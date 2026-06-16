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Halk TV Ekonomi Altında gözler yarına kilitlendi: Fed kararı öncesi kritik saatler başladı

Altında gözler yarına kilitlendi: Fed kararı öncesi kritik saatler başladı

Altın fiyatlarında, İran ve ABD’nin ön anlaşma imzalaması ile hafif hareketlilik yaşanıyor. Piyasalarda gözler, kritik Fed faiz kararına çevrildi.

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Altında gözler yarına kilitlendi: Fed kararı öncesi kritik saatler başladı
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16 Haziran sabahı altın fiyatlarında yükseliş devam ediyor. Barış haberleri ile dün sıçrama yaşayan altın fiyatlarında bugün İran ve ABD'nin barışa öncü olacak ilk imayı atması ile hafif bir yükseliş yaşandı.

Altın fiyatlarında cuma günü imzalanacak anlaşmaya kadar belirleyici faktör ise yarın açıklanacak Fed faiz kararı olacak. Savaşın küresel ekonomide bıraktığı yara ile Fed'in faiz kararının sabit kalması bekleniyor.

16 HAZİRAN 2026 CANLI ALTIN FİYATLARI

Alış Satış Günlük değişim Saat
Gram Altın TL 6.442,09₺ 6.442,74₺ %0.47 08:31
Ons Altın $ 4.327,50$ 4.328,14$ %0.43 08:31
Çeyrek Altın TL 10.887,76₺ 11.519,53₺ %0.00 14:28
Yarım Altın TL 21.913,34₺ 23.108,04₺ %0.00 14:28
Külçe Altın $ 141.600,00$ 141.700,00$ %0.00 17:03

16 HAZİRAN 2026 GRAM ALTIN NE KADAR?

Altın
Alış 6.586,18₺
Satış 6.592,25₺

16 HAZİRAN 2026 ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek Altın
Alış 10.887,76₺
Satış 11.519,53₺

16 HAZİRAN 2026 YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım Altın
Alış 21.913,34₺
Satış 23.108,04₺

16 HAZİRAN 2026 ONS ALTIN NE KADAR?

Altın (XAU/USD)
Alış 4.329,56$
Satış 4.330,17$

16 HAZİRAN 2026 24 AYAR KÜLÇE ALTIN NE KADAR?

Altın (KG/Dolar)
Alış 141.600,00$
Satış 141.700,00$

16 HAZİRAN 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?

Gümüş
Alış 103,93₺
Satış 103,96₺
Barış imzaları gümüşü kurtarmaya yetmedi: Yatırımcı altına kaçtıBarış imzaları gümüşü kurtarmaya yetmedi: Yatırımcı altına kaçtı

16 HAZİRAN 2026 DÖVİZ NE KADAR?

Dolar
Alış 46,30₺
Satış 46,31₺
Euro
Alış 53,64₺
Satış 53,66₺
Sterlin
Alış 62,08₺
Satış 62,10₺
Savaş bitti, rekor bitmedi: Dolar yine dinlemediSavaş bitti, rekor bitmedi: Dolar yine dinlemedi

16 HAZİRAN 2026 AKARYAKIT NE KADAR?

Fiyat (₺/Litre)
Benzin 63.08 TL/LT
Motorin 65.24 TL/LT
LPG 31.99 TL/LT

16 HAZİRAN 2026 BIST 100 GÜNCEL VERİLERİ

BIST 100
Değer 14.446
Değişim %3,64

16 HAZİRAN 2026 KRİPTO PİYASASI

Bitcoin
Değer 66.052$
Değişim %-0,70
Ethereum
Değer 1.764$
Değişim %-2,96
Kaynak: Halk TV Ekonomi Servisi
Altın Gram Altın Çeyrek Altın Ons Altın Piyasalar Ekonomi
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