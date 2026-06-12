Dün dibe çakılmıştı: Gram gümüş 100 liraya dayandı
ABD ve İran hattından gelen peş peşe açıklamalarla yönünü yukarı çeviren gümüş piyasası hareketlendi; dün gece 2026'nın dibini gören gram gümüş, hızlı bir sıçramayla 99,91 liraya ulaştı.
ABD ve İran savaşı hakkında ard arda gelen açıklamalar sonrası gümüş fiyatları da yükseldi. Dün gece saatlerinde 2026 yılının dibini gören gram gümüş 91,83 TL'ye kadar gerilemişti. Bugün erken saatlerde 100 tL'yi gören gram gümüş, sınırın altına gerileyerek 99,91 TL'de dengelendi.
Ons gümüş ise dün gece 61,76 dolara geriledikten sonra bugnü erken saatlerde 67,86 dolarda zirve yaptı, 67,01 dolarda ise dengelendi.
12 HAZİRAN 2026 CANLI GÜMÜŞ FİYATLARI
12 HAZİRAN 2026 GÜNCEL GÜMÜŞ FİYATLARI
|Gümüş türü
|Alış (TL / $)
|Satış (TL / $)
|Günlük değişim
|Saat
|Gram gümüş
|99,82 TL
|99,91 TL
|-%0,25
|07:20
|Ons gümüş
|66,95 $
|67,01 $
|-%0,58
|07:20
Not: Fiyatlar serbest piyasada anlık değişebilir; şehir/kuyumcu/işlem kanalına göre farklılık gösterebilir.
DÜN VE BUGÜN GÜMÜŞ FİYATLARI
|Kalem
|11 Haziran 2026
|12 Haziran 2026
|Fark
|Gram gümüş (satış)
|95,07 TL
|99,91 TL
|+4,84 TL
|Ons gümüş (satış)
|64,01 $
|67,01 $
|+3,00 $
12 HAZİRAN 2026 GRAM GÜMÜŞ NE KADAR?
Gram gümüş alış: 99,82 TL
Gram gümüş satış: 99,91 TL
12 HAZİRAN 2026 ONS GÜMÜŞ NE KADAR?
Ons gümüş alış: 66,95 $
Ons gümüş satış: 67,01 $
12 HAZİRAN 2026 ALTIN NE KADAR?
Gram altın alış: 6.242,05 TL
Gram altın satış: 6.242,88 TL
12 HAZİRAN 2026 DÖVİZ NE KADAR?
Dolar alış: 46,2439 TL
Dolar satış: 46,2605 TL
Euro alış: 53,5558 TL
Euro satış: 53,5835 TL
Sterlin alış: 62,0749 TL
Sterlin satış: 62,1182 TL
12 HAZİRAN 2026 AKARYAKIT NE KADAR?
Benzin (kurşunsuz 95/benzin): 63,03 TL/LT
Motorin (dizel/mazot): 66,41 TL/LT
LPG (otogaz): 31,99 TL/LT
12 Haziran 2026 Akaryakıt Fiyatları
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