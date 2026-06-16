ABD ve İran'ın barış sürecinde ön anlaşmayı imzalaması ile altın fiyatlarında yaşanan yükseliş gümüşü kurtarmaya yetmedi. Dün barış iyimserliği ile 70 dolar sınırını aşarak 68,08 dolardan 71,19 dolara kadar yükselen ons gümüş bugün sınırın altına düştü. 105 TL sınırının üsütne çıkan gümüş ise 103 TL civarına geriledi.

Fed'in çarşamba günü açıklanacak faiz kararı öncesinde yatırımcı tercihini gümüş yerine altın ve dolardan yana yaptı.

16 HAZİRAN 2026 CANLI GÜMÜŞ FİYATLARI

16 HAZİRAN 2026 GRAM GÜMÜŞ NE KADAR?

16 HAZİRAN 2026 ONS GÜMÜŞ NE KADAR?

16 HAZİRAN 2026 ALTIN NE KADAR?

16 HAZİRAN 2026 DÖVİZ NE KADAR?

16 HAZİRAN 2026 AKARYAKIT NE KADAR?

Fiyat (₺/Litre) Benzin 63.08 TL/LT Motorin 65.24 TL/LT LPG 31.99 TL/LT

16 HAZİRAN 2026 BIST 100 GÜNCEL VERİLERİ

16 HAZİRAN 2026 KRİPTO PİYASASI