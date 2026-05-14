10 yıllık sessizlik bozuluyor: Libya’nın "uyuyan devi" yeniden uyandı!

Libya, on yıllık bir aradan sonra, günde 220.000 varil kapasiteli devasa rafinerisini yeniden faaliyete geçiriyor.

Libya'nın en büyük rafinerisi, NOC ile BAE ortağı Trusta arasındaki tahkim anlaşmazlığı nedeniyle 2013'ten beri faaliyet göstermiyordu.

LİBYA KENDİ PETROLÜNÜ İŞLEMEK İÇİN DÜĞMEYE BASTI

Pazartesi günü NOC, ortaklığı sona erdirmek ve Ras Lanuf kompleksini ve rafinerisini tamamen Libya mülkiyetine ve kontrolüne geçirmek için Trusta ile nihai bir anlaşma imzaladığını duyurdu.

Süleyman, çalışmaların yeniden başlamasıyla ilgili olarak, "Bütçe onaylandı" dedi ve NOC'nin bunu sürdürmek için gerekli insan kaynaklarına ve ekipmana sahip olduğunu, bunun yaklaşık 60 milyon dolara mal olacağını tahmin ettiğini ekledi.

Ülkenin ana gelir kaynağı olan Libya petrol sektörü, Muammer Kaddafi'yi deviren 2011 NATO destekli ayaklanmadan bu yana yerel ve daha geniş çaplı siyasi karışıklıklar nedeniyle birçok kez aksamaya uğradı.

Geçen hafta, Zawiya'nın günde 120.000 varil kapasiteli petrol rafinerisi, yakınlardaki çatışmalar nedeniyle kapatıldı.

Suleman, Ras Lanuf'tan elde edilecek ürünlerin öncelikle iç pazara yönelik olacağını ve NOK'un iştiraki Brega Petrol Şirketi tarafından satılacağını belirtti.

NOK'un başlangıç ​​kapasitesinin yaklaşık 200.000 varil/gün olmasını ve ardından kademeli olarak tam kapasiteye çıkarılmasını beklediğini de sözlerine ekledi. Rafineri, Libya'nın Amna ham petrolüyle çalışacak.

Nisan 2026'da, 2014'ten beri bölünmüş olan Libya'nın iki rakip yasama organı, on yıldan fazla bir süredir ülkenin ilk birleşik devlet bütçesini onayladı.