttı.

Bin 800 dolar sınırını osn 24 saatte 2 kez test eden Ethereum ise sınırın altında kalmaya devam ediyor.

17 HAZİRAN 2026 CANLI KRİPTO PARALAR

17 HAZİRAN 2026 EN ÇOK YÜKSELEN COİNLER

Fiyat 24s Değişim SPX6900 (SPX) 0,4835 $ +%25,14 Uniswap (UNI) 3,63 $ +%23,83 Worldcoin (WLD) 0,6856 $ +%16,24

17 HAZİRAN 2026 EN ÇOK DÜŞEN COİNLER

Fiyat 24s Değişim Audiera (BEAT) 2,08 $ -%44,02 DeXe (DEXE) 17,47 $ -%10,13 Stable (STABLE) 0,03445 $ -%4,62

17 HAZİRAN 2026 ALTIN NE KADAR?

17 HAZİRAN 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?

17 HAZİRAN 2026 DÖVİZ NE KADAR?

17 HAZİRAN 2026 AKARYAKIT NE KADAR?

Fiyat (₺/Litre) Benzin 63.12 Motorin 64.86 LPG 31.99

17 HAZİRAN 2026 BIST 100 GÜNCEL VERİLERİ