Rekor serisinin ardından kâr satışı gelmişti: Borsa haftanın son gününe alıcılı başladı
Borsa İstanbul, rekorlarla dolu günlerin ardından perşembe seansında gelen kâr satışlarıyla geriledi. Haftanın son işlem gününe temkinli adımlarla başlayan BIST 100 endeksi, açılışta 14 bin 400 puan seviyesinin üzerinde tutundu.
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Borsa İstanbul'da hafta boyunca süren rekor serisi ve tarihi işlem hacimlerinin ardından perşembe günü kâr satışları devreye girdi. Dün satış ağırlıklı bir grafik çizen BIST 100 endeksi, gün içinde en düşük 14 bin 284,94, en yüksek 14 bin 569,89 puanı gördükten sonra gelen satış dalgasıyla geriledi. Günü yüzde 0,77 oranında değer kaybı ve önceki kapanışına göre 111,63 puanlık azalışla tamamlayan endeks, perşembe seansını 14 bin 393,85 puandan kapattı.
Haftanın son işlem gününe ise Borsa İstanbul temkinli ancak alıcılı bir eğilimle başladı. Açılışta önceki kapanışına kıyasla 7,13 puan ve yüzde 0,05 oranında sınırlı bir yükseliş kaydeden BIST 100 endeksi, güne 14 bin 400,98 puandan giriş yaparak kritik eşiğin üzerinde yer edindi.
11 EYLÜL 2026 BORSA İSTANBUL BİST 100 ENDEKSİ CANLI
|BIST 100
|Son
|14.377
|Günlük değişim
|%-0.12
|Gün içi düşük
|14.354
|Gün içi yüksek
|14.448
|Önceki kapanış
|14.394
|Saat
|11:25
11 EYLÜL 2026 EN ÇOK YÜKSELEN HİSSELER
|Son (TL)
|Günlük Değişim
|YKSLN
|4,20
|%9,95
|GRNYO
|13,50
|%8,96
|ALCAR
|770,00
|%8,76
|BMSCH
|12,00
|%7,33
|KRTEK
|5,95
|%4,75
11 EYLÜL 2026 EN ÇOK DÜŞEN HİSSELER
|Son (TL)
|Günlük Değişim
|ALVES
|1,08
|%-10,00
|EGEPO
|10,26
|%-10,00
|PASEU
|93,70
|%-9,99
|ANELE
|177,70
|%-9,98
|ODINE
|781,50
|%-9,97
11 EYLÜL 2026 EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER
|Son (TL)
|Hacim (TL)
|KTLEV
|41,68
|387.392.259,20
|KUYAS
|71,00
|270.397.820,00
|SASA
|2,79
|113.869.307,88
|TUPRS
|420,75
|73.595.486,25
|THYAO
|299,25
|64.810.667,25
11 EYLÜL 2026 ALTIN NE KADAR?
11 EYLÜL 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?
11 EYLÜL 2026 DÖVİZ NE KADAR?
|Alış
|Satış
|Günlük değişim
|Saat
|Dolar (USD)
|48,60₺
|48,61₺
|%0.14
|11:25
|Euro (EUR)
|56,45₺
|56,46₺
|%0.12
|11:25
|Sterlin (GBP)
|65,73₺
|65,74₺
|%0.10
|11:25
11 EYLÜL 2026 AKARYAKIT NE KADAR?
|Fiyat (₺/Litre)
|Benzin
|77.01
|Motorin
|88.98
|LPG
|34.99
11 EYLÜL 2026 KRİPTO PİYASASI
Kaynak: Halk TV Ekonomi Servisi