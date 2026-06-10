Füzeler patladı, dolar yine rekor kırdı
ABD'nin İran'ı bombalamasıyla tırmanan askeri gerilim döviz piyasasını hareketlendirdi. Merkez Bankası'nın müdahalelerine rağmen dolar kuru 46,1396 TL'ye ulaşarak yeni bir tarihi rekor kırarken, euro ve sterlin sınır değerlerde kalmayı sürdürdü.
İran ve ABD arasında silahlar tekrar konuştu, İranda ABD helikopterinin düşmesi sonrasında Trump'ın emri ile İran'ı bombalanmaya başladı. Bombardımanın bitmesiyle gerilemekte olan dolar endeksi toparlanmaya çalışıyor. Savaşın kızıştırdığı ekonomik belirtisizlikte Merkez Bankası dolar kuruna müdehale etmeye devam etse de, dolar 46,1396 TL'ye ulaşarak yeni bir rekor daha kırdı.
Euro ve sterlin ise önceki kapanışlarına göre sınır değerlerine yakın seyrediyor. Euro 53,3420 TL'den, sterlin ise 61,8201 TL'den işlem görüyor.
10 HAZİRAN 2026 CANLI DÖVİZ KURLARI
10 HAZİRAN 2026 GÜNCEL DÖVİZ KURLARI
|Döviz
|Alış (TL)
|Satış (TL)
|Günlük değişim
|Saat
|Dolar (USD)
|46,1058
|46,1396
|%0,00
|7:33
|Euro (EUR)
|53,2797
|53,3420
|%+0,05
|7:33
|Sterlin (GBP)
|61,7637
|61,8201
|%+0,05
|7:33
Not: Kurlar serbest piyasada anlık değişebilir; banka/kurum/işlem kanalına göre farklılık gösterebilir.
DÜN VE BUGÜN DÖVİZ KURLARI
|Kalem
|9 Haziran 2026
|10 Haziran 2026
|Fark
|Dolar (USD) (satış)
|46,1170 TL
|46,1396 TL
|+0,02 TL
|Euro (EUR) (satış)
|53,3725 TL
|53,3420 TL
|-0,03 TL
|Sterlin (GBP) (satış)
|61,8352 TL
|61,8201 TL
|-0,02 TL
10 HAZİRAN 2026 DOLAR NE KADAR?
Dolar (USD) alış: 46,1058 TL
Dolar (USD) satış: 46,1396 TL
10 HAZİRAN 2026 EURO NE KADAR?
Euro (EUR) alış: 53,2797 TL
Euro (EUR) satış: 53,3420 TL
10 HAZİRAN 2026 STERLİN NE KADAR?
Sterlin (GBP) alış: 61,7637 TL
Sterlin (GBP) satış: 61,8201 TL
10 HAZİRAN 2026 ALTIN NE KADAR?
Gram altın alış: 6.196,65 TL
Gram altın satış: 6.197,59 TL
10 HAZİRAN 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?
Gram gümüş alış: 95,1013 TL
Gram gümüş satış: 95,2051 TL
10 HAZİRAN 2026 AKARYAKIT NE KADAR?
Benzin (kurşunsuz 95/benzin): 62,97 TL/LT
Motorin (dizel/mazot): 66,33 TL/LT
LPG (otogaz): 31,99 TL/LT
10 Haziran 2026 Akaryakıt Fiyatları
10 HAZİRAN 2026 BIST 100 ENDEKSİ
10 Haziran 2026 BIST 100 verileri
10 HAZİRAN 2026 KRİPTO PİYASASI
10 Haziran 2026 kripto piyasasında son durum