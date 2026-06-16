Borsa İstanbul barışla şahlandı: Sınırlar aşıldı

ABD ve İran'ın barış haberleriyle şahlanan Borsa İstanbul değerine değer kattı. Dün yüzde 3,64 oranında yükselen Bist 100 endeksi tamı tamına 507,94 puan birden artarak haftanın ilk işlem gününü 14 bin 446,42 puandan yaptı. 4 Haziran'dan beri 14 bin puan sınırının altında kalan endeks, sınırı nihayet aştı.

Bugün ise Bist 100 güne yine yükselişle başladı. Yüzde 0,25 oranında yükselen endeks 36.44 puan kazanarak günün açılışını 14 bin 48286 puandan yaptı.

16 HAZİRAN 2026 BORSA İSTANBUL BİST 100 ENDEKSİ CANLI

16 HAZİRAN 2026 BİST 100 VERİLERİ

16 HAZİRAN 2026 EN ÇOK YÜKSELEN HİSSELER

Son (TL) Günlük Değişim GENIL 9,46 %10,00 BRKO 16,63 %9,99 SELEC 135,70 %9,97 ATEKS 118,50 %9,93 DENGE 2,67 %8,10

16 HAZİRAN 2026 EN ÇOK DÜŞEN HİSSELER

Son (TL) Günlük Değişim ALGYO 5,26 %-9,93 EMPAE 126,00 %-9,35 SANFM 8,92 %-7,18 IHAAS 80,05 %-6,37 MMCAS 55,90 %-4,85

16 HAZİRAN 2026 EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER

Son (TL) Hacim (TL) CWENE 39,48 160.452.563,04 ASTOR 287,00 147.082.047,00 ASELS 382,00 138.099.876,00 THYAO 325,00 97.364.150,00 KCHOL 199,80 75.549.175,20

16 HAZİRAN 2026 ALTIN NE KADAR?

16 HAZİRAN 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?

16 HAZİRAN 2026 DÖVİZ NE KADAR?

16 HAZİRAN 2026 AKARYAKIT NE KADAR?

Fiyat (₺/Litre) Benzin 63.08 TL/LT Motorin 65.24 TL/LT LPG 31.99 TL/LT

16 HAZİRAN 2026 KRİPTO PİYASASI