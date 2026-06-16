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Halk TV Ekonomi Hürmüz açıldı, pompalara indirimler peş peşe geldi

Hürmüz açıldı, pompalara indirimler peş peşe geldi

Hürmüz Boğazı'ndaki ablukaların kalkmasıyla petrol fiyatlarında yaşanan büyük düşüş, akaryakıta indirim olarak yansıyor. Motorin için indirimler peş peşe geliyor; bugün yapılan indirime yarın da bir yenisi ekleniyor.

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Hürmüz açıldı, pompalara indirimler peş peşe geldi
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Hürmüz Boğazı'nın açılması ile petrolde yaşanan büyük düşüş sonrası akaryakıt fiyatlarına indirimler peş peşe geliyor. Bu gece yarısından itibaren motorin fiyatlarına 1 TL 22 kuruşluk indirim yansımıştı. Bu indirimin hemen ardından sektör kaynaklarından bir indirim haberi daha geldi. Çarşamba gününden geçerli olmak üzere motorine 1 TL 66 kuruşluk bir indirim daha yapılacak ve eşel mobil sistemi ile bunun 42 kuruşu tabelalara yansıyacak.

Ablukaların kalkması ve Hürmüz'de trafiğin akmaya başlaması ile petrol fiyatları her geçen saniye düşmeye devam ediyor, bugün brent petrol 84 dolar civarında seyrediyor.

Brent Petrol
Değer 82,14$
Değişim %-0,97

16 HAZİRAN 2026 İSTANBUL AVRUPA YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

Fiyat (₺/Litre)
Benzin 63.08 TL/LT
Motorin 65.24 TL/LT
LPG 31.99 TL/LT

16 HAZİRAN 2026 İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

Fiyat (₺/Litre)
Benzin 62.93 TL/LT
Motorin 65.09 TL/LT
LPG 31.39 TL/LT

16 HAZİRAN 2026 ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI

Fiyat (₺/Litre)
Benzin 64.05 TL/LT
Motorin 66.35 TL/LT
LPG 31.97 TL/LT

16 HAZİRAN 2026 İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

Fiyat (₺/Litre)
Benzin 64.32 TL/LT
Motorin 66.64 TL/LT
LPG 31.79 TL/LT

16 HAZİRAN 2026 ALTIN NE KADAR?

Altın
Alış 6.586,18₺
Satış 6.592,25₺
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16 HAZİRAN 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?

Gümüş
Alış 103,75₺
Satış 103,78₺
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16 HAZİRAN 2026 DÖVİZ NE KADAR?

Dolar
Alış 46,30₺
Satış 46,30₺
Euro
Alış 53,68₺
Satış 53,69₺
Sterlin
Alış 62,10₺
Satış 62,11₺
Savaş bitti, rekor bitmedi: Dolar yine dinlemediSavaş bitti, rekor bitmedi: Dolar yine dinlemedi

16 HAZİRAN 2026 BIST 100 GÜNCEL VERİLERİ

BIST 100
Değer 14.507
Değişim %0,42

16 HAZİRAN 2026 KRİPTO PİYASASI

Bitcoin
Değer 66.432$
Değişim %-0,13
Ethereum
Değer 1.771$
Değişim %-2,54
Barış rüzgarı kriptoyu taşımaya yetmediBarış rüzgarı kriptoyu taşımaya yetmedi
Kaynak: Halk TV Ekonomi Servisi
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