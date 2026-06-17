Borsa İstanbul'da seri yükseliş hız kesmeden devam ediyor
Borsa İstanbul'da yükseliş ivmesi kesilmiyor. Haftaya sert çıkışla başlayan BIST 100, dün yüzde 0,32 artışla 14 bin 493 puandan kapanmıştı. Hafta ortasında ise yüzde 0,62 artışla 90 puan kazanarak günü 14 bin 583,18 puandan açtı.
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Haftaya sert yükselişle başlayan Borsa İstanbul istikrarını koruyor. Bist 100 endeksi dünkü kapanışını yüzde 0,32 artışla 46,67 puan yükselerek 14 bin 493,09 puandan yapmıştı.
Hafta ortasına geldiğimizde ise endeks bu güne yine yukarı yönlü başladı. Yüzde artış gösteren Bsit 100 puan kazanarak açılışını 14 bin 583,18 puandan yaptı
17 HAZİRAN 2026 BORSA İSTANBUL BİST 100 ENDEKSİ CANLI
|BIST 100
|Son
|14.484
|Günlük değişim
|%-0.06
|Gün içi düşük
|14.456
|Gün içi yüksek
|14.605
|Önceki kapanış
|14.493
|Saat
|10:44
17 HAZİRAN 2026 EN ÇOK YÜKSELEN HİSSELER
|Son (TL)
|Günlük Değişim
|SELEC
|149,20
|%9,95
|ATEKS
|149,20
|%9,70
|BRMEN
|13,30
|%8,22
|GENIL
|9,98
|%5,50
|BIGEN
|65,00
|%4,84
17 HAZİRAN 2026 EN ÇOK DÜŞEN HİSSELER
|Son (TL)
|Günlük Değişim
|EMPAE
|112,60
|%9,99
|FRIGO
|2,26
|%9,96
|IHAAS
|69,30
|%9,94
|GENKM
|18,03
|%9,94
|ALGYO
|4,75
|%9,70
17 HAZİRAN 2026 EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER
|Son (TL)
|Hacim (TL)
|THYAO
|327,50
|123.953.182,50
|BIMAS
|395,00
|111.765.645,00
|ALGYO
|4,75
|110.424.689,25
|SASA
|2,73
|97.617.947,70
|SELEC
|149,20
|97.082.948,00
17 HAZİRAN 2026 ALTIN NE KADAR?
17 HAZİRAN 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?
17 HAZİRAN 2026 DÖVİZ NE KADAR?
|Alış
|Satış
|Günlük değişim
|Saat
|Dolar (USD)
|46,32₺
|46,32₺
|%0.06
|10:44
|Euro (EUR)
|53,91₺
|53,93₺
|%0.31
|10:44
|Sterlin (GBP)
|62,34₺
|62,35₺
|%0.25
|10:44
17 HAZİRAN 2026 AKARYAKIT NE KADAR?
|Fiyat (₺/Litre)
|Benzin
|63.12
|Motorin
|64.86
|LPG
|31.99
17 HAZİRAN 2026 KRİPTO PİYASASI
Kaynak: Halk TV Ekonomi Servisi