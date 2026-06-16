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Halk TV Ekonomi Borsa İstanbul barışla şahlandı: Sınırlar aşıldı

Borsa İstanbul barışla şahlandı: Sınırlar aşıldı

ABD ve İran arasındaki barış haberleriyle yükselişe geçen Borsa İstanbul, haftanın ilk gününü yüzde 3,64 artışla 14 bin 446,42 puandan kapatarak 14 bin sınırını aştı. Yükseliş trendini sürdüren BIST 100, yeni güne de yüzde 0,25 kazançla başladı.

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Borsa İstanbul barışla şahlandı: Sınırlar aşıldı

ABD ve İran'ın barış haberleriyle şahlanan Borsa İstanbul değerine değer kattı. Dün yüzde 3,64 oranında yükselen Bist 100 endeksi tamı tamına 507,94 puan birden artarak haftanın ilk işlem gününü 14 bin 446,42 puandan yaptı. 4 Haziran'dan beri 14 bin puan sınırının altında kalan endeks, sınırı nihayet aştı.

Bugün ise Bist 100 güne yine yükselişle başladı. Yüzde oranında yükselen endeks puan kazanarak günün açılışını 14 bin 48286 puandan yaptı.

16 HAZİRAN 2026 BORSA İSTANBUL BİST 100 ENDEKSİ CANLI

BIST 100
Değer 14.470
Değişim %0,16

16 HAZİRAN 2026 BİST 100 VERİLERİ

BIST 100
Son 14.470
Günlük değişim %0.16
Gün içi düşük 14.467
Gün içi yüksek 14.541
Önceki kapanış 14.446
Saat 11:35

16 HAZİRAN 2026 EN ÇOK YÜKSELEN HİSSELER

Son (TL) Günlük Değişim
GENIL 9,46 %10,00
BRKO 16,63 %9,99
SELEC 135,70 %9,97
ATEKS 118,50 %9,93
DENGE 2,67 %8,10

16 HAZİRAN 2026 EN ÇOK DÜŞEN HİSSELER

Son (TL) Günlük Değişim
ALGYO 5,26 %-9,93
EMPAE 126,00 %-9,35
SANFM 8,92 %-7,18
IHAAS 80,05 %-6,37
MMCAS 55,90 %-4,85

16 HAZİRAN 2026 EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER

Son (TL) Hacim (TL)
CWENE 39,48 160.452.563,04
ASTOR 287,00 147.082.047,00
ASELS 382,00 138.099.876,00
THYAO 325,00 97.364.150,00
KCHOL 199,80 75.549.175,20

16 HAZİRAN 2026 ALTIN NE KADAR?

Altın
Alış 6.586,18₺
Satış 6.592,25₺
Altında gözler yarına kilitlendi: Fed kararı öncesi kritik saatler başladıAltında gözler yarına kilitlendi: Fed kararı öncesi kritik saatler başladı

16 HAZİRAN 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?

Gümüş
Alış 104,77₺
Satış 104,80₺
Barış imzaları gümüşü kurtarmaya yetmedi: Yatırımcı altına kaçtıBarış imzaları gümüşü kurtarmaya yetmedi: Yatırımcı altına kaçtı

16 HAZİRAN 2026 DÖVİZ NE KADAR?

Dolar
Alış 46,30₺
Satış 46,30₺
Euro
Alış 53,76₺
Satış 53,76₺
Sterlin
Alış 62,18₺
Satış 62,19₺
Savaş bitti, rekor bitmedi: Dolar yine dinlemediSavaş bitti, rekor bitmedi: Dolar yine dinlemedi

16 HAZİRAN 2026 AKARYAKIT NE KADAR?

Fiyat (₺/Litre)
Benzin 63.08 TL/LT
Motorin 65.24 TL/LT
LPG 31.99 TL/LT
Hürmüz açıldı, pompalara indirimler peş peşe geldiHürmüz açıldı, pompalara indirimler peş peşe geldi

16 HAZİRAN 2026 KRİPTO PİYASASI

Bitcoin
Değer 66.625$
Değişim %0,16
Ethereum
Değer 1.785$
Değişim %-1,77
Barış rüzgarı kriptoyu taşımaya yetmediBarış rüzgarı kriptoyu taşımaya yetmedi
Kaynak: Halk TV Ekonomi Servisi
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