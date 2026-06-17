Gümüşte aynı dansa devam: Kilit bu akşam açılabilir
Ons gümüş pazartesiden beri 70 dolar sınırını zorlarken gram gümüş 105 TL'nin altında kaldı. Bu akşam saat 21:00'deki Fed kararı ve cuma günü planlanan ABD-İran anlaşması fiyatları yeniden hareketlendirebilir.
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ABD ve İran'ın barış anlaşması için kollarının sıvanmasının ardından altın fiyatlarında yaşan yükseliş gümüşte sınırlı kalmıştı. Pazartesi'den beri 69-70 dolar eşiğinde dansını sürdüren ons gümüş sabahın erken saatlerinden itibaren 70 dolar sınırını aşmaya çalışıyor. Gram gümüş ise 105 TL sınırının altında kaldı.
Piyasada bu hafta belirleyici rolü bu akşam saat 21:00'da açıklanacak Fed faiz kararı ve Cuma günü imzalanması beklenen ABD-İran barış anlaşması belirleyecek.
17 HAZİRAN 2026 CANLI GÜMÜŞ FİYATLARI
|Alış
|Satış
|Günlük değişim
|Saat
|Gram Gümüş TL
|104,66₺
|104,68₺
|%0.42
|09:11
|Ons Gümüş $
|70,29$
|70,30$
|%0.38
|09:12
17 HAZİRAN 2026 GRAM GÜMÜŞ NE KADAR?
17 HAZİRAN 2026 ONS GÜMÜŞ NE KADAR?
17 HAZİRAN 2026 ALTIN NE KADAR?
17 HAZİRAN 2026 DÖVİZ NE KADAR?
|Alış
|Satış
|Günlük değişim
|Saat
|Dolar (USD)
|46,32₺
|46,32₺
|%0.06
|09:11
|Euro (EUR)
|53,94₺
|53,95₺
|%0.35
|09:12
|Sterlin (GBP)
|62,36₺
|62,37₺
|%0.27
|09:12
17 HAZİRAN 2026 AKARYAKIT NE KADAR?
|Fiyat (₺/Litre)
|Benzin
|63.12 TL/LT
|Motorin
|64.86 TL/LT
|LPG
|31.99 TL/LT
17 HAZİRAN 2026 BIST 100 GÜNCEL VERİLERİ
17 HAZİRAN 2026 KRİPTO PİYASASI
Kaynak: Halk TV Ekonomi Servisi