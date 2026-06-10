İran ve ABD arasında silahlar tekrar konuştu, İranda ABD helikopterinin düşmesi sonrasında Trump'ın emri ile İran'ı bombalanmaya başladı. Bombardımanın bitmesiyle gerilemekte olan dolar endeksi toparlanmaya çalışıyor. Savaşın kızıştırdığı ekonomik belirtisizlikte Merkez Bankası dolar kuruna müdehale etmeye devam etse de, dolar 46,1396 TL'ye ulaşarak yeni bir rekor daha kırdı.

Euro ve sterlin ise önceki kapanışlarına göre sınır değerlerine yakın seyrediyor. Euro 53,3420 TL'den, sterlin ise 61,8201 TL'den işlem görüyor.

10 HAZİRAN 2026 CANLI DÖVİZ KURLARI

10 HAZİRAN 2026 GÜNCEL DÖVİZ KURLARI

Döviz Alış (TL) Satış (TL) Günlük değişim Saat Dolar (USD) 46,1058 46,1396 %0,00 7:33 Euro (EUR) 53,2797 53,3420 %+0,05 7:33 Sterlin (GBP) 61,7637 61,8201 %+0,05 7:33

Not: Kurlar serbest piyasada anlık değişebilir; banka/kurum/işlem kanalına göre farklılık gösterebilir.

DÜN VE BUGÜN DÖVİZ KURLARI

Kalem 9 Haziran 2026 10 Haziran 2026 Fark Dolar (USD) (satış) 46,1170 TL 46,1396 TL +0,02 TL Euro (EUR) (satış) 53,3725 TL 53,3420 TL -0,03 TL Sterlin (GBP) (satış) 61,8352 TL 61,8201 TL -0,02 TL

10 HAZİRAN 2026 DOLAR NE KADAR?

Dolar (USD) alış: 46,1058 TL

Dolar (USD) satış: 46,1396 TL

10 HAZİRAN 2026 EURO NE KADAR?

Euro (EUR) alış: 53,2797 TL

Euro (EUR) satış: 53,3420 TL

10 HAZİRAN 2026 STERLİN NE KADAR?

Sterlin (GBP) alış: 61,7637 TL

Sterlin (GBP) satış: 61,8201 TL

10 HAZİRAN 2026 ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 6.196,65 TL

Gram altın satış: 6.197,59 TL

10 HAZİRAN 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?

Gram gümüş alış: 95,1013 TL

Gram gümüş satış: 95,2051 TL

10 HAZİRAN 2026 AKARYAKIT NE KADAR?

Benzin (kurşunsuz 95/benzin): 62,97 TL/LT

Motorin (dizel/mazot): 66,33 TL/LT

LPG (otogaz): 31,99 TL/LT

10 Haziran 2026 Akaryakıt Fiyatları

10 HAZİRAN 2026 BIST 100 ENDEKSİ

10 Haziran 2026 BIST 100 verileri

10 HAZİRAN 2026 KRİPTO PİYASASI

10 Haziran 2026 kripto piyasasında son durum