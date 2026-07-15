15 Temmuz'a özel para basıldı

FETÖ 15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleştirdiği darbe girişiminin durdurulmasının 10. yılı anısına özel bir tasarıma sahip 5 liralık hatıra para basımı gerçekleştirildi.

Darphane tarafından tasarlanan bu yeni hatıra para, FETÖ mensuplarının darbe girişimine karşı toplumun sergilediği beraberlik, demokrasi ve birlik mücadelesinin bir nişanesi olarak hazırlandı.

Basılan bu özel paralarla, 15 Temmuz gecesinde demokrasiye sahip çıkma iradesinin ve sergilenen kararlı duruşun toplumsal hafızada sürekli yaşatılması amaçlanıyor.

YENİ PARANIN TASARIM DETAYLARI

Hatıra para, halihazırda dolaşımda bulunan iki metalli (bimetal) 5 liralık madeni paraların üzerine uygulandı. Özel tasarım kapsamında paranın tura yüzünde "15 Temmuz 10. Yıl" logosu ile birlikte "Demokrasi ve Milli Birlik Günü" ibareleri yer aldı. Paranın diğer yüzünde ise halihazırda tedavülde olan 5 liralık madeni paranın mevcut standart tasarımı aynen korundu.