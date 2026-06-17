Yükseliş kalıcı olmadı: Bitcoin ETF'lerinden çıkış hızlandı
67 bin dolar sınırını test eden tutunamadı, Fed'in faiz kararı öncesinde ETF'lerde satışlar hızlandı. Ethereum ise son 24 saatte iki kez bin 800 doları zorlayıp altında kaldı.
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ABD ve İran'ın barış haberleri ile yükselişe geçen Bitcoin istikrarını sürdüremedi. 67 bin dolar sınırını test eden coin tekrar geriledi. Fed'in faiz kararı öncesinde piyasada Bitcoin ETF'lerinde satış arttı.
Bin 800 dolar sınırını osn 24 saatte 2 kez test eden Ethereum ise sınırın altında kalmaya devam ediyor.
17 HAZİRAN 2026 CANLI KRİPTO PARALAR
|Fiyat
|Günlük değişim
|24s düşük
|24s yüksek
|24s hacim
|Bitcoin (BTC)
|65.510$
|%-0.52
|65.478$
|66.134$
|-
|Ethereum (ETH)
|1.786$
|%-0.58
|1.780$
|1.810$
|-
17 HAZİRAN 2026 EN ÇOK YÜKSELEN COİNLER
|Fiyat
|24s Değişim
|SPX6900 (SPX)
|0,4835 $
|+%25,14
|Uniswap (UNI)
|3,63 $
|+%23,83
|Worldcoin (WLD)
|0,6856 $
|+%16,24
17 HAZİRAN 2026 EN ÇOK DÜŞEN COİNLER
|Fiyat
|24s Değişim
|Audiera (BEAT)
|2,08 $
|-%44,02
|DeXe (DEXE)
|17,47 $
|-%10,13
|Stable (STABLE)
|0,03445 $
|-%4,62
17 HAZİRAN 2026 ALTIN NE KADAR?
17 HAZİRAN 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?
17 HAZİRAN 2026 DÖVİZ NE KADAR?
|Alış
|Satış
|Günlük değişim
|Saat
|Dolar (USD)
|46,32₺
|46,32₺
|%0.06
|10:46
|Euro (EUR)
|53,91₺
|53,92₺
|%0.29
|10:46
|Sterlin (GBP)
|62,33₺
|62,34₺
|%0.24
|10:45
17 HAZİRAN 2026 AKARYAKIT NE KADAR?
|Fiyat (₺/Litre)
|Benzin
|63.12
|Motorin
|64.86
|LPG
|31.99
17 HAZİRAN 2026 BIST 100 GÜNCEL VERİLERİ
Kaynak: Halk TV Ekonomi Servisi