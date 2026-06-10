İran'ın Hürmüz Boğazı'nda ABD'ye ait Apache helikopterini düşürmesi sonrası piyasalar yangın yerine dönüştü. ABD'nin karşılık vererek Trump'ın emri ile İran'ı bombalaması sonrasında altın fiyatları son 11 haftanın dibini boyladı.

Ons altın bugün 1,76 oranında düşüş ile 4 bin 184,88 dolara kadar geriledi. Tastylive global makro ekonomi direktörü Ilya Spivak Reuter's'a verdiği açıklamada ons altının 4 bin 100 doların altına düşmesi halinde yeni eşiğin 3 bin 500 dolara kadar gerileyebileceğini belirtti.

Gram altın ise yüzde 1,82 oranında düşüş ile 6 bin 197,59 TL'ye gerilemiş bulundu. Savaşın tekrar kızışması ile enflasyon korkuları yatırımcıyı altından kaçırıyor.

10 HAZİRAN 2026 CANLI ALTIN FİYATLARI

10 HAZİRAN 2026 GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Altın türü Alış Satış Günlük değişim Saat Gram altın TL 6.196,65 TL 6.197,59 TL %-1,82 7:03 Ons altın $ 4.184,40 $ 4.184,88 $ %-1,76 7:03 Çeyrek altın TL 10.164,00 TL 10.294,00 TL %-1,75 7:03 Yarım altın TL 20.340,00 TL 20.562,00 TL %-1,72 7:03 Tam altın TL 41.350,40 TL 42.165,09 TL %+0,01 7:03 Cumhuriyet altını TL 40.549,00 TL 41.080,00 TL %-1,75 7:03 Külçe altın ($/kg) 139.300,00 $ 139.400,00 $ %-0,07 7:03

Not: Fiyatlar serbest piyasada anlık değişebilir; şehir/kuyumcu/işlem kanalına göre farklılık gösterebilir.

DÜN VE BUGÜN ALTIN FİYATLARI

Kalem 9 Haziran 2026 10 Haziran 2026 Fark Gram altın (satış) 6.367,06 TL 6.197,59 TL -169,47 TL Ons altın (satış) 4.294,94 $ 4.184,88 $ -110,06 $

10 HAZİRAN 2026 GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 6.196,65 TL

Gram altın satış: 6.197,59 TL

10 HAZİRAN 2026 ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 10.164,00 TL

Çeyrek altın satış: 10.294,00 TL

10 HAZİRAN 2026 YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 20.340,00 TL

Yarım altın satış: 20.562,00 TL

10 HAZİRAN 2026 TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış: 41.350,40 TL

Tam altın satış: 42.165,09 TL

10 HAZİRAN 2026 CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış: 40.549,00 TL

Cumhuriyet altını satış: 41.080,00 TL

10 HAZİRAN 2026 ONS ALTIN NE KADAR?

Ons altın alış: 4.184,40 $

Ons altın satış: 4.184,88 $

10 HAZİRAN 2026 KÜLÇE ALTIN NE KADAR?

Külçe altın alış: 139.300,00 $

Külçe altın satış: 139.400,00 $

10 HAZİRAN 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?

Gram gümüş alış: 94,8573 TL

Gram gümüş satış: 94,9611 TL

10 Haziran 2026 Gümüş Fiyatları

10 HAZİRAN 2026 DÖVİZ NE KADAR?

Dolar alış: 46,1179 TL

Dolar satış: 46,1286 TL

Euro alış: 53,2941 TL

Euro satış: 53,3411 TL

Sterlin alış: 61,7772 TL

Sterlin satış: 61,8348 TL

10 Haziran 2026 Döviz Fiyatları

10 HAZİRAN 2026 AKARYAKIT NE KADAR?

Benzin (kurşunsuz 95/benzin): 62,97 TL/LT

Motorin (dizel/mazot): 66,33 TL/LT

LPG (otogaz): 31,99 TL/LT

10 Haziran 2026 Akaryakıt Fiyatları

10 HAZİRAN 2026 BIST 100 ENDEKSİ

10 Haziran 2026 BIST 100 verileri

10 HAZİRAN 2026 KRİPTO PİYASASI

10 Haziran 2026 kripto piyasasında son durum