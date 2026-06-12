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Halk TV Ekonomi Petrol düşünce gözler akaryakıt tabelalarına çevrildi

Petrol düşünce gözler akaryakıt tabelalarına çevrildi

ABD-İran geriliminde Trump’ın saldırıyı iptal etmesiyle brent petrol mart ayından beri ilk kez 90 dolara geriledi. Küresel piyasalardaki bu rahatlama, yurt içinde gözleri indirim beklentisiyle akaryakıt tabelalarına çevirdi.

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Petrol düşünce gözler akaryakıt tabelalarına çevrildi
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12 Haziran sabahı akaryakıt tabelaları sabit kaldı, ama indirim kapıda olabilir. Dün ABD başkanı Trump'ın İran'a yönelik planlanan saldırıyı iptal etmesi ve barışa çok yakın olduklarını açıklamasıyla petrol fiyatlarında büyük bir rahatlama yaşandı. Mart ayından bu yana brent petrol ilk kez 90 dolar seviyesine kadar düştü. Barışa varılması ve Hürmüz Boğazı'nın açılması durumunda petrol fiyatlarında yaşanacak düşüş, akaryakıt fiyatlarını da rahatlatabilir.

12 HAZİRAN 2026 İSTANBUL AVRUPA YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

Yakıt türü Litre fiyatı
Benzin 63,03 TL
Motorin 66,41 TL
LPG 31,99 TL

12 HAZİRAN 2026 İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

Yakıt türü Litre fiyatı
Benzin 62,87 TL
Motorin 66,25 TL
LPG 31,39 TL

12 HAZİRAN 2026 ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI

Yakıt türü Litre fiyatı
Benzin 63,99 TL
Motorin 67,51 TL
LPG 31,97 TL

12 HAZİRAN 2026 İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

Yakıt türü Litre fiyatı
Benzin 64,27 TL
Motorin 67,78 TL
LPG 31,79 TL

12 HAZİRAN 2026 BENZİN NE KADAR?

İstanbul Avrupa: 63,03 TL

İstanbul Anadolu: 62,87 TL

Ankara: 63,99 TL

İzmir: 64,27 TL

12 HAZİRAN 2026 MOTORİN NE KADAR?

İstanbul Avrupa: 66,41 TL

İstanbul Anadolu: 66,25 TL

Ankara: 67,51 TL

İzmir: 67,78 TL

12 HAZİRAN 2026 LPG NE KADAR?

İstanbul Avrupa: 31,99 TL

İstanbul Anadolu: 31,39 TL

Ankara: 31,97 TL

İzmir: 31,79 TL

12 HAZİRAN 2026 ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 6.242,05 TL

Gram altın satış: 6.242,88 TL

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12 HAZİRAN 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?

Gram gümüş alış: 99,8237 TL

Gram gümüş satış: 99,9129 TL

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12 HAZİRAN 2026 DÖVİZ NE KADAR?

Dolar alış: 46,2447 TL

Dolar satış: 46,2614 TL

Euro alış: 53,5574 TL

Euro satış: 53,5765 TL

Sterlin alış: 62,0789 TL

Sterlin satış: 62,1204 TL

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Kaynak: Halk TV Ekonomi Servisi
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