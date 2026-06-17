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Halk TV Ekonomi Dövizde yükseliş durdurulamıyor: Euro 54 TL'ye merdiven dayadı!

Dövizde yükseliş durdurulamıyor: Euro 54 TL'ye merdiven dayadı!

Dolar küresel çapta değer kaybetse de 46,32 TL ile rekor kırmaya devam ediyor. Euro 54 TL sınırına dayanırken sterlin 62,40 TL ile tarihi zirvesini yeniledi.

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Dövizde yükseliş durdurulamıyor: Euro 54 TL'ye merdiven dayadı!

Barış süreci ile hareketlenen döviz kurlarında yükseliş sürüyor. Dolar endeksi bugün yüzde 0,02 değer kaybederek geriledi. Tüm dünyada gerileyen dolar kuru, TL karşısında dizginlenmeye devam ediyor, bugün yeni rekoru olan 46,32 TL sınırından işlem görmekte.

Değer kaybeden dolar karşısında ise euro yükseldikçe yükseliyor, 54 TL sınırına merdiven dayayarak rekor tazeliyor. 62 TL sınırını aşan sterlin ise yeni rekoru ile 62,40 TL'ye yükseldi.

17 HAZİRAN 2026 CANLI DÖVİZ KURLARI

Alış Satış Günlük değişim Saat
Dolar (USD) 46,32₺ 46,32₺ %0.06 09:13
Euro (EUR) 53,93₺ 53,95₺ %0.34 09:14
Sterlin (GBP) 62,35₺ 62,36₺ %0.26 09:14
Kanada Doları 33,02₺ 33,19₺ %-0.02 09:13
İsviçre Frangı 58,69₺ 58,70₺ %0.54 09:13
Japon Yeni 0,29₺ 0,29₺ %0.05 09:07
Avustralya Doları 32,63₺ 32,79₺ %-0.16 09:13
Danimarka Kronu 7,18₺ 7,22₺ %0.00 09:13
Norveç Kronu 4,88₺ 4,91₺ %0.07 09:13
İsveç Kronu 4,94₺ 4,96₺ %0.05 09:13
Çin Yuanı 6,85₺ 6,85₺ %0.04 09:13
Rus Rublesi 0,64₺ 0,64₺ %0.03 09:13
BAE Dirhemi 12,61₺ 12,61₺ %0.08 09:13
Suudi Arabistan Riyali 12,32₺ 12,38₺ %0.00 23:10

17 HAZİRAN 2026 DOLAR NE KADAR?

Dolar
Alış 46,32₺
Satış 46,32₺

17 HAZİRAN 2026 EURO NE KADAR?

Euro
Alış 53,93₺
Satış 53,95₺

17 HAZİRAN 2026 STERLİN NE KADAR?

Sterlin
Alış 62,35₺
Satış 62,36₺

17 HAZİRAN 2026 ALTIN NE KADAR?

Altın
Alış 6.564,45₺
Satış 6.570,52₺
Altın yatırımcısı bu saati bekliyor: Piyasanın yönünü belirleyecekAltın yatırımcısı bu saati bekliyor: Piyasanın yönünü belirleyecek

17 HAZİRAN 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?

Gümüş
Alış 104,66₺
Satış 104,68₺
Gümüşte aynı dansa devam: Kilit bu akşam açılabilirGümüşte aynı dansa devam: Kilit bu akşam açılabilir

17 HAZİRAN 2026 AKARYAKIT NE KADAR?

Fiyat (₺/Litre)
Benzin 63.12 TL/LT
Motorin 64.86 TL/LT
LPG 31.99 TL/LT

17 HAZİRAN 2026 BIST 100 GÜNCEL VERİLERİ

BIST 100
Değer 14.493
Değişim %0,00

17 HAZİRAN 2026 KRİPTO PİYASASI

Bitcoin
Değer 65.832$
Değişim %-0,03
Ethereum
Değer 1.793$
Değişim %-0,23
Kaynak: Halk TV Ekonomi Servisi
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