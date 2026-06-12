ABD ve İran cephesinden gelen ardı ardına olumlu açıklamalar küresel piyasaları hareketlendirirken, döviz kurları TL karşısında yükseliş trendini sürdürüyor.

Dün akşam 100,294 puandan 99,66 puana kadar gerileyen dolar endeksi, bugün hafif bir toparlanmayla 99,765 seviyesinde dengelendi. Küresel endeksteki bu gevşemeye rağmen Türk Lirası üzerindeki baskı devam ediyor. Güne yükselişle başlayan ABD doları 46,2614 TL seviyesine ulaşarak yeni bir tarihi zirve kaydetti.

Benzer şekilde yukarı yönlü ivmesini koruyan Euro 53,5765 TL ile tüm zamanların en yüksek seviyesini görürken, İngiliz Sterlini de 62,1204 TL’ye ulaşarak değer kazancını sürdürdü.

12 HAZİRAN 2026 CANLI DÖVİZ KURLARI

12 HAZİRAN 2026 GÜNCEL DÖVİZ KURLARI

Döviz Alış (TL) Satış (TL) Günlük değişim Saat Dolar (USD) 46,2447 46,2614 +%0,13 07:30 Euro (EUR) 53,5574 53,5765 -%0,14 07:30 Sterlin (GBP) 62,0789 62,1204 -%0,07 07:30

Not: Kurlar serbest piyasada anlık değişebilir; banka/kurum/işlem kanalına göre farklılık gösterebilir.

DÜN VE BUGÜN DÖVİZ KURLARI

Kalem 11 Haziran 2026 12 Haziran 2026 Fark Dolar (USD) (satış) 46,1542 TL 46,2614 TL +0,1072 TL Euro (EUR) (satış) 53,2859 TL 53,5765 TL +0,2906 TL Sterlin (GBP) (satış) 61,6696 TL 62,1204 TL +0,4508 TL

12 HAZİRAN 2026 DOLAR NE KADAR?

Dolar (USD) alış: 46,2447 TL

Dolar (USD) satış: 46,2614 TL

12 HAZİRAN 2026 EURO NE KADAR?

Euro (EUR) alış: 53,5574 TL

Euro (EUR) satış: 53,5765 TL

12 HAZİRAN 2026 STERLİN NE KADAR?

Sterlin (GBP) alış: 62,0789 TL

Sterlin (GBP) satış: 62,1204 TL

12 HAZİRAN 2026 ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 6.242,05 TL

Gram altın satış: 6.242,88 TL

12 HAZİRAN 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?

Gram gümüş alış: 99,82 TL

Gram gümüş satış: 99,91 TL

12 HAZİRAN 2026 AKARYAKIT NE KADAR?

Benzin (kurşunsuz 95/benzin): 63,03 TL/LT

Motorin (dizel/mazot): 66,41 TL/LT

LPG (otogaz): 31,99 TL/LT

12 Haziran 2026 Akaryakıt Fiyatları

12 HAZİRAN 2026 BIST 100 ENDEKSİ

12 Haziran 2026 BIST 100 verileri

12 HAZİRAN 2026 KRİPTO PİYASASI

12 Haziran 2026 kripto piyasasında son durum