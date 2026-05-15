Haftaya yükselişle başlayan Bist 100 endeksinde sert düşüş yaşanmıştı. Hafta içinde 15 bin 117,49 puanda zirveyi, 14 bin 576,20 puanda da dibi gören endeks dün yükselme eğilimi gösterirken seans sonuna doğru tekrar düşüşe geçmişti. Bist 100 dünkü kapanışı kıl payı ile yüzde 0,32 oranında 46,23 puan artarak 14 bin 644,70 puandan yaptı.

Haftanın son işlem gününde ise Bist 100 güne büyük düşüşle başladı. Yüzde 0,81 oranında düşüşle tamı tamına 118,23 puan kaybeden endeks, haftanın dibini de geçerek 14 bin 526,47 puandan açıldı.

15 MAYIS 2026 BORSA İSTANBUL KISA ÖZET

15 MAYIS 2026 BIST 100 ENDEKSİ

Gösterge Değer BIST 100 (son) 14.526,47 Değişim %-0,81 (-118,23) Önceki kapanış 14.644,70 İşlem hacmi 65.313.474 TL Saat 09:55

15 MAYIS 2026 EN ÇOK YÜKSELEN HİSSELER

Hisse Son (TL) Günlük % SMRVA 19,90 +5,18 KTSKR 134,00 +1,52 KRGYO 2,84 +1,43 SVGYO 18,11 +1,12 KOPOL 6,47 +1,09

15 MAYIS 2026 EN ÇOK DÜŞEN HİSSELER

Hisse Son (TL) Günlük % TATEN 17,76 -1,77 TCELL 112,50 -1,75 KNFRT 12,30 -1,60 KRSTL 11,01 -1,34 LXGYO 18,50 -1,23

15 MAYIS 2026 EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER

Hisse Son (TL) Hacim (TL) THYAO 303,50 67.254.993,00 TEHOL 29,38 18.110.507,74 KCHOL 202,50 17.664.277,50 KTLEV 130,00 16.013.270,00 KRDMD 42,68 11.889.452,96

15 MAYIS 2026 ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 6.754,66 TL

Gram altın satış: 6.755,55 TL

15 MAYIS 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?

Gram gümüş alış: 118,97 TL

Gram gümüş satış: 119,06 TL

15 MAYIS 2026 DÖVİZ NE KADAR?

Dolar alış: 45,5269 TL

Dolar satış: 45,5484 TL

Euro alış: 53,1160 TL

Euro satış: 53,1818 TL

Sterlin alış: 60,9316 TL

Sterlin satış: 61,0496 TL

15 MAYIS 2026 AKARYAKIT NE KADAR?

Benzin (kurşunsuz 95/benzin): 64,95 TL/LT

Motorin (dizel/mazot): 67,40 TL/LT

LPG (otogaz): 33,89 TL/LT

15 MAYIS 2026 KRİPTO PİYASASI