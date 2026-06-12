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ABD ve İran savaşı hakkında ard arda gelen açıklamalar sonrası gümüş fiyatları da yükseldi. Dün gece saatlerinde 2026 yılının dibini gören gram gümüş 91,83 TL'ye kadar gerilemişti. Bugün erken saatlerde 100 tL'yi gören gram gümüş, sınırın altına gerileyerek 99,91 TL'de dengelendi.

Ons gümüş ise dün gece 61,76 dolara geriledikten sonra bugnü erken saatlerde 67,86 dolarda zirve yaptı, 67,01 dolarda ise dengelendi.

12 HAZİRAN 2026 CANLI GÜMÜŞ FİYATLARI

12 HAZİRAN 2026 GÜNCEL GÜMÜŞ FİYATLARI

Gümüş türü Alış (TL / $) Satış (TL / $) Günlük değişim Saat Gram gümüş 99,82 TL 99,91 TL -%0,25 07:20 Ons gümüş 66,95 $ 67,01 $ -%0,58 07:20

Not: Fiyatlar serbest piyasada anlık değişebilir; şehir/kuyumcu/işlem kanalına göre farklılık gösterebilir.

DÜN VE BUGÜN GÜMÜŞ FİYATLARI

Kalem 11 Haziran 2026 12 Haziran 2026 Fark Gram gümüş (satış) 95,07 TL 99,91 TL +4,84 TL Ons gümüş (satış) 64,01 $ 67,01 $ +3,00 $

12 HAZİRAN 2026 GRAM GÜMÜŞ NE KADAR?

Gram gümüş alış: 99,82 TL

Gram gümüş satış: 99,91 TL

12 HAZİRAN 2026 ONS GÜMÜŞ NE KADAR?

Ons gümüş alış: 66,95 $

Ons gümüş satış: 67,01 $

12 HAZİRAN 2026 ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 6.242,05 TL

Gram altın satış: 6.242,88 TL

12 HAZİRAN 2026 DÖVİZ NE KADAR?

Dolar alış: 46,2439 TL

Dolar satış: 46,2605 TL

Euro alış: 53,5558 TL

Euro satış: 53,5835 TL

Sterlin alış: 62,0749 TL

Sterlin satış: 62,1182 TL

12 HAZİRAN 2026 AKARYAKIT NE KADAR?

Benzin (kurşunsuz 95/benzin): 63,03 TL/LT

Motorin (dizel/mazot): 66,41 TL/LT

LPG (otogaz): 31,99 TL/LT

12 Haziran 2026 Akaryakıt Fiyatları

12 HAZİRAN 2026 BIST 100 ENDEKSİ

12 Haziran 2026 BIST 100 verileri

12 HAZİRAN 2026 KRİPTO PİYASASI

12 Haziran 2026 kripto piyasasında son durum