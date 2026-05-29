130 yıllık dev bile teslim oldu: Avrupa otomotivindeki tehlike lastik üreticisini de vurdu!

Dünyanın tartışmasız en ünlü lastik üreticisi Michelin, Fransa'da bir başka büyük işten çıkarma planına hazırlanıyor. Şirket, önümüzdeki üç yıl içinde 1.500'e kadar işçi çıkarmayı planlıyor ve resmi açıklama, Avrupa endüstrisindeki hemen hemen herkes için tanıdık geliyor: yüksek üretim maliyetleri, pahalı enerji, düzenleyici baskı ve şirketin sanayileşmiş ülkeler arasında en yükseklerden biri olarak tanımladığı vergi yükü.

Bu, Avrupa otomotiv endüstrisinin, tedarikçileri de dahil olmak üzere, sancılı bir uyum sürecine girdiğinin bir başka işaretidir. Michelin küçük veya marjinal bir şirket değil, Fransız endüstrisinin küresel sembollerinden biridir; lastikleri 130 yılı aşkın süredir bisikletler, otomobiller, kamyonlar, yarış arabaları, uçaklar ve hatta uzay araçları tarafından kullanılan bir markadır. İşte tam da bu nedenle, işten çıkarmaların duyurulması, basit bir kurumsal yeniden yapılanmadan daha büyük bir önem taşımaktadır. Böylesine bir şirketin kendi ülkesinde de maliyetleri düşürmesi gerekiyorsa, "sınırlarına ulaştığı" açıktır.

Plana göre, işten çıkarmalar gönüllülük esasına dayalı olarak, zorunlu işten çıkarmalar olmaksızın gerçekleştirilecek. Michelin, çalışanlara kişisel destek ve başka iş bulma konusunda yardımcı olacağını belirtiyor. Ortadan kalkabilecek toplam iş sayısının yaklaşık üçte biri endüstriyel işlerle ilgiliyken, geri kalanı destek ve idari fonksiyonlarda olacak. Michelin şu anda Fransa'da yaklaşık 17.000 kişiyi istihdam ediyor, bu nedenle bu, şirketin ulusal varlığını yok etmeyecek, ancak açıkça hissedilecek kadar büyük bir azalma olacak.

Bu ilk işten çıkarma değil. Michelin, 2024 yılına kadar 1.200'den fazla işçiyi işten çıkarmış ve Fransa'nın batısındaki iki fabrikasını kapatmıştı. Bu nedenle yeni duyuru, izole bir önlemden ziyade uzun vadeli bir yeniden yapılanmanın devamı gibi görünüyor. Şirket, organizasyonunu basitleştirmeye ve özellikle Avrupa'da, işçilik, enerji ve düzenlemelerin birçok rakip bölgeye göre daha pahalı olduğu, kâr marjlarının giderek daha zor savunulduğu bir pazara hazırlanmaya çalışıyor.

Lastik sektörü, otomotiv sektöründeki değişimlerle doğrudan bağlantılıdır. Elektrikli araçlar farklı lastikler gerektiriyor, araçlar ağırlaşıyor, müşteriler fiyat konusunda daha hassas hale geliyor ve otomobil üreticileri tedarikçilere maliyetleri düşürmeleri için baskı yapıyor. Aynı zamanda, özellikle fiyat hassasiyetinin daha yüksek olduğu segmentlerde Asya'dan gelen rekabet güçleniyor. Michelin güçlü bir premium imaja, teknolojik itibara ve küresel ağa sahip ancak bu bile onu üretim maliyetlerinin arttığı ve pazarın daha talepkar hale geldiği Avrupa gerçekliğinden koruyamıyor.