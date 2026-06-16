Altında gözler yarına kilitlendi: Fed kararı öncesi kritik saatler başladı
Altın fiyatlarında, İran ve ABD’nin ön anlaşma imzalaması ile hafif hareketlilik yaşanıyor. Piyasalarda gözler, kritik Fed faiz kararına çevrildi.
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16 Haziran sabahı altın fiyatlarında yükseliş devam ediyor. Barış haberleri ile dün sıçrama yaşayan altın fiyatlarında bugün İran ve ABD'nin barışa öncü olacak ilk imayı atması ile hafif bir yükseliş yaşandı.
Altın fiyatlarında cuma günü imzalanacak anlaşmaya kadar belirleyici faktör ise yarın açıklanacak Fed faiz kararı olacak. Savaşın küresel ekonomide bıraktığı yara ile Fed'in faiz kararının sabit kalması bekleniyor.
16 HAZİRAN 2026 CANLI ALTIN FİYATLARI
|Alış
|Satış
|Günlük değişim
|Saat
|Gram Altın TL
|6.442,09₺
|6.442,74₺
|%0.47
|08:31
|Ons Altın $
|4.327,50$
|4.328,14$
|%0.43
|08:31
|Çeyrek Altın TL
|10.887,76₺
|11.519,53₺
|%0.00
|14:28
|Yarım Altın TL
|21.913,34₺
|23.108,04₺
|%0.00
|14:28
|Külçe Altın $
|141.600,00$
|141.700,00$
|%0.00
|17:03
16 HAZİRAN 2026 GRAM ALTIN NE KADAR?
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|Fiyat (₺/Litre)
|Benzin
|63.08 TL/LT
|Motorin
|65.24 TL/LT
|LPG
|31.99 TL/LT
16 HAZİRAN 2026 BIST 100 GÜNCEL VERİLERİ
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Kaynak: Halk TV Ekonomi Servisi