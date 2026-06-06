15 Haziran'dan sonra geçerli: SPK yeni hesaplama sistemini devreye alıyor

Yeni ilke kararı uyarınca, fiili dolaşımdaki pay oranı hesaplanırken kapsam dışı tutulan hisselere yenileri eklendi. Bundan sonra, şirketin sermayesini ya da yönetim gücünü elinde bulunduran hakim ortakların sahip olduğu ve serbest veya özel fon katılma paylarına tahsis edilen hisseler de fiili dolaşım oranı hesaplamasının dışında tutulacak.

Söz konusu paylar, ihraççı paylarının fiili dolaşımdaki pay oranı kavramından tamamen muaf tutularak, ilgili mevzuattaki diğer maddelerle birlikte işleme alınacak.

Kurul tarafından alınan karar doğrultusunda, fiili dolaşımdaki pay adedi ile fiili dolaşımdaki pay oranı verileri, Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) tarafından 15 Haziran 2026 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere her gün düzenli olarak hesaplanacak.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından yayımlanan resmi duyuruda, geçmiş döneme ait kararlara atıfta bulunularak şu ifadelere yer verildi:

"Payları Borsa İstanbul AŞ Pay Piyasası’nda işlem gören şirketlere ilişkin fiili dolaşımdaki pay oranı kavramının belirlenmesine yönelik olarak; a) 19.08.2010 tarihli ve 24/729 sayılı, 17.02.2011 tarihli ve 5/157 sayılı, 30.10.2014 tarihli ve 31/1059 sayılı İlke Kararları ile değişik 23.07.2010 tarihli ve 21/655 sayılı İlke Kararı’na, (A) bendinden sonra gelmek üzere “B) (A) bendi kapsamında fiili dolaşımdaki pay oranı hesaplanmasına dahil edilmeyen paylara sahip olanların, sahip oldukları serbest veya özel fon katılma payları nedeniyle, ilgili fondaki katılma payı sahiplik oranına isabet eden ihraççı paylarının da fiili dolaşımdaki pay oranı kavramı dışında tutulmasına,” bendinin eklenmesine ve ilgili karardaki diğer bentlerin buna göre teselsül ettirilmesine, b) Fiili dolaşımdaki pay adedi ve fiili dolaşımdaki pay oranı verilerinin, değişiklik kapsamında 15.06.2026 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Merkezi Kayıt Kuruluşu AŞ tarafından günlük olarak hesaplanmasına karar verilmiştir."