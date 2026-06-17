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Halk TV Ekonomi Gümüşte aynı dansa devam: Kilit bu akşam açılabilir

Gümüşte aynı dansa devam: Kilit bu akşam açılabilir

Ons gümüş pazartesiden beri 70 dolar sınırını zorlarken gram gümüş 105 TL'nin altında kaldı. Bu akşam saat 21:00'deki Fed kararı ve cuma günü planlanan ABD-İran anlaşması fiyatları yeniden hareketlendirebilir.

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Gümüşte aynı dansa devam: Kilit bu akşam açılabilir
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ABD ve İran'ın barış anlaşması için kollarının sıvanmasının ardından altın fiyatlarında yaşan yükseliş gümüşte sınırlı kalmıştı. Pazartesi'den beri 69-70 dolar eşiğinde dansını sürdüren ons gümüş sabahın erken saatlerinden itibaren 70 dolar sınırını aşmaya çalışıyor. Gram gümüş ise 105 TL sınırının altında kaldı.

Piyasada bu hafta belirleyici rolü bu akşam saat 21:00'da açıklanacak Fed faiz kararı ve Cuma günü imzalanması beklenen ABD-İran barış anlaşması belirleyecek.

17 HAZİRAN 2026 CANLI GÜMÜŞ FİYATLARI

Alış Satış Günlük değişim Saat
Gram Gümüş TL 104,66₺ 104,68₺ %0.42 09:11
Ons Gümüş $ 70,29$ 70,30$ %0.38 09:12

17 HAZİRAN 2026 GRAM GÜMÜŞ NE KADAR?

Gümüş
Alış 104,66₺
Satış 104,68₺

17 HAZİRAN 2026 ONS GÜMÜŞ NE KADAR?

Ons Gümüş
Alış 70,29$
Satış 70,30$

17 HAZİRAN 2026 ALTIN NE KADAR?

Altın
Alış 6.564,45₺
Satış 6.570,52₺
Altın yatırımcısı bu saati bekliyor: Piyasanın yönünü belirleyecekAltın yatırımcısı bu saati bekliyor: Piyasanın yönünü belirleyecek

17 HAZİRAN 2026 DÖVİZ NE KADAR?

Alış Satış Günlük değişim Saat
Dolar (USD) 46,32₺ 46,32₺ %0.06 09:11
Euro (EUR) 53,94₺ 53,95₺ %0.35 09:12
Sterlin (GBP) 62,36₺ 62,37₺ %0.27 09:12
Dövizde yükseliş durdurulamıyor: Euro 54 TL'ye merdiven dayadı!Dövizde yükseliş durdurulamıyor: Euro 54 TL'ye merdiven dayadı!

17 HAZİRAN 2026 AKARYAKIT NE KADAR?

Fiyat (₺/Litre)
Benzin 63.12 TL/LT
Motorin 64.86 TL/LT
LPG 31.99 TL/LT

17 HAZİRAN 2026 BIST 100 GÜNCEL VERİLERİ

BIST 100
Değer 14.493
Değişim %0,00

17 HAZİRAN 2026 KRİPTO PİYASASI

Bitcoin
Değer 65.832$
Değişim %-0,03
Ethereum
Değer 1.793$
Değişim %-0,23
Kaynak: Halk TV Ekonomi Servisi
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