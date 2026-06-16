16 Haziran sabahı altın fiyatlarında yükseliş devam ediyor. Barış haberleri ile dün sıçrama yaşayan altın fiyatlarında bugün İran ve ABD'nin barışa öncü olacak ilk imayı atması ile hafif bir yükseliş yaşandı.

Altın fiyatlarında cuma günü imzalanacak anlaşmaya kadar belirleyici faktör ise yarın açıklanacak Fed faiz kararı olacak. Savaşın küresel ekonomide bıraktığı yara ile Fed'in faiz kararının sabit kalması bekleniyor.

16 HAZİRAN 2026 CANLI ALTIN FİYATLARI

16 HAZİRAN 2026 GRAM ALTIN NE KADAR?

16 HAZİRAN 2026 ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

16 HAZİRAN 2026 YARIM ALTIN NE KADAR?

16 HAZİRAN 2026 ONS ALTIN NE KADAR?

16 HAZİRAN 2026 24 AYAR KÜLÇE ALTIN NE KADAR?

16 HAZİRAN 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?

16 HAZİRAN 2026 DÖVİZ NE KADAR?

16 HAZİRAN 2026 AKARYAKIT NE KADAR?

Fiyat (₺/Litre) Benzin 63.08 TL/LT Motorin 65.24 TL/LT LPG 31.99 TL/LT

16 HAZİRAN 2026 BIST 100 GÜNCEL VERİLERİ

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