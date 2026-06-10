10 Haziran sabahı akaryakıt fiyatlarında bir değişiklik yaşanmazken, Orta Doğu'nun tekrar kızışmasıyla petrol fiyatları bir o yana bir bu yana savruldu. Dün akşam saatlerinde 92 dolara kadar gerileyen brent petrol, gece saldırıların başlamasıyla 95 doları geçti. Saldırıların tamamlanmasıyla tekrar düşüşe geçen petrol al itibarıyla 93,37 dolardan işlem görüyor.

10 HAZİRAN 2026 İSTANBUL AVRUPA YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

Yakıt türü Litre fiyatı Benzin 62,97 TL Motorin 66,33 TL LPG 31,99 TL

10 HAZİRAN 2026 İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

Yakıt türü Litre fiyatı Benzin 62,82 TL Motorin 66,20 TL LPG 31,39 TL

10 HAZİRAN 2026 ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI

Yakıt türü Litre fiyatı Benzin 63,92 TL Motorin 67,45 TL LPG 31,97 TL

10 HAZİRAN 2026 İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

Yakıt türü Litre fiyatı Benzin 64,20 TL Motorin 67,72 TL LPG 31,79 TL

10 HAZİRAN 2026 BENZİN NE KADAR?

İstanbul Avrupa: 62,97 TL

İstanbul Anadolu: 62,82 TL

Ankara: 63,92 TL

İzmir: 64,20 TL

10 HAZİRAN 2026 MOTORİN NE KADAR?

İstanbul Avrupa: 66,33 TL

İstanbul Anadolu: 66,20 TL

Ankara: 67,45 TL

İzmir: 67,72 TL

10 HAZİRAN 2026 LPG NE KADAR?

İstanbul Avrupa: 31,99 TL

İstanbul Anadolu: 31,39 TL

Ankara: 31,97 TL

İzmir: 31,79 TL

10 HAZİRAN 2026 ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 6.196,65 TL

Gram altın satış: 6.197,59 TL

10 HAZİRAN 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?

Gram gümüş alış: 95,1013 TL

Gram gümüş satış: 95,2051 TL

10 HAZİRAN 2026 DÖVİZ NE KADAR?

Dolar alış: 46,1058 TL

Dolar satış: 46,1396 TL

Euro alış: 53,2797 TL

Euro satış: 53,3420 TL

Sterlin alış: 61,7637 TL

Sterlin satış: 61,8201 TL

10 HAZİRAN 2026 BIST 100 ENDEKSİ

10 Haziran 2026 BIST 100 verileri

10 HAZİRAN 2026 KRİPTO PİYASASI

10 Haziran 2026 kripto piyasasında son durum