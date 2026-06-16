Barış rüzgarı kriptoyu taşımaya yetmedi
ABD ile İran arasındaki barış rüzgarları kripto para piyasasını hareketlendirmeye yetmedi. Bitcoin ve Ethereum son 24 saatteki zirve denemelerinin ardından gerilerken, her iki birimin haftalık kazancı yüzde 4,93'te kaldı.
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ABD ve İran'ın barış rüzgarları kripto paraları yukarı taşımaya yetmedi, bugün yükselişler sınırlı kaldı. Son 24 saatte 67 bin dolar sınırını test eden Bitcoin tutunamasa da son bir haftada yükseliş oranı yüzde 4,93 oldu. Ethereum fiyatlarında da benzer bir tablo göründü bin 843 dolara kadar çıkan coin geriledi, haftalık yükseliş oranı Bitcoin gibi yüzde 4,93 oldu.
16 HAZİRAN 2026 CANLI KRİPTO PARALAR
|Fiyat
|Günlük değişim
|24s düşük
|24s yüksek
|24s hacim
|Bitcoin (BTC)
|66.386$
|%-0.20
|65.650$
|66.562$
|-
|Ethereum (ETH)
|1.769$
|%-2.64
|1.759$
|1.822$
|-
16 HAZİRAN 2026 EN ÇOK YÜKSELEN COİNLER
|Fiyat
|24s Değişim
|Jito (JTO)
|0,7705 $
|+%29,19
|Stellar (XLM)
|0,2150 $
|+%13,34
|Uniswap (UNI)
|2,94 $
|+%13,08
16 HAZİRAN 2026 EN ÇOK DÜŞEN COİNLER
|Fiyat
|24s Değişim
|Audiera (BEAT)
|3,73 $
|-%32,24
|Humanity (H)
|0,2235 $
|-%17,53
|Bittensor (TAO)
|263,81 $
|-%5,62
16 HAZİRAN 2026 ALTIN NE KADAR?
16 HAZİRAN 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?
16 HAZİRAN 2026 DÖVİZ NE KADAR?
16 HAZİRAN 2026 AKARYAKIT NE KADAR?
|Fiyat (₺/Litre)
|Benzin
|63.08 TL/LT
|Motorin
|65.24 TL/LT
|LPG
|31.99 TL/LT
16 HAZİRAN 2026 BIST 100 GÜNCEL VERİLERİ
Kaynak: Halk TV Ekonomi Servisi