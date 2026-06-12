Barış çanları çaldı ama kripto buz kesti: Bitcoin ve Ethereum'da beklenen sıçrama gelmedi
ABD ve İran cephesinden gelen olumlu açıklamalara rağmen kripto piyasasında beklenen sıçrama gerçekleşmedi. Son bir yılın dip seviyelerinden dönen Bitcoin ve Ethereum yerinde sayarak yatırımcısını şaşırttı.
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Barış çanları kripto para piyasasında toparlanma için yeterli olmadı. Son bir yılın dibinden dönen Bitcoin ve Ethereum'da beklenen yükseliş yaşanmadı. Bitcoin son 24 saatte sadece yüzde 0,34 oranında yükseliş kaydederek 63 bin 117,70 dolara ulaştı. Kırılgan Ethereum ise son 24 saatte yüzde 0,05 değer kaybetti, bin 659,09 dolara geriledi.
12 HAZİRAN 2026 CANLI KRİPTO PARALAR
- 24s toplam hacim: $75,76 milyar $
- Saat: 09:23
12 HAZİRAN 2026 BİTCOİN VE ETHEREUM FİYATLARI
|Varlık
|Fiyat
|24s değişim
|24s düşük
|24s yüksek
|24s hacim
|Bitcoin (BTC)
|$63.117,70
|%+0,34
|$62.280,36
|$63.851,95
|28,52 milyar $
|Ethereum (ETH)
|$1.659,09
|%-0,05
|$1.631,88
|$1.690,45
|11,01 milyar $
12 HAZİRAN 2026 EN ÇOK YÜKSELEN KRİPTO PARALAR
|Coin
|Fiyat
|24s %
|Stargate Finance (STG)
|0,6541 $
|+%33,46
|Humanity (H)
|0,2123 $
|+%17,70
|Monero (XMR)
|388,44 $
|+%14,58
|DeXe (DEXE)
|21,73 $
|+%9,70
|Venice Token (VVV)
|14,68 $
|+%9,08
12 HAZİRAN 2026 EN ÇOK DÜŞEN KRİPTO PARALAR
|Coin
|Fiyat
|24s %
|siren (SIREN)
|0,4905 $
|-%16,88
|Audiera (BEAT)
|7,06 $
|-%16,62
|币安人生 (币安人生)
|0,6800 $
|-%6,38
|JUST (JST)
|0,07364 $
|-%6,07
|Morpho (MORPHO)
|1,97 $
|-%4,39
12 HAZİRAN 2026 ALTIN NE KADAR?
Gram altın alış: 6.242,05 TL
Gram altın satış: 6.242,88 TL
12 HAZİRAN 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?
Gram gümüş alış: 99,8237 TL
Gram gümüş satış: 99,9129 TL
12 HAZİRAN 2026 DÖVİZ NE KADAR?
Dolar alış: 46,2447 TL
Dolar satış: 46,2614 TL
Euro alış: 53,5574 TL
Euro satış: 53,5765 TL
Sterlin alış: 62,0789 TL
Sterlin satış: 62,1204 TL
12 HAZİRAN 2026 AKARYAKIT NE KADAR?
Benzin (kurşunsuz 95/benzin): 63,03 TL/LT
Motorin (dizel/mazot): 66,41 TL/LT
LPG (otogaz): 31,99 TL/LT
12 HAZİRAN 2026 BIST 100 ENDEKSİ
Kaynak: Halk TV Ekonomi Servisi