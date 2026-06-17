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Halk TV Ekonomi Borsa İstanbul'da seri yükseliş hız kesmeden devam ediyor

Borsa İstanbul'da seri yükseliş hız kesmeden devam ediyor

Borsa İstanbul'da yükseliş ivmesi kesilmiyor. Haftaya sert çıkışla başlayan BIST 100, dün yüzde 0,32 artışla 14 bin 493 puandan kapanmıştı. Hafta ortasında ise yüzde 0,62 artışla 90 puan kazanarak günü 14 bin 583,18 puandan açtı.

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Borsa İstanbul'da seri yükseliş hız kesmeden devam ediyor

Haftaya sert yükselişle başlayan Borsa İstanbul istikrarını koruyor. Bist 100 endeksi dünkü kapanışını yüzde 0,32 artışla 46,67 puan yükselerek 14 bin 493,09 puandan yapmıştı.

Hafta ortasına geldiğimizde ise endeks bu güne yine yukarı yönlü başladı. Yüzde artış gösteren Bsit 100 puan kazanarak açılışını 14 bin 583,18 puandan yaptı

17 HAZİRAN 2026 BORSA İSTANBUL BİST 100 ENDEKSİ CANLI

BIST 100
Son 14.484
Günlük değişim %-0.06
Gün içi düşük 14.456
Gün içi yüksek 14.605
Önceki kapanış 14.493
Saat 10:44

17 HAZİRAN 2026 EN ÇOK YÜKSELEN HİSSELER

Son (TL) Günlük Değişim
SELEC 149,20 %9,95
ATEKS 149,20 %9,70
BRMEN 13,30 %8,22
GENIL 9,98 %5,50
BIGEN 65,00 %4,84

17 HAZİRAN 2026 EN ÇOK DÜŞEN HİSSELER

Son (TL) Günlük Değişim
EMPAE 112,60 %9,99
FRIGO 2,26 %9,96
IHAAS 69,30 %9,94
GENKM 18,03 %9,94
ALGYO 4,75 %9,70

17 HAZİRAN 2026 EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER

Son (TL) Hacim (TL)
THYAO 327,50 123.953.182,50
BIMAS 395,00 111.765.645,00
ALGYO 4,75 110.424.689,25
SASA 2,73 97.617.947,70
SELEC 149,20 97.082.948,00

17 HAZİRAN 2026 ALTIN NE KADAR?

Altın
Alış 6.564,45₺
Satış 6.570,52₺
Altın yatırımcısı bu saati bekliyor: Piyasanın yönünü belirleyecekAltın yatırımcısı bu saati bekliyor: Piyasanın yönünü belirleyecek

17 HAZİRAN 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?

Gümüş
Alış 104,45₺
Satış 104,48₺
Gümüşte aynı dansa devam: Kilit bu akşam açılabilirGümüşte aynı dansa devam: Kilit bu akşam açılabilir

17 HAZİRAN 2026 DÖVİZ NE KADAR?

Alış Satış Günlük değişim Saat
Dolar (USD) 46,32₺ 46,32₺ %0.06 10:44
Euro (EUR) 53,91₺ 53,93₺ %0.31 10:44
Sterlin (GBP) 62,34₺ 62,35₺ %0.25 10:44
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17 HAZİRAN 2026 AKARYAKIT NE KADAR?

Fiyat (₺/Litre)
Benzin 63.12
Motorin 64.86
LPG 31.99
Motorine art arda ikinci indirim geldi: Petrol fiyatları düşmeye devam ediyorMotorine art arda ikinci indirim geldi: Petrol fiyatları düşmeye devam ediyor

17 HAZİRAN 2026 KRİPTO PİYASASI

Bitcoin
Değer 65.553$
Değişim %-0,45
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Kaynak: Halk TV Ekonomi Servisi
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