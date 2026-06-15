Barış haberi borsayı uçurdu: Bist 100 ayın ikinci yarısında büyük yükselişle başladı!
Borsa İstanbul, ABD-İran barış sürecinin duyurulmasıyla haziranın ikinci yarısına rekorla başladı. Açılışta %3,02 yükselerek 421 puan artan BİST 100 endeksi, 14 bin 359 puana ulaştı ve kritik 14 bin puan sınırını ilk dakikada aşmayı başardı.
Borsa İstanbul geçen haftanın son işlem gününü yüzde 1,42 oranında değer kazanarak 194,98 puan artışı ile 13 bin 938,48 puandan kapatmıştı. 14 bin puan sınırına tekrar basamak dayayan Bist 100 endeksinin son bir aydaki kayıpları yüzde 2,99'a gerilemişti.
ABD ve İran arasındaki barış sürecinin duyurulması ile Bist 100 endeksi haziran ayının ikinci yarısına büyük yükselişle başladı. Yüzde 3,02 oranında yükselerek 421,00 puan artan endeks, açılışını 14 bin 359,48puandan yaptı, 14 bin puan sınırı ilk dakikada aşıldı.
15 HAZİRAN 2026 BORSA İSTANBUL BİST 100 ENDEKSİ CANLI
15 HAZİRAN 2026 BIST 100 ENDEKSİ
|Gösterge
|Değer
|BIST 100 (açılış)
|14.359,48
|Değişim
|%3,02 (+421,00)
|Önceki kapanış
|13.938,48
|İşlem hacmi
|2.899.694.332 TL
|Saat
|09:55
15 HAZİRAN 2026 EN ÇOK YÜKSELEN HİSSELER
|Hisse
|Son (TL)
|Günlük %
|INTEK
|249,70
|+10,00
|ORMA
|218,30
|+9,97
|PAMEL
|89,95
|+9,96
|GENIL
|8,57
|+9,59
|VBTYZ
|34,94
|+8,37
15 HAZİRAN 2026 EN ÇOK DÜŞEN HİSSELER
|Hisse
|Son (TL)
|Günlük %
|MAGEN
|32,00
|-5,60
|RUBNS
|26,00
|-5,59
|ISKPL
|8,56
|-4,89
|CELHA
|14,36
|-3,23
|IDGYO
|4,89
|-2,00
15 HAZİRAN 2026 EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER
|Hisse
|Son (TL)
|Hacim (TL)
|THYAO
|329,00
|494.399.157,00
|ISCTR
|15,19
|189.931.172,62
|AKBNK
|77,80
|163.054.407,00
|ASELS
|372,00
|133.422.636,00
|TTKOM
|65,60
|125.673.724,80
15 HAZİRAN 2026 ALTIN NE KADAR?
Gram altın alış: 6.433,04 TL
Gram altın satış: 6.433,92 TL
15 Haziran 2026 Altın Fiyatları
15 HAZİRAN 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?
Gram gümüş alış: 104,602 TL
Gram gümüş satış: 104,692 TL
15 Haziran 2026 Gümüş Fiyatları
15 HAZİRAN 2026 DÖVİZ NE KADAR?
Dolar alış: 46,2594 TL
Dolar satış: 46,2899 TL
Euro alış: 53,7579 TL
Euro satış: 53,7844 TL
Sterlin alış: 62,2569 TL
Sterlin satış: 62,3053 TL
15 Haziran 2026 Döviz Fiyatları
15 HAZİRAN 2026 AKARYAKIT NE KADAR?
Benzin (kurşunsuz 95/benzin): 63,03 TL/LT
Motorin (dizel/mazot): 66,41 TL/LT
LPG (otogaz): 31,99 TL/LT
15 Haziran 2026 Akaryakıt Fiyatları
15 HAZİRAN 2026 KRİPTO PİYASASI
15 Haziran 2026 kripto piyasasında son durum