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Halk TV Ekonomi Altın yatırımcısı bu saati bekliyor: Piyasanın yönünü belirleyecek

Altın yatırımcısı bu saati bekliyor: Piyasanın yönünü belirleyecek

Fed, yeni başkanı Kevin Warsh liderliğindeki ilk faiz kararını bu akşam açıklayacak. Küresel enflasyon baskısı azalmaya başlasa da, piyasaların gözü faiz kararı ve cuma günü imzalanacak ABD-İran barış anlaşmasına çevrildi.

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Altın yatırımcısı bu saati bekliyor: Piyasanın yönünü belirleyecek
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Altın fiyatlarındaki yükseliş 16 Haziran sabahı sınırlı kaldı. Pazartesi barış haberleri ile gelen ani yükseliş sonrasında ons altın fiyatları 4 bin 330 dolar civarında, gram altın fiyatları ise 6 bin 440 TL civarında dengelendi.

ABD merkez bakası Fed bugün ilk kez yeni başkanı Kevin Warsh ile Türkiye saati ile saat 21:00'da faiz kararını açıklayacak. Savaş öncesi enflasyonun yarattığı baskı artmış olsa da barış süreçi ile faiz kararlarında bir değişiklik beklenmiyor. Bugün alınacak faiz kararı ve ABD-İran arasında cuma günü imzalanacak barış anlaşması piyasaların yönünü belirleyecek.

17 HAZİRAN 2026 CANLI ALTIN FİYATLARI

Alış Satış Günlük değişim Saat
Gram Altın TL 6.434,43₺ 6.435,39₺ %-0.17 07:37
Ons Altın $ 4.321,03$ 4.321,55$ %-0.23 07:37
Çeyrek Altın TL 10.887,76₺ 11.519,53₺ %0.00 14:28
Yarım Altın TL 21.913,34₺ 23.108,04₺ %0.00 14:28
Külçe Altın $ 140.950,00$ 141.050,00$ %0.00 17:02

17 HAZİRAN 2026 GRAM ALTIN NE KADAR?

Altın
Alış 6.564,45₺
Satış 6.570,52₺

17 HAZİRAN 2026 ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek Altın
Alış 10.887,76₺
Satış 11.519,53₺

17 HAZİRAN 2026 YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım Altın
Alış 21.913,34₺
Satış 23.108,04₺

17 HAZİRAN 2026 ONS ALTIN NE KADAR?

Altın (XAU/USD)
Alış 4.321,03$
Satış 4.321,55$

17 HAZİRAN 2026 24 AYAR KÜLÇE ALTIN NE KADAR?

Altın (KG/Dolar)
Alış 140.950,00$
Satış 141.050,00$

17 HAZİRAN 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?

Gümüş
Alış 104,12₺
Satış 104,15₺

17 HAZİRAN 2026 DÖVİZ NE KADAR?

Alış Satış Günlük değişim Saat
Dolar (USD) 46,31₺ 46,32₺ %0.06 07:37
Euro (EUR) 53,96₺ 53,96₺ %0.38 07:37
Sterlin (GBP) 62,40₺ 62,41₺ %0.34 07:37

17 HAZİRAN 2026 AKARYAKIT NE KADAR?

Fiyat (₺/Litre)
Benzin 63.12 TL/LT
Motorin 65.52 TL/LT
LPG 31.99 TL/LT

17 HAZİRAN 2026 BIST 100 GÜNCEL VERİLERİ

BIST 100
Değer 14.493
Değişim %0,00

17 HAZİRAN 2026 KRİPTO PİYASASI

Bitcoin
Değer 65.894$
Değişim %0,07
Ethereum
Değer 1.795$
Değişim %-0,11
Kaynak: Halk TV Ekonomi Servisi
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