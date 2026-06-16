Borsa İstanbul barışla şahlandı: Sınırlar aşıldı
ABD ve İran arasındaki barış haberleriyle yükselişe geçen Borsa İstanbul, haftanın ilk gününü yüzde 3,64 artışla 14 bin 446,42 puandan kapatarak 14 bin sınırını aştı. Yükseliş trendini sürdüren BIST 100, yeni güne de yüzde 0,25 kazançla başladı.
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ABD ve İran'ın barış haberleriyle şahlanan Borsa İstanbul değerine değer kattı. Dün yüzde 3,64 oranında yükselen Bist 100 endeksi tamı tamına 507,94 puan birden artarak haftanın ilk işlem gününü 14 bin 446,42 puandan yaptı. 4 Haziran'dan beri 14 bin puan sınırının altında kalan endeks, sınırı nihayet aştı.
Bugün ise Bist 100 güne yine yükselişle başladı. Yüzde oranında yükselen endeks puan kazanarak günün açılışını 14 bin 48286 puandan yaptı.
16 HAZİRAN 2026 BORSA İSTANBUL BİST 100 ENDEKSİ CANLI
16 HAZİRAN 2026 BİST 100 VERİLERİ
|BIST 100
|Son
|14.470
|Günlük değişim
|%0.16
|Gün içi düşük
|14.467
|Gün içi yüksek
|14.541
|Önceki kapanış
|14.446
|Saat
|11:35
16 HAZİRAN 2026 EN ÇOK YÜKSELEN HİSSELER
|Son (TL)
|Günlük Değişim
|GENIL
|9,46
|%10,00
|BRKO
|16,63
|%9,99
|SELEC
|135,70
|%9,97
|ATEKS
|118,50
|%9,93
|DENGE
|2,67
|%8,10
16 HAZİRAN 2026 EN ÇOK DÜŞEN HİSSELER
|Son (TL)
|Günlük Değişim
|ALGYO
|5,26
|%-9,93
|EMPAE
|126,00
|%-9,35
|SANFM
|8,92
|%-7,18
|IHAAS
|80,05
|%-6,37
|MMCAS
|55,90
|%-4,85
16 HAZİRAN 2026 EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER
|Son (TL)
|Hacim (TL)
|CWENE
|39,48
|160.452.563,04
|ASTOR
|287,00
|147.082.047,00
|ASELS
|382,00
|138.099.876,00
|THYAO
|325,00
|97.364.150,00
|KCHOL
|199,80
|75.549.175,20
16 HAZİRAN 2026 ALTIN NE KADAR?
16 HAZİRAN 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?
16 HAZİRAN 2026 DÖVİZ NE KADAR?
16 HAZİRAN 2026 AKARYAKIT NE KADAR?
|Fiyat (₺/Litre)
|Benzin
|63.08 TL/LT
|Motorin
|65.24 TL/LT
|LPG
|31.99 TL/LT
16 HAZİRAN 2026 KRİPTO PİYASASI
Kaynak: Halk TV Ekonomi Servisi