Savaşın tam ortasında akaryakıt cepleri yakacak mı?
Orta Doğu'da tırmanan askeri hareketlilik petrol piyasasını adeta beşik gibi salladı. Gece saatlerinde 95 doları aşan brent petrol, saldırıların ardından 93 dolara gerilerken, yurt içinde akaryakıt fiyatları yeni günde sabit kaldı.
10 Haziran sabahı akaryakıt fiyatlarında bir değişiklik yaşanmazken, Orta Doğu'nun tekrar kızışmasıyla petrol fiyatları bir o yana bir bu yana savruldu. Dün akşam saatlerinde 92 dolara kadar gerileyen brent petrol, gece saldırıların başlamasıyla 95 doları geçti. Saldırıların tamamlanmasıyla tekrar düşüşe geçen petrol al itibarıyla 93,37 dolardan işlem görüyor.
10 HAZİRAN 2026 İSTANBUL AVRUPA YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI
|Yakıt türü
|Litre fiyatı
|Benzin
|62,97 TL
|Motorin
|66,33 TL
|LPG
|31,99 TL
10 HAZİRAN 2026 İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI
|Yakıt türü
|Litre fiyatı
|Benzin
|62,82 TL
|Motorin
|66,20 TL
|LPG
|31,39 TL
10 HAZİRAN 2026 ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI
|Yakıt türü
|Litre fiyatı
|Benzin
|63,92 TL
|Motorin
|67,45 TL
|LPG
|31,97 TL
10 HAZİRAN 2026 İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI
|Yakıt türü
|Litre fiyatı
|Benzin
|64,20 TL
|Motorin
|67,72 TL
|LPG
|31,79 TL
10 HAZİRAN 2026 BENZİN NE KADAR?
İstanbul Avrupa: 62,97 TL
İstanbul Anadolu: 62,82 TL
Ankara: 63,92 TL
İzmir: 64,20 TL
10 HAZİRAN 2026 MOTORİN NE KADAR?
İstanbul Avrupa: 66,33 TL
İstanbul Anadolu: 66,20 TL
Ankara: 67,45 TL
İzmir: 67,72 TL
10 HAZİRAN 2026 LPG NE KADAR?
İstanbul Avrupa: 31,99 TL
İstanbul Anadolu: 31,39 TL
Ankara: 31,97 TL
İzmir: 31,79 TL
10 HAZİRAN 2026 ALTIN NE KADAR?
Gram altın alış: 6.196,65 TL
Gram altın satış: 6.197,59 TL
10 HAZİRAN 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?
Gram gümüş alış: 95,1013 TL
Gram gümüş satış: 95,2051 TL
10 HAZİRAN 2026 DÖVİZ NE KADAR?
Dolar alış: 46,1058 TL
Dolar satış: 46,1396 TL
Euro alış: 53,2797 TL
Euro satış: 53,3420 TL
Sterlin alış: 61,7637 TL
Sterlin satış: 61,8201 TL
10 HAZİRAN 2026 BIST 100 ENDEKSİ
10 Haziran 2026 BIST 100 verileri
10 HAZİRAN 2026 KRİPTO PİYASASI
10 Haziran 2026 kripto piyasasında son durum