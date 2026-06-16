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Halk TV Ekonomi Barış imzaları gümüşü kurtarmaya yetmedi: Yatırımcı altına kaçtı

Barış imzaları gümüşü kurtarmaya yetmedi: Yatırımcı altına kaçtı

ABD ve İran arasındaki barış iyimserliği altını yükseltirken gümüşü kurtarmaya yetmedi. Kritik Fed kararı öncesi yatırımcı tercihini güvenli limen olan altından ve dolardan yana kullandı.

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Barış imzaları gümüşü kurtarmaya yetmedi: Yatırımcı altına kaçtı
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ABD ve İran'ın barış sürecinde ön anlaşmayı imzalaması ile altın fiyatlarında yaşanan yükseliş gümüşü kurtarmaya yetmedi. Dün barış iyimserliği ile 70 dolar sınırını aşarak 68,08 dolardan 71,19 dolara kadar yükselen ons gümüş bugün sınırın altına düştü. 105 TL sınırının üsütne çıkan gümüş ise 103 TL civarına geriledi.

Fed'in çarşamba günü açıklanacak faiz kararı öncesinde yatırımcı tercihini gümüş yerine altın ve dolardan yana yaptı.

16 HAZİRAN 2026 CANLI GÜMÜŞ FİYATLARI

Alış Satış Günlük değişim Saat
Gram Gümüş TL 103,83₺ 103,87₺ %-0.25 08:31
Ons Gümüş $ 69,71$ 69,76$ %-0.33 08:31

16 HAZİRAN 2026 GRAM GÜMÜŞ NE KADAR?

Gümüş
Alış 103,93₺
Satış 103,96₺

16 HAZİRAN 2026 ONS GÜMÜŞ NE KADAR?

Ons Gümüş
Alış 69,71$
Satış 69,76$

16 HAZİRAN 2026 ALTIN NE KADAR?

Altın
Alış 6.586,18₺
Satış 6.592,25₺
Altında gözler yarına kilitlendi: Fed kararı öncesi kritik saatler başladıAltında gözler yarına kilitlendi: Fed kararı öncesi kritik saatler başladı

16 HAZİRAN 2026 DÖVİZ NE KADAR?

Dolar
Alış 46,30₺
Satış 46,31₺
Euro
Alış 53,64₺
Satış 53,66₺
Sterlin
Alış 62,08₺
Satış 62,10₺
Savaş bitti, rekor bitmedi: Dolar yine dinlemediSavaş bitti, rekor bitmedi: Dolar yine dinlemedi

16 HAZİRAN 2026 AKARYAKIT NE KADAR?

Fiyat (₺/Litre)
Benzin 63.08 TL/LT
Motorin 65.24 TL/LT
LPG 31.99 TL/LT

16 HAZİRAN 2026 BIST 100 GÜNCEL VERİLERİ

BIST 100
Değer 14.446
Değişim %3,64

16 HAZİRAN 2026 KRİPTO PİYASASI

Bitcoin
Değer 66.052$
Değişim %-0,70
Ethereum
Değer 1.764$
Değişim %-2,96
Kaynak: Halk TV Ekonomi Servisi
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