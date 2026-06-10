Bir bomba da altın fiyatlarına düştü: 11 haftanın dibi göründü
ABD ile İran arasında tırmanan Hürmüz gerilimi piyasaları vurdu; ons altın son 11 haftanın dibini boyladı. Analist Ilya Spivak, savaşın körüklediği enflasyon korkusuyla gerileyen fiyatlarda yeni eşiğin 3 bin 500 dolar olabileceğini belirtti.
İran'ın Hürmüz Boğazı'nda ABD'ye ait Apache helikopterini düşürmesi sonrası piyasalar yangın yerine dönüştü. ABD'nin karşılık vererek Trump'ın emri ile İran'ı bombalaması sonrasında altın fiyatları son 11 haftanın dibini boyladı.
Ons altın bugün 1,76 oranında düşüş ile 4 bin 184,88 dolara kadar geriledi. Tastylive global makro ekonomi direktörü Ilya Spivak Reuter's'a verdiği açıklamada ons altının 4 bin 100 doların altına düşmesi halinde yeni eşiğin 3 bin 500 dolara kadar gerileyebileceğini belirtti.
Gram altın ise yüzde 1,82 oranında düşüş ile 6 bin 197,59 TL'ye gerilemiş bulundu. Savaşın tekrar kızışması ile enflasyon korkuları yatırımcıyı altından kaçırıyor.
10 HAZİRAN 2026 CANLI ALTIN FİYATLARI
10 HAZİRAN 2026 GÜNCEL ALTIN FİYATLARI
|Altın türü
|Alış
|Satış
|Günlük değişim
|Saat
|Gram altın TL
|6.196,65 TL
|6.197,59 TL
|%-1,82
|7:03
|Ons altın $
|4.184,40 $
|4.184,88 $
|%-1,76
|7:03
|Çeyrek altın TL
|10.164,00 TL
|10.294,00 TL
|%-1,75
|7:03
|Yarım altın TL
|20.340,00 TL
|20.562,00 TL
|%-1,72
|7:03
|Tam altın TL
|41.350,40 TL
|42.165,09 TL
|%+0,01
|7:03
|Cumhuriyet altını TL
|40.549,00 TL
|41.080,00 TL
|%-1,75
|7:03
|Külçe altın ($/kg)
|139.300,00 $
|139.400,00 $
|%-0,07
|7:03
Not: Fiyatlar serbest piyasada anlık değişebilir; şehir/kuyumcu/işlem kanalına göre farklılık gösterebilir.
DÜN VE BUGÜN ALTIN FİYATLARI
|Kalem
|9 Haziran 2026
|10 Haziran 2026
|Fark
|Gram altın (satış)
|6.367,06 TL
|6.197,59 TL
|-169,47 TL
|Ons altın (satış)
|4.294,94 $
|4.184,88 $
|-110,06 $
10 HAZİRAN 2026 GRAM ALTIN NE KADAR?
Gram altın alış: 6.196,65 TL
Gram altın satış: 6.197,59 TL
10 HAZİRAN 2026 ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Çeyrek altın alış: 10.164,00 TL
Çeyrek altın satış: 10.294,00 TL
10 HAZİRAN 2026 YARIM ALTIN NE KADAR?
Yarım altın alış: 20.340,00 TL
Yarım altın satış: 20.562,00 TL
10 HAZİRAN 2026 TAM ALTIN NE KADAR?
Tam altın alış: 41.350,40 TL
Tam altın satış: 42.165,09 TL
10 HAZİRAN 2026 CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Cumhuriyet altını alış: 40.549,00 TL
Cumhuriyet altını satış: 41.080,00 TL
10 HAZİRAN 2026 ONS ALTIN NE KADAR?
Ons altın alış: 4.184,40 $
Ons altın satış: 4.184,88 $
10 HAZİRAN 2026 KÜLÇE ALTIN NE KADAR?
Külçe altın alış: 139.300,00 $
Külçe altın satış: 139.400,00 $
10 HAZİRAN 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?
Gram gümüş alış: 94,8573 TL
Gram gümüş satış: 94,9611 TL
10 Haziran 2026 Gümüş Fiyatları
10 HAZİRAN 2026 DÖVİZ NE KADAR?
Dolar alış: 46,1179 TL
Dolar satış: 46,1286 TL
Euro alış: 53,2941 TL
Euro satış: 53,3411 TL
Sterlin alış: 61,7772 TL
Sterlin satış: 61,8348 TL
10 Haziran 2026 Döviz Fiyatları
10 HAZİRAN 2026 AKARYAKIT NE KADAR?
Benzin (kurşunsuz 95/benzin): 62,97 TL/LT
Motorin (dizel/mazot): 66,33 TL/LT
LPG (otogaz): 31,99 TL/LT
10 Haziran 2026 Akaryakıt Fiyatları
10 HAZİRAN 2026 BIST 100 ENDEKSİ
10 Haziran 2026 BIST 100 verileri
10 HAZİRAN 2026 KRİPTO PİYASASI
10 Haziran 2026 kripto piyasasında son durum