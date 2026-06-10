Gümüş bir çakıldı, pir çakıldı: Bu sene böylesi görülmedi
ABD ile İran arasında Hürmüz Boğazı'nda alevlenen savaş piyasaları vurmaya devam ediyor. Altının ardından gümüş fiyatları da sert düşüşe geçerek gram ve ons kalemlerinde 2026 yılının en düşük seviyesini gördü; zirveden kayıp yüzde 45'i buldu.
Hürmüz Boğazı'nda savaşın tekrar alevlenmesi ile gümüş fiyatları da sert düşüşe geçti. Beyaz metal gram ve ons kalemlerinde 2026 yılının dibini gördü. Yıla gramı 100,67 TL'den başlayan gümüş 95,20 TL'ye geriledi. 2026 başında 72,82 dolardan satılan ons gümüş ise 64,07 dolara kadar geriledi.
28 Ocak'ta tari bir rekor ile gram gümüş 162,71 TL'ye, ons gümüş ise 116,85 dolara kadar çıkmıştı. Bu zirveden sonra bugüne gelindiğinde gram gümüş yüzde 41,491 ons gümüş ise yüzde 45,169 oranında değer kaybetmiş oldu.
10 HAZİRAN 2026 CANLI GÜMÜŞ FİYATLARI
10 HAZİRAN 2026 GÜNCEL GÜMÜŞ FİYATLARI
|Gümüş türü
|Alış (TL / $)
|Satış (TL / $)
|Günlük değişim
|Saat
|Gram gümüş
|95,10 TL
|95,20 TL
|%-1,72
|7:20
|Ons gümüş
|64,00 $
|64,07 $
|%-1,94
|7:20
Not: Fiyatlar serbest piyasada anlık değişebilir; şehir/kuyumcu/işlem kanalına göre farklılık gösterebilir.
DÜN VE BUGÜN GÜMÜŞ FİYATLARI
|Kalem
|9 Haziran 2026
|10 Haziran 2026
|Fark
|Gram gümüş (satış)
|98,22 TL
|95,20 TL
|-3,02 TL
|Ons gümüş (satış)
|66,23 $
|64,07 $
|-2,16 $
10 HAZİRAN 2026 GRAM GÜMÜŞ NE KADAR?
Gram gümüş alış: 95,10 TL
Gram gümüş satış: 95,20 TL
10 HAZİRAN 2026 ONS GÜMÜŞ NE KADAR?
Ons gümüş alış: 64,00 $
Ons gümüş satış: 64,07 $
10 HAZİRAN 2026 ALTIN NE KADAR?
Gram altın alış: 6.196,65 TL
Gram altın satış: 6.197,59 TL
10 HAZİRAN 2026 DÖVİZ NE KADAR?
Dolar alış: 46,1179 TL
Dolar satış: 46,1286 TL
Euro alış: 53,2941 TL
Euro satış: 53,3411 TL
Sterlin alış: 61,7772 TL
Sterlin satış: 61,8348 TL
10 Haziran 2026 Döviz Fiyatları
10 HAZİRAN 2026 AKARYAKIT NE KADAR?
Benzin (kurşunsuz 95/benzin): 62,97 TL/LT
Motorin (dizel/mazot): 66,33 TL/LT
LPG (otogaz): 31,99 TL/LT
10 Haziran 2026 Akaryakıt Fiyatları
10 HAZİRAN 2026 BIST 100 ENDEKSİ
10 Haziran 2026 BIST 100 verileri
10 HAZİRAN 2026 KRİPTO PİYASASI
10 Haziran 2026 kripto piyasasında son durum