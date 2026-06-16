Barış rüzgarı kriptoyu taşımaya yetmedi

ABD ve İran'ın barış rüzgarları kripto paraları yukarı taşımaya yetmedi, bugün yükselişler sınırlı kaldı. Son 24 saatte 67 bin dolar sınırını test eden Bitcoin tutunamasa da son bir haftada yükseliş oranı yüzde 4,93 oldu. Ethereum fiyatlarında da benzer bir tablo göründü bin 843 dolara kadar çıkan coin geriledi, haftalık yükseliş oranı Bitcoin gibi yüzde 4,93 oldu.

16 HAZİRAN 2026 CANLI KRİPTO PARALAR

16 HAZİRAN 2026 EN ÇOK YÜKSELEN COİNLER

Fiyat 24s Değişim Jito (JTO) 0,7705 $ +%29,19 Stellar (XLM) 0,2150 $ +%13,34 Uniswap (UNI) 2,94 $ +%13,08

16 HAZİRAN 2026 EN ÇOK DÜŞEN COİNLER

Fiyat 24s Değişim Audiera (BEAT) 3,73 $ -%32,24 Humanity (H) 0,2235 $ -%17,53 Bittensor (TAO) 263,81 $ -%5,62

16 HAZİRAN 2026 ALTIN NE KADAR?

16 HAZİRAN 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?

16 HAZİRAN 2026 DÖVİZ NE KADAR?

16 HAZİRAN 2026 AKARYAKIT NE KADAR?

Fiyat (₺/Litre) Benzin 63.08 TL/LT Motorin 65.24 TL/LT LPG 31.99 TL/LT

16 HAZİRAN 2026 BIST 100 GÜNCEL VERİLERİ