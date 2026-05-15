BIST 100 haftanın dibini kırdı: Haftanın son seansına 118 puan eriyerek başladı
Haftalık dip bir kez daha kırıldı. Cuma seansına yüzde 0,81 düşüşle giren BIST 100, tam 118,23 puan kaybederek 14 bin 526,47 puandan açıldı. Endeks bu seviyeyle hafta içinde gördüğü 14 bin 576,20 puanlık tabanın da altına indi.
Haftaya yükselişle başlayan Bist 100 endeksinde sert düşüş yaşanmıştı. Hafta içinde 15 bin 117,49 puanda zirveyi, 14 bin 576,20 puanda da dibi gören endeks dün yükselme eğilimi gösterirken seans sonuna doğru tekrar düşüşe geçmişti. Bist 100 dünkü kapanışı kıl payı ile yüzde 0,32 oranında 46,23 puan artarak 14 bin 644,70 puandan yaptı.
Haftanın son işlem gününde ise Bist 100 güne büyük düşüşle başladı. Yüzde 0,81 oranında düşüşle tamı tamına 118,23 puan kaybeden endeks, haftanın dibini de geçerek 14 bin 526,47 puandan açıldı.
15 MAYIS 2026 BIST 100 ENDEKSİ
|Gösterge
|Değer
|BIST 100 (son)
|14.526,47
|Değişim
|%-0,81 (-118,23)
|Önceki kapanış
|14.644,70
|İşlem hacmi
|65.313.474 TL
|Saat
|09:55
15 MAYIS 2026 EN ÇOK YÜKSELEN HİSSELER
|Hisse
|Son (TL)
|Günlük %
|SMRVA
|19,90
|+5,18
|KTSKR
|134,00
|+1,52
|KRGYO
|2,84
|+1,43
|SVGYO
|18,11
|+1,12
|KOPOL
|6,47
|+1,09
15 MAYIS 2026 EN ÇOK DÜŞEN HİSSELER
|Hisse
|Son (TL)
|Günlük %
|TATEN
|17,76
|-1,77
|TCELL
|112,50
|-1,75
|KNFRT
|12,30
|-1,60
|KRSTL
|11,01
|-1,34
|LXGYO
|18,50
|-1,23
15 MAYIS 2026 EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER
|Hisse
|Son (TL)
|Hacim (TL)
|THYAO
|303,50
|67.254.993,00
|TEHOL
|29,38
|18.110.507,74
|KCHOL
|202,50
|17.664.277,50
|KTLEV
|130,00
|16.013.270,00
|KRDMD
|42,68
|11.889.452,96
15 MAYIS 2026 ALTIN NE KADAR?
Gram altın alış: 6.754,66 TL
Gram altın satış: 6.755,55 TL
15 MAYIS 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?
Gram gümüş alış: 118,97 TL
Gram gümüş satış: 119,06 TL
15 MAYIS 2026 DÖVİZ NE KADAR?
Dolar alış: 45,5269 TL
Dolar satış: 45,5484 TL
Euro alış: 53,1160 TL
Euro satış: 53,1818 TL
Sterlin alış: 60,9316 TL
Sterlin satış: 61,0496 TL
15 MAYIS 2026 AKARYAKIT NE KADAR?
Benzin (kurşunsuz 95/benzin): 64,95 TL/LT
Motorin (dizel/mazot): 67,40 TL/LT
LPG (otogaz): 33,89 TL/LT