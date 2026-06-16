Hürmüz Boğazı'nın açılması ile petrolde yaşanan büyük düşüş sonrası akaryakıt fiyatlarına indirimler peş peşe geliyor. Bu gece yarısından itibaren motorin fiyatlarına 1 TL 22 kuruşluk indirim yansımıştı. Bu indirimin hemen ardından sektör kaynaklarından bir indirim haberi daha geldi. Çarşamba gününden geçerli olmak üzere motorine 1 TL 66 kuruşluk bir indirim daha yapılacak ve eşel mobil sistemi ile bunun 42 kuruşu tabelalara yansıyacak.

Ablukaların kalkması ve Hürmüz'de trafiğin akmaya başlaması ile petrol fiyatları her geçen saniye düşmeye devam ediyor, bugün brent petrol 84 dolar civarında seyrediyor.

16 HAZİRAN 2026 İSTANBUL AVRUPA YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

Fiyat (₺/Litre) Benzin 63.08 TL/LT Motorin 65.24 TL/LT LPG 31.99 TL/LT

16 HAZİRAN 2026 İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

Fiyat (₺/Litre) Benzin 62.93 TL/LT Motorin 65.09 TL/LT LPG 31.39 TL/LT

16 HAZİRAN 2026 ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI

Fiyat (₺/Litre) Benzin 64.05 TL/LT Motorin 66.35 TL/LT LPG 31.97 TL/LT

16 HAZİRAN 2026 İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

Fiyat (₺/Litre) Benzin 64.32 TL/LT Motorin 66.64 TL/LT LPG 31.79 TL/LT

16 HAZİRAN 2026 ALTIN NE KADAR?

16 HAZİRAN 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?

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