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Halk TV Ekonomi Rekor serisinin ardından kâr satışı gelmişti: Borsa haftanın son gününe alıcılı başladı

Rekor serisinin ardından kâr satışı gelmişti: Borsa haftanın son gününe alıcılı başladı

Borsa İstanbul, rekorlarla dolu günlerin ardından perşembe seansında gelen kâr satışlarıyla geriledi. Haftanın son işlem gününe temkinli adımlarla başlayan BIST 100 endeksi, açılışta 14 bin 400 puan seviyesinin üzerinde tutundu.

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Rekor serisinin ardından kâr satışı gelmişti: Borsa haftanın son gününe alıcılı başladı

Borsa İstanbul'da hafta boyunca süren rekor serisi ve tarihi işlem hacimlerinin ardından perşembe günü kâr satışları devreye girdi. Dün satış ağırlıklı bir grafik çizen BIST 100 endeksi, gün içinde en düşük 14 bin 284,94, en yüksek 14 bin 569,89 puanı gördükten sonra gelen satış dalgasıyla geriledi. Günü yüzde 0,77 oranında değer kaybı ve önceki kapanışına göre 111,63 puanlık azalışla tamamlayan endeks, perşembe seansını 14 bin 393,85 puandan kapattı.

Haftanın son işlem gününe ise Borsa İstanbul temkinli ancak alıcılı bir eğilimle başladı. Açılışta önceki kapanışına kıyasla 7,13 puan ve yüzde 0,05 oranında sınırlı bir yükseliş kaydeden BIST 100 endeksi, güne 14 bin 400,98 puandan giriş yaparak kritik eşiğin üzerinde yer edindi.

11 EYLÜL 2026 BORSA İSTANBUL BİST 100 ENDEKSİ CANLI

BIST 100
Son 14.377
Günlük değişim %-0.12
Gün içi düşük 14.354
Gün içi yüksek 14.448
Önceki kapanış 14.394
Saat 11:25

11 EYLÜL 2026 EN ÇOK YÜKSELEN HİSSELER

Son (TL) Günlük Değişim
YKSLN 4,20 %9,95
GRNYO 13,50 %8,96
ALCAR 770,00 %8,76
BMSCH 12,00 %7,33
KRTEK 5,95 %4,75

11 EYLÜL 2026 EN ÇOK DÜŞEN HİSSELER

Son (TL) Günlük Değişim
ALVES 1,08 %-10,00
EGEPO 10,26 %-10,00
PASEU 93,70 %-9,99
ANELE 177,70 %-9,98
ODINE 781,50 %-9,97

11 EYLÜL 2026 EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER

Son (TL) Hacim (TL)
KTLEV 41,68 387.392.259,20
KUYAS 71,00 270.397.820,00
SASA 2,79 113.869.307,88
TUPRS 420,75 73.595.486,25
THYAO 299,25 64.810.667,25

11 EYLÜL 2026 ALTIN NE KADAR?

Altın
Alış 6.784,40₺
Satış 6.790,67₺
Güvenli liman sarsıldı: Kritik verilerden sonra altın çakıldı!Güvenli liman sarsıldı: Kritik verilerden sonra altın çakıldı!

11 EYLÜL 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?

Gümüş
Alış 100,36₺
Satış 100,38₺
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11 EYLÜL 2026 DÖVİZ NE KADAR?

Alış Satış Günlük değişim Saat
Dolar (USD) 48,60₺ 48,61₺ %0.14 11:25
Euro (EUR) 56,45₺ 56,46₺ %0.12 11:25
Sterlin (GBP) 65,73₺ 65,74₺ %0.10 11:25
Dolar yeni zirvesine yerleşti: Euro ve sterlin geri adım attıDolar yeni zirvesine yerleşti: Euro ve sterlin geri adım attı

11 EYLÜL 2026 AKARYAKIT NE KADAR?

Fiyat (₺/Litre)
Benzin 77.01
Motorin 88.98
LPG 34.99
Brent petrol 4 ay sonra yeniden patladı: Pompada zam korkusu tırmanıyorBrent petrol 4 ay sonra yeniden patladı: Pompada zam korkusu tırmanıyor

11 EYLÜL 2026 KRİPTO PİYASASI

Bitcoin
Değer 77.420$
Değişim %0,18
Kriptoda faiz korkusu satış getirdiKriptoda faiz korkusu satış getirdi
Kaynak: Halk TV Ekonomi Servisi
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