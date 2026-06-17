Altın fiyatlarındaki yükseliş 16 Haziran sabahı sınırlı kaldı. Pazartesi barış haberleri ile gelen ani yükseliş sonrasında ons altın fiyatları 4 bin 330 dolar civarında, gram altın fiyatları ise 6 bin 440 TL civarında dengelendi.

ABD merkez bakası Fed bugün ilk kez yeni başkanı Kevin Warsh ile Türkiye saati ile saat 21:00'da faiz kararını açıklayacak. Savaş öncesi enflasyonun yarattığı baskı artmış olsa da barış süreçi ile faiz kararlarında bir değişiklik beklenmiyor. Bugün alınacak faiz kararı ve ABD-İran arasında cuma günü imzalanacak barış anlaşması piyasaların yönünü belirleyecek.

17 HAZİRAN 2026 CANLI ALTIN FİYATLARI

17 HAZİRAN 2026 GRAM ALTIN NE KADAR?

17 HAZİRAN 2026 ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

17 HAZİRAN 2026 YARIM ALTIN NE KADAR?

17 HAZİRAN 2026 ONS ALTIN NE KADAR?

17 HAZİRAN 2026 24 AYAR KÜLÇE ALTIN NE KADAR?

17 HAZİRAN 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?

17 HAZİRAN 2026 DÖVİZ NE KADAR?

17 HAZİRAN 2026 AKARYAKIT NE KADAR?

Fiyat (₺/Litre) Benzin 63.12 TL/LT Motorin 65.52 TL/LT LPG 31.99 TL/LT

17 HAZİRAN 2026 BIST 100 GÜNCEL VERİLERİ

17 HAZİRAN 2026 KRİPTO PİYASASI