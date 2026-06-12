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Halk TV Ekonomi Barış çanları çaldı ama kripto buz kesti: Bitcoin ve Ethereum'da beklenen sıçrama gelmedi

Barış çanları çaldı ama kripto buz kesti: Bitcoin ve Ethereum'da beklenen sıçrama gelmedi

ABD ve İran cephesinden gelen olumlu açıklamalara rağmen kripto piyasasında beklenen sıçrama gerçekleşmedi. Son bir yılın dip seviyelerinden dönen Bitcoin ve Ethereum yerinde sayarak yatırımcısını şaşırttı.

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Barış çanları çaldı ama kripto buz kesti: Bitcoin ve Ethereum'da beklenen sıçrama gelmedi
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Barış çanları kripto para piyasasında toparlanma için yeterli olmadı. Son bir yılın dibinden dönen Bitcoin ve Ethereum'da beklenen yükseliş yaşanmadı. Bitcoin son 24 saatte sadece yüzde 0,34 oranında yükseliş kaydederek 63 bin 117,70 dolara ulaştı. Kırılgan Ethereum ise son 24 saatte yüzde 0,05 değer kaybetti, bin 659,09 dolara geriledi.

12 HAZİRAN 2026 CANLI KRİPTO PARALAR

Bitcoin
Değer 63.033$
Değişim %-0,62
Ethereum
Değer 1.660$
Değişim %-0,74
  • 24s toplam hacim: $75,76 milyar $
  • Saat: 09:23

12 HAZİRAN 2026 BİTCOİN VE ETHEREUM FİYATLARI

Varlık Fiyat 24s değişim 24s düşük 24s yüksek 24s hacim
Bitcoin (BTC) $63.117,70 %+0,34 $62.280,36 $63.851,95 28,52 milyar $
Ethereum (ETH) $1.659,09 %-0,05 $1.631,88 $1.690,45 11,01 milyar $

12 HAZİRAN 2026 EN ÇOK YÜKSELEN KRİPTO PARALAR

Coin Fiyat 24s %
Stargate Finance (STG) 0,6541 $ +%33,46
Humanity (H) 0,2123 $ +%17,70
Monero (XMR) 388,44 $ +%14,58
DeXe (DEXE) 21,73 $ +%9,70
Venice Token (VVV) 14,68 $ +%9,08

12 HAZİRAN 2026 EN ÇOK DÜŞEN KRİPTO PARALAR

Coin Fiyat 24s %
siren (SIREN) 0,4905 $ -%16,88
Audiera (BEAT) 7,06 $ -%16,62
币安人生 (币安人生) 0,6800 $ -%6,38
JUST (JST) 0,07364 $ -%6,07
Morpho (MORPHO) 1,97 $ -%4,39
12 HAZİRAN 2026 ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 6.242,05 TL

Gram altın satış: 6.242,88 TL

Savaş bitecek dendi, ibre yukarı döndü: Altın fiyatları sıçradıSavaş bitecek dendi, ibre yukarı döndü: Altın fiyatları sıçradı
12 HAZİRAN 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?

Gram gümüş alış: 99,8237 TL

Gram gümüş satış: 99,9129 TL

Dün dibe çakılmıştı: Gram gümüş 100 liraya dayandıDün dibe çakılmıştı: Gram gümüş 100 liraya dayandı
12 HAZİRAN 2026 DÖVİZ NE KADAR?

Dolar alış: 46,2447 TL

Dolar satış: 46,2614 TL

Euro alış: 53,5574 TL

Euro satış: 53,5765 TL

Sterlin alış: 62,0789 TL

Sterlin satış: 62,1204 TL

Türk Lirası baskıdan kurtulamadı: Dolar, Euro ve Sterlin zirveye oturdu!Türk Lirası baskıdan kurtulamadı: Dolar, Euro ve Sterlin zirveye oturdu!
12 HAZİRAN 2026 AKARYAKIT NE KADAR?

Benzin (kurşunsuz 95/benzin): 63,03 TL/LT

Motorin (dizel/mazot): 66,41 TL/LT

LPG (otogaz): 31,99 TL/LT

Petrol düşünce gözler akaryakıt tabelalarına çevrildiPetrol düşünce gözler akaryakıt tabelalarına çevrildi
12 HAZİRAN 2026 BIST 100 ENDEKSİ
Perşembenin acısını cuma çıkardı: BIST 100'de güçlü açılışPerşembenin acısını cuma çıkardı: BIST 100'de güçlü açılış
Kaynak: Halk TV Ekonomi Servisi
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