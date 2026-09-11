Rekor serisinin ardından kâr satışı gelmişti: Borsa haftanın son gününe alıcılı başladı

Borsa İstanbul'da hafta boyunca süren rekor serisi ve tarihi işlem hacimlerinin ardından perşembe günü kâr satışları devreye girdi. Dün satış ağırlıklı bir grafik çizen BIST 100 endeksi, gün içinde en düşük 14 bin 284,94, en yüksek 14 bin 569,89 puanı gördükten sonra gelen satış dalgasıyla geriledi. Günü yüzde 0,77 oranında değer kaybı ve önceki kapanışına göre 111,63 puanlık azalışla tamamlayan endeks, perşembe seansını 14 bin 393,85 puandan kapattı.

Haftanın son işlem gününe ise Borsa İstanbul temkinli ancak alıcılı bir eğilimle başladı. Açılışta önceki kapanışına kıyasla 7,13 puan ve yüzde 0,05 oranında sınırlı bir yükseliş kaydeden BIST 100 endeksi, güne 14 bin 400,98 puandan giriş yaparak kritik eşiğin üzerinde yer edindi.

11 EYLÜL 2026 BORSA İSTANBUL BİST 100 ENDEKSİ CANLI

11 EYLÜL 2026 EN ÇOK YÜKSELEN HİSSELER

Son (TL) Günlük Değişim YKSLN 4,20 %9,95 GRNYO 13,50 %8,96 ALCAR 770,00 %8,76 BMSCH 12,00 %7,33 KRTEK 5,95 %4,75

11 EYLÜL 2026 EN ÇOK DÜŞEN HİSSELER

Son (TL) Günlük Değişim ALVES 1,08 %-10,00 EGEPO 10,26 %-10,00 PASEU 93,70 %-9,99 ANELE 177,70 %-9,98 ODINE 781,50 %-9,97

11 EYLÜL 2026 EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER

Son (TL) Hacim (TL) KTLEV 41,68 387.392.259,20 KUYAS 71,00 270.397.820,00 SASA 2,79 113.869.307,88 TUPRS 420,75 73.595.486,25 THYAO 299,25 64.810.667,25

11 EYLÜL 2026 ALTIN NE KADAR?

11 EYLÜL 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?

11 EYLÜL 2026 DÖVİZ NE KADAR?

11 EYLÜL 2026 AKARYAKIT NE KADAR?

Fiyat (₺/Litre) Benzin 77.01 Motorin 88.98 LPG 34.99

11 EYLÜL 2026 KRİPTO PİYASASI