ABD ve İran'ın barış anlaşması için kollarının sıvanmasının ardından altın fiyatlarında yaşan yükseliş gümüşte sınırlı kalmıştı. Pazartesi'den beri 69-70 dolar eşiğinde dansını sürdüren ons gümüş sabahın erken saatlerinden itibaren 70 dolar sınırını aşmaya çalışıyor. Gram gümüş ise 105 TL sınırının altında kaldı.

Piyasada bu hafta belirleyici rolü bu akşam saat 21:00'da açıklanacak Fed faiz kararı ve Cuma günü imzalanması beklenen ABD-İran barış anlaşması belirleyecek.

17 HAZİRAN 2026 CANLI GÜMÜŞ FİYATLARI

17 HAZİRAN 2026 GRAM GÜMÜŞ NE KADAR?

17 HAZİRAN 2026 ONS GÜMÜŞ NE KADAR?

17 HAZİRAN 2026 ALTIN NE KADAR?

17 HAZİRAN 2026 DÖVİZ NE KADAR?

17 HAZİRAN 2026 AKARYAKIT NE KADAR?

Fiyat (₺/Litre) Benzin 63.12 TL/LT Motorin 64.86 TL/LT LPG 31.99 TL/LT

17 HAZİRAN 2026 BIST 100 GÜNCEL VERİLERİ

17 HAZİRAN 2026 KRİPTO PİYASASI