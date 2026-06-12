Petrol düşünce gözler akaryakıt tabelalarına çevrildi
ABD-İran geriliminde Trump’ın saldırıyı iptal etmesiyle brent petrol mart ayından beri ilk kez 90 dolara geriledi. Küresel piyasalardaki bu rahatlama, yurt içinde gözleri indirim beklentisiyle akaryakıt tabelalarına çevirdi.
12 Haziran sabahı akaryakıt tabelaları sabit kaldı, ama indirim kapıda olabilir. Dün ABD başkanı Trump'ın İran'a yönelik planlanan saldırıyı iptal etmesi ve barışa çok yakın olduklarını açıklamasıyla petrol fiyatlarında büyük bir rahatlama yaşandı. Mart ayından bu yana brent petrol ilk kez 90 dolar seviyesine kadar düştü. Barışa varılması ve Hürmüz Boğazı'nın açılması durumunda petrol fiyatlarında yaşanacak düşüş, akaryakıt fiyatlarını da rahatlatabilir.
12 HAZİRAN 2026 İSTANBUL AVRUPA YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI
|Yakıt türü
|Litre fiyatı
|Benzin
|63,03 TL
|Motorin
|66,41 TL
|LPG
|31,99 TL
12 HAZİRAN 2026 İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI
|Yakıt türü
|Litre fiyatı
|Benzin
|62,87 TL
|Motorin
|66,25 TL
|LPG
|31,39 TL
12 HAZİRAN 2026 ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI
|Yakıt türü
|Litre fiyatı
|Benzin
|63,99 TL
|Motorin
|67,51 TL
|LPG
|31,97 TL
12 HAZİRAN 2026 İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI
|Yakıt türü
|Litre fiyatı
|Benzin
|64,27 TL
|Motorin
|67,78 TL
|LPG
|31,79 TL
12 HAZİRAN 2026 BENZİN NE KADAR?
İstanbul Avrupa: 63,03 TL
İstanbul Anadolu: 62,87 TL
Ankara: 63,99 TL
İzmir: 64,27 TL
12 HAZİRAN 2026 MOTORİN NE KADAR?
İstanbul Avrupa: 66,41 TL
İstanbul Anadolu: 66,25 TL
Ankara: 67,51 TL
İzmir: 67,78 TL
12 HAZİRAN 2026 LPG NE KADAR?
İstanbul Avrupa: 31,99 TL
İstanbul Anadolu: 31,39 TL
Ankara: 31,97 TL
İzmir: 31,79 TL
12 HAZİRAN 2026 ALTIN NE KADAR?
Gram altın alış: 6.242,05 TL
Gram altın satış: 6.242,88 TL
12 HAZİRAN 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?
Gram gümüş alış: 99,8237 TL
Gram gümüş satış: 99,9129 TL
12 HAZİRAN 2026 DÖVİZ NE KADAR?
Dolar alış: 46,2447 TL
Dolar satış: 46,2614 TL
Euro alış: 53,5574 TL
Euro satış: 53,5765 TL
Sterlin alış: 62,0789 TL
Sterlin satış: 62,1204 TL