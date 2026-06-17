Borsa İstanbul'da seri yükseliş hız kesmeden devam ediyor

Haftaya sert yükselişle başlayan Borsa İstanbul istikrarını koruyor. Bist 100 endeksi dünkü kapanışını yüzde 0,32 artışla 46,67 puan yükselerek 14 bin 493,09 puandan yapmıştı.

Hafta ortasına geldiğimizde ise endeks bu güne yine yukarı yönlü başladı. Yüzde 0.62 artış gösteren Bsit 100 90.09 puan kazanarak açılışını 14 bin 583,18 puandan yaptı

17 HAZİRAN 2026 BORSA İSTANBUL BİST 100 ENDEKSİ CANLI

17 HAZİRAN 2026 EN ÇOK YÜKSELEN HİSSELER

Son (TL) Günlük Değişim SELEC 149,20 %9,95 ATEKS 149,20 %9,70 BRMEN 13,30 %8,22 GENIL 9,98 %5,50 BIGEN 65,00 %4,84

17 HAZİRAN 2026 EN ÇOK DÜŞEN HİSSELER

Son (TL) Günlük Değişim EMPAE 112,60 %9,99 FRIGO 2,26 %9,96 IHAAS 69,30 %9,94 GENKM 18,03 %9,94 ALGYO 4,75 %9,70

17 HAZİRAN 2026 EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER

Son (TL) Hacim (TL) THYAO 327,50 123.953.182,50 BIMAS 395,00 111.765.645,00 ALGYO 4,75 110.424.689,25 SASA 2,73 97.617.947,70 SELEC 149,20 97.082.948,00

17 HAZİRAN 2026 ALTIN NE KADAR?

17 HAZİRAN 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?

17 HAZİRAN 2026 DÖVİZ NE KADAR?

17 HAZİRAN 2026 AKARYAKIT NE KADAR?

Fiyat (₺/Litre) Benzin 63.12 Motorin 64.86 LPG 31.99

17 HAZİRAN 2026 KRİPTO PİYASASI