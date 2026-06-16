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Halk TV Ekonomi Barış rüzgarı kriptoyu taşımaya yetmedi

Barış rüzgarı kriptoyu taşımaya yetmedi

ABD ile İran arasındaki barış rüzgarları kripto para piyasasını hareketlendirmeye yetmedi. Bitcoin ve Ethereum son 24 saatteki zirve denemelerinin ardından gerilerken, her iki birimin haftalık kazancı yüzde 4,93'te kaldı.

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Barış rüzgarı kriptoyu taşımaya yetmedi
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ABD ve İran'ın barış rüzgarları kripto paraları yukarı taşımaya yetmedi, bugün yükselişler sınırlı kaldı. Son 24 saatte 67 bin dolar sınırını test eden Bitcoin tutunamasa da son bir haftada yükseliş oranı yüzde 4,93 oldu. Ethereum fiyatlarında da benzer bir tablo göründü bin 843 dolara kadar çıkan coin geriledi, haftalık yükseliş oranı Bitcoin gibi yüzde 4,93 oldu.

16 HAZİRAN 2026 CANLI KRİPTO PARALAR

Fiyat Günlük değişim 24s düşük 24s yüksek 24s hacim
Bitcoin (BTC) 66.386$ %-0.20 65.650$ 66.562$ -
Ethereum (ETH) 1.769$ %-2.64 1.759$ 1.822$ -

16 HAZİRAN 2026 EN ÇOK YÜKSELEN COİNLER

Fiyat 24s Değişim
Jito (JTO) 0,7705 $ +%29,19
Stellar (XLM) 0,2150 $ +%13,34
Uniswap (UNI) 2,94 $ +%13,08

16 HAZİRAN 2026 EN ÇOK DÜŞEN COİNLER

Fiyat 24s Değişim
Audiera (BEAT) 3,73 $ -%32,24
Humanity (H) 0,2235 $ -%17,53
Bittensor (TAO) 263,81 $ -%5,62

16 HAZİRAN 2026 ALTIN NE KADAR?

Altın
Alış 6.586,18₺
Satış 6.592,25₺
Altında gözler yarına kilitlendi: Fed kararı öncesi kritik saatler başladıAltında gözler yarına kilitlendi: Fed kararı öncesi kritik saatler başladı

16 HAZİRAN 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?

Gümüş
Alış 103,85₺
Satış 103,87₺
Barış imzaları gümüşü kurtarmaya yetmedi: Yatırımcı altına kaçtıBarış imzaları gümüşü kurtarmaya yetmedi: Yatırımcı altına kaçtı

16 HAZİRAN 2026 DÖVİZ NE KADAR?

Dolar
Alış 46,30₺
Satış 46,30₺
Euro
Alış 53,68₺
Satış 53,69₺
Sterlin
Alış 62,11₺
Satış 62,11₺
Savaş bitti, rekor bitmedi: Dolar yine dinlemediSavaş bitti, rekor bitmedi: Dolar yine dinlemedi

16 HAZİRAN 2026 AKARYAKIT NE KADAR?

Fiyat (₺/Litre)
Benzin 63.08 TL/LT
Motorin 65.24 TL/LT
LPG 31.99 TL/LT
Hürmüz açıldı, pompalara indirimler peş peşe geldiHürmüz açıldı, pompalara indirimler peş peşe geldi

16 HAZİRAN 2026 BIST 100 GÜNCEL VERİLERİ

BIST 100
Değer 14.504
Değişim %0,40
Kaynak: Halk TV Ekonomi Servisi
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