Türk Lirası baskıdan kurtulamadı: Dolar, Euro ve Sterlin zirveye oturdu!
ABD-İran gerilimindeki yumuşama sinyalleri küresel endeksleri gevşetse de Türk Lirası üzerindeki baskı dinmiyor; güne yükselişle başlayan dolar 46,26, Euro ise 53,57 lirayı aşarak tüm zamanların zirvesini gördü.
ABD ve İran cephesinden gelen ardı ardına olumlu açıklamalar küresel piyasaları hareketlendirirken, döviz kurları TL karşısında yükseliş trendini sürdürüyor.
Dün akşam 100,294 puandan 99,66 puana kadar gerileyen dolar endeksi, bugün hafif bir toparlanmayla 99,765 seviyesinde dengelendi. Küresel endeksteki bu gevşemeye rağmen Türk Lirası üzerindeki baskı devam ediyor. Güne yükselişle başlayan ABD doları 46,2614 TL seviyesine ulaşarak yeni bir tarihi zirve kaydetti.
Benzer şekilde yukarı yönlü ivmesini koruyan Euro 53,5765 TL ile tüm zamanların en yüksek seviyesini görürken, İngiliz Sterlini de 62,1204 TL’ye ulaşarak değer kazancını sürdürdü.
12 HAZİRAN 2026 CANLI DÖVİZ KURLARI
12 HAZİRAN 2026 GÜNCEL DÖVİZ KURLARI
|Döviz
|Alış (TL)
|Satış (TL)
|Günlük değişim
|Saat
|Dolar (USD)
|46,2447
|46,2614
|+%0,13
|07:30
|Euro (EUR)
|53,5574
|53,5765
|-%0,14
|07:30
|Sterlin (GBP)
|62,0789
|62,1204
|-%0,07
|07:30
Not: Kurlar serbest piyasada anlık değişebilir; banka/kurum/işlem kanalına göre farklılık gösterebilir.
DÜN VE BUGÜN DÖVİZ KURLARI
|Kalem
|11 Haziran 2026
|12 Haziran 2026
|Fark
|Dolar (USD) (satış)
|46,1542 TL
|46,2614 TL
|+0,1072 TL
|Euro (EUR) (satış)
|53,2859 TL
|53,5765 TL
|+0,2906 TL
|Sterlin (GBP) (satış)
|61,6696 TL
|62,1204 TL
|+0,4508 TL
12 HAZİRAN 2026 DOLAR NE KADAR?
Dolar (USD) alış: 46,2447 TL
Dolar (USD) satış: 46,2614 TL
12 HAZİRAN 2026 EURO NE KADAR?
Euro (EUR) alış: 53,5574 TL
Euro (EUR) satış: 53,5765 TL
12 HAZİRAN 2026 STERLİN NE KADAR?
Sterlin (GBP) alış: 62,0789 TL
Sterlin (GBP) satış: 62,1204 TL
12 HAZİRAN 2026 ALTIN NE KADAR?
Gram altın alış: 6.242,05 TL
Gram altın satış: 6.242,88 TL
12 HAZİRAN 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?
Gram gümüş alış: 99,82 TL
Gram gümüş satış: 99,91 TL
12 HAZİRAN 2026 AKARYAKIT NE KADAR?
Benzin (kurşunsuz 95/benzin): 63,03 TL/LT
Motorin (dizel/mazot): 66,41 TL/LT
LPG (otogaz): 31,99 TL/LT
12 Haziran 2026 Akaryakıt Fiyatları
12 HAZİRAN 2026 BIST 100 ENDEKSİ
12 Haziran 2026 BIST 100 verileri
12 HAZİRAN 2026 KRİPTO PİYASASI
12 Haziran 2026 kripto piyasasında son durum