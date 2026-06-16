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Halk TV Ekonomi Savaş bitti, rekor bitmedi: Dolar yine dinlemedi

Savaş bitti, rekor bitmedi: Dolar yine dinlemedi

Barış imzaları Fed kararı öncesi enflasyon korkularını dindirmeye yetmedi, yurt içinde tüm önlemlere rağmen dolar 46,30 TL ile rekor tazeledi. Euro ve sterlin ise güçlenen dolar karşısında bu sabah değer kaybetti.

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Savaş bitti, rekor bitmedi: Dolar yine dinlemedi

ABD ve İran'ın barış için ön anlaşmaya imza atması enflasyon korkularını dindirmeye yetmedi. Yarın açıklanacak Fed faiz kararı öncesi yatırımcılar hem altına, hem de dolara sığındı, dolar endeksi bugün 0,11 oranında artış gösterdi.

Savaş sürecinde ve CHP için alınan mutlak butlan kararı sonrası dolar kurunu dizginlemek için alınan tüm önemlere rağmen bu sabah dolar 46,30 TL değeri ile yeniden rekor tazeledi.

Güçlenen dolar karşısında euro ve sterlin ise değer kaybediyor. Dün 53,80 TL ile rekor kıran euro bugün geriledi. Sterlin de düşüş ile 62 TL sınırına tekrar yaklaştı.

16 HAZİRAN 2026 CANLI DÖVİZ KURLARI

Alış Satış Günlük değişim Saat
Dolar (USD) 46,30₺ 46,31₺ %0.04 08:31
Euro (EUR) 53,65₺ 53,66₺ %-0.07 08:31
Sterlin (GBP) 62,09₺ 62,10₺ %-0.18 08:31
Kanada Doları 32,95₺ 33,12₺ %-0.14 08:31
İsviçre Frangı 58,25₺ 58,26₺ %-0.02 08:31
Japon Yeni 0,29₺ 0,29₺ %0.05 08:30
Avustralya Doları 32,57₺ 32,73₺ %-0.28 08:31
Danimarka Kronu 7,15₺ 7,19₺ %-0.09 08:31
Norveç Kronu 4,83₺ 4,85₺ %-0.31 08:31
İsveç Kronu 4,90₺ 4,93₺ %-0.17 08:30
Çin Yuanı 6,85₺ 6,85₺ %0.00 08:31
Rus Rublesi 0,64₺ 0,64₺ %0.10 08:31
BAE Dirhemi 12,61₺ 12,61₺ %0.04 08:31
Suudi Arabistan Riyali 12,30₺ 12,37₺ %0.00 06:33

16 HAZİRAN 2026 DOLAR NE KADAR?

Dolar
Alış 46,30₺
Satış 46,31₺

16 HAZİRAN 2026 EURO NE KADAR?

Euro
Alış 53,64₺
Satış 53,66₺

16 HAZİRAN 2026 STERLİN NE KADAR?

Sterlin
Alış 62,08₺
Satış 62,10₺

16 HAZİRAN 2026 ALTIN NE KADAR?

Altın
Alış 6.586,18₺
Satış 6.592,25₺
Altında gözler yarına kilitlendi: Fed kararı öncesi kritik saatler başladıAltında gözler yarına kilitlendi: Fed kararı öncesi kritik saatler başladı

16 HAZİRAN 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?

Gümüş
Alış 103,93₺
Satış 103,96₺
Barış imzaları gümüşü kurtarmaya yetmedi: Yatırımcı altına kaçtıBarış imzaları gümüşü kurtarmaya yetmedi: Yatırımcı altına kaçtı

16 HAZİRAN 2026 AKARYAKIT NE KADAR?

Fiyat (₺/Litre)
Benzin 63.08 TL/LT
Motorin 65.24 TL/LT
LPG 31.99 TL/LT

16 HAZİRAN 2026 BIST 100 GÜNCEL VERİLERİ

BIST 100
Değer 14.446
Değişim %3,64

16 HAZİRAN 2026 KRİPTO PİYASASI

Bitcoin
Değer 66.052$
Değişim %-0,70
Ethereum
Değer 1.764$
Değişim %-2,96
Kaynak: Halk TV Ekonomi Servisi
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