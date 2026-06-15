Barış haberi borsayı uçurdu: Bist 100 ayın ikinci yarısında büyük yükselişle başladı!

Borsa İstanbul geçen haftanın son işlem gününü yüzde 1,42 oranında değer kazanarak 194,98 puan artışı ile 13 bin 938,48 puandan kapatmıştı. 14 bin puan sınırına tekrar basamak dayayan Bist 100 endeksinin son bir aydaki kayıpları yüzde 2,99'a gerilemişti.

ABD ve İran arasındaki barış sürecinin duyurulması ile Bist 100 endeksi haziran ayının ikinci yarısına büyük yükselişle başladı. Yüzde 3,02 oranında yükselerek 421,00 puan artan endeks, açılışını 14 bin 359,48puandan yaptı, 14 bin puan sınırı ilk dakikada aşıldı.

15 HAZİRAN 2026 BORSA İSTANBUL BİST 100 ENDEKSİ CANLI

15 HAZİRAN 2026 BIST 100 ENDEKSİ

Gösterge Değer BIST 100 (açılış) 14.359,48 Değişim %3,02 (+421,00) Önceki kapanış 13.938,48 İşlem hacmi 2.899.694.332 TL Saat 09:55

15 HAZİRAN 2026 EN ÇOK YÜKSELEN HİSSELER

Hisse Son (TL) Günlük % INTEK 249,70 +10,00 ORMA 218,30 +9,97 PAMEL 89,95 +9,96 GENIL 8,57 +9,59 VBTYZ 34,94 +8,37

15 HAZİRAN 2026 EN ÇOK DÜŞEN HİSSELER

Hisse Son (TL) Günlük % MAGEN 32,00 -5,60 RUBNS 26,00 -5,59 ISKPL 8,56 -4,89 CELHA 14,36 -3,23 IDGYO 4,89 -2,00

15 HAZİRAN 2026 EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER

Hisse Son (TL) Hacim (TL) THYAO 329,00 494.399.157,00 ISCTR 15,19 189.931.172,62 AKBNK 77,80 163.054.407,00 ASELS 372,00 133.422.636,00 TTKOM 65,60 125.673.724,80

15 HAZİRAN 2026 ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 6.433,04 TL

Gram altın satış: 6.433,92 TL

15 Haziran 2026 Altın Fiyatları

15 HAZİRAN 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?

Gram gümüş alış: 104,602 TL

Gram gümüş satış: 104,692 TL

15 Haziran 2026 Gümüş Fiyatları

15 HAZİRAN 2026 DÖVİZ NE KADAR?

Dolar alış: 46,2594 TL

Dolar satış: 46,2899 TL

Euro alış: 53,7579 TL

Euro satış: 53,7844 TL

Sterlin alış: 62,2569 TL

Sterlin satış: 62,3053 TL

15 Haziran 2026 Döviz Fiyatları

15 HAZİRAN 2026 AKARYAKIT NE KADAR?

Benzin (kurşunsuz 95/benzin): 63,03 TL/LT

Motorin (dizel/mazot): 66,41 TL/LT

LPG (otogaz): 31,99 TL/LT

15 Haziran 2026 Akaryakıt Fiyatları

15 HAZİRAN 2026 KRİPTO PİYASASI

15 Haziran 2026 kripto piyasasında son durum