Hürmüz açıldı, pompalara indirimler peş peşe geldi
Hürmüz Boğazı'ndaki ablukaların kalkmasıyla petrol fiyatlarında yaşanan büyük düşüş, akaryakıta indirim olarak yansıyor. Motorin için indirimler peş peşe geliyor; bugün yapılan indirime yarın da bir yenisi ekleniyor.
Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
Hürmüz Boğazı'nın açılması ile petrolde yaşanan büyük düşüş sonrası akaryakıt fiyatlarına indirimler peş peşe geliyor. Bu gece yarısından itibaren motorin fiyatlarına 1 TL 22 kuruşluk indirim yansımıştı. Bu indirimin hemen ardından sektör kaynaklarından bir indirim haberi daha geldi. Çarşamba gününden geçerli olmak üzere motorine 1 TL 66 kuruşluk bir indirim daha yapılacak ve eşel mobil sistemi ile bunun 42 kuruşu tabelalara yansıyacak.
Ablukaların kalkması ve Hürmüz'de trafiğin akmaya başlaması ile petrol fiyatları her geçen saniye düşmeye devam ediyor, bugün brent petrol 84 dolar civarında seyrediyor.
16 HAZİRAN 2026 İSTANBUL AVRUPA YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI
|Fiyat (₺/Litre)
|Benzin
|63.08 TL/LT
|Motorin
|65.24 TL/LT
|LPG
|31.99 TL/LT
16 HAZİRAN 2026 İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI
|Fiyat (₺/Litre)
|Benzin
|62.93 TL/LT
|Motorin
|65.09 TL/LT
|LPG
|31.39 TL/LT
16 HAZİRAN 2026 ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI
|Fiyat (₺/Litre)
|Benzin
|64.05 TL/LT
|Motorin
|66.35 TL/LT
|LPG
|31.97 TL/LT
16 HAZİRAN 2026 İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI
|Fiyat (₺/Litre)
|Benzin
|64.32 TL/LT
|Motorin
|66.64 TL/LT
|LPG
|31.79 TL/LT
16 HAZİRAN 2026 ALTIN NE KADAR?
16 HAZİRAN 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?
16 HAZİRAN 2026 DÖVİZ NE KADAR?
16 HAZİRAN 2026 BIST 100 GÜNCEL VERİLERİ
16 HAZİRAN 2026 KRİPTO PİYASASI
Kaynak: Halk TV Ekonomi Servisi