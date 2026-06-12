Dün 2026 yılının en düşük değerini gören altın, akşam saatlerinde sıçradı. ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik plalanan saldırının iptal edilmesi sonrasında savaşın biteceğine dair açıklamalarda bulundu. İran anlaşmaya varıldığı bilgilerini reddetse de, piyasalar savaşın biteceğine göre hareket etti.

Dün gece erken saatlerde 6 bin TL'nin altına düşen gram altın bugün erken saatlerde 6 bin 300 TL'ye kadar yükseldi, 6 bin 242,88 TL!de dengelendi. Ons altın ise 4 bin 29 dolara kadar düştükten sonra 4 bin 243 dolara çıkıp 4.bin 94,44 dolar seviyesinde duruldu.

Küresel gelişmeler ve enflasyon beklentileri ile ons altın son bir ayda yüzde 11,12, yıl başından beri ise yüzde 3,04 oranında değer kaybetmiş oldu.

12 HAZİRAN 2026 CANLI ALTIN FİYATLARI

12 HAZİRAN 2026 GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Altın türü Alış Satış Günlük değişim Saat Gram altın TL 6.242,05 TL 6.242,88 TL -%0,25 07:05 Ons altın $ 4.193,86 $ 4.194,44 $ -%0,36 07:05 Çeyrek altın TL 10.232,00 TL 10.379,00 TL +%3,00 07:05 Yarım altın TL 20.477,00 TL 20.739,00 TL +%2,99 07:05 Tam altın TL 39.204,63 TL 39.987,27 TL -%2,10 07:05 Cumhuriyet altını TL 40.821,00 TL 41.376,00 TL +%2,99 07:05 Külçe altın ($) 132.100,00 $ 132.200,00 $ -%2,07 07:05

Not: Fiyatlar serbest piyasada anlık değişebilir; şehir/kuyumcu/işlem kanalına göre farklılık gösterebilir.

DÜN VE BUGÜN ALTIN FİYATLARI

Kalem 11 Haziran 2026 12 Haziran 2026 Fark Gram altın (satış) 6.054,47 TL 6.242,88 TL -188,41 TL Ons altın (satış) 4.080,55 $ 4.194,44 $ +113,89 $

12 HAZİRAN 2026 GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 6.242,05 TL

Gram altın satış: 6.242,88 TL

12 HAZİRAN 2026 ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 10.232,00 TL

Çeyrek altın satış: 10.379,00 TL

12 HAZİRAN 2026 YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 20.477,00 TL

Yarım altın satış: 20.739,00 TL

12 HAZİRAN 2026 TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış: 39.204,63 TL

Tam altın satış: 39.987,27 TL

12 HAZİRAN 2026 CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış: 40.821,00 TL

Cumhuriyet altını satış: 41.376,00 TL

12 HAZİRAN 2026 ONS ALTIN NE KADAR?

Ons altın alış: 4.193,86 $

Ons altın satış: 4.194,44 $

12 HAZİRAN 2026 KÜLÇE ALTIN NE KADAR?

Külçe altın alış: 132.100,00 $

Külçe altın satış: 132.200,00 $

12 HAZİRAN 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?

Gram gümüş alış: 100,062 TL

Gram gümüş satış: 100,167 TL

12 Haziran 2026 Gümüş Fiyatları

12 HAZİRAN 2026 DÖVİZ NE KADAR?

Dolar alış: 46,2439 TL

Dolar satış: 46,2605 TL

Euro alış: 53,5558 TL

Euro satış: 53,5835 TL

Sterlin alış: 62,0749 TL

Sterlin satış: 62,1182 TL

12 Haziran 2026 Döviz Fiyatları

12 HAZİRAN 2026 AKARYAKIT NE KADAR?

Benzin (kurşunsuz 95/benzin): 63,03 TL/LT

Motorin (dizel/mazot): 66,41 TL/LT

LPG (otogaz): 31,99 TL/LT

12 Haziran 2026 Akaryakıt Fiyatları

12 HAZİRAN 2026 BIST 100 ENDEKSİ

12 Haziran 2026 BIST 100 verileri

12 HAZİRAN 2026 KRİPTO PİYASASI

12 Haziran 2026 kripto piyasasında son durum