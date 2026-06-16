ABD ve İran'ın barış için ön anlaşmaya imza atması enflasyon korkularını dindirmeye yetmedi. Yarın açıklanacak Fed faiz kararı öncesi yatırımcılar hem altına, hem de dolara sığındı, dolar endeksi bugün 0,11 oranında artış gösterdi.

Savaş sürecinde ve CHP için alınan mutlak butlan kararı sonrası dolar kurunu dizginlemek için alınan tüm önemlere rağmen bu sabah dolar 46,30 TL değeri ile yeniden rekor tazeledi.

Güçlenen dolar karşısında euro ve sterlin ise değer kaybediyor. Dün 53,80 TL ile rekor kıran euro bugün geriledi. Sterlin de düşüş ile 62 TL sınırına tekrar yaklaştı.

16 HAZİRAN 2026 CANLI DÖVİZ KURLARI

16 HAZİRAN 2026 DOLAR NE KADAR?

16 HAZİRAN 2026 EURO NE KADAR?

16 HAZİRAN 2026 STERLİN NE KADAR?

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16 HAZİRAN 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?

16 HAZİRAN 2026 AKARYAKIT NE KADAR?

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