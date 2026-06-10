Kriptoda deprem üstüne deprem: Herkes toparlanıyor derken ortalık savaş alanına döndü

Tam toparlanacak derken, kripto piyasası tekrar yerle bir oldu. ABD ve İran arasında tekrar alevlenen çatışmalar bir darbe de kripto piyasasına vurdu. Bitcoin ve Ethereum, son bir buçuk yılın dibine tekrar gördü. Son 24 saat içinde Bitcoin 60 bin 756,69 doalra kadar geriledi, bu değer 2024 yılının ekim aynından beri görülmemişti. Ethereum da nisan 2025'ten beri en düşük değeri görerek bin 613,83 dolara kadar geriledi.

10 HAZİRAN 2026 KRİPTO PARALAR

Toplam piyasa değeri: 2,12 trilyon $

24s toplam hacim: $83,28 milyar $

Saat: 09:20

10 HAZİRAN 2026 BİTCOİN VE ETHEREUM FİYATLARI

Varlık Fiyat 24s değişim 24s düşük 24s yüksek 24s hacim Bitcoin (BTC) $61.427,93 %-3,10 $60.756,69 $63.458,51 36 milyar $ Ethereum (ETH) $1.630,10 %-3,58 $1.613,83 $1.693,84 13,14 milyar $

10 HAZİRAN 2026 EN ÇOK YÜKSELEN KRİPTO PARALAR

Coin Fiyat 24s % Humanity (H) 0,1879 $ +%89,35 Audiera (BEAT) 4,68 $ +%20,47 Stable (STABLE) 0,03505 $ +%6,01 Morpho (MORPHO) 1,89 $ +%5,21 Canton (CC) 0,1656 $ +%1,85

10 HAZİRAN 2026 EN ÇOK DÜŞEN KRİPTO PARALAR

Coin Fiyat 24s % siren (SIREN) 0,7605 $ -%37,10 DeXe (DEXE) 19,73 $ -%11,18 Hyperliquid (HYPE) 55,56 $ -%10,60 Venice Token (VVV) 14,52 $ -%9,26 Stellar (XLM) 0,1853 $ -%9,04

10 HAZİRAN 2026 ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 6.196,65 TL

Gram altın satış: 6.197,59 TL

10 HAZİRAN 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?

Gram gümüş alış: 95,1013 TL

Gram gümüş satış: 95,2051 TL

10 HAZİRAN 2026 DÖVİZ NE KADAR?

Dolar alış: 46,1058 TL

Dolar satış: 46,1396 TL

Euro alış: 53,2797 TL

Euro satış: 53,3420 TL

Sterlin alış: 61,7637 TL

Sterlin satış: 61,8201 TL

10 HAZİRAN 2026 AKARYAKIT NE KADAR?

Benzin (kurşunsuz 95/benzin): 62,97 TL/LT

Motorin (dizel/mazot): 66,33 TL/LT

LPG (otogaz): 31,99 TL/LT

10 HAZİRAN 2026 BIST 100 ENDEKSİ