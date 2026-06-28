1 Temmuz'dan itibaren kafelere gidecekler bu değişiklikleri görebilecek

Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda tüketiminde açıklığı artırmak adına tüketicileri bilgilendirme yönetmeliğinde revizyona gitti. Gerçekleştirilen bu mevzuat değişikliğiyle lokanta ve kafelerde müşterilere ikram edilen yiyecek ile içeceklerin tüm besin değerleri, kalori miktarları ve bileşen detayları şeffaf bir biçimde ilan edilecek. Sektördeki tüm ticari işletmelerin menü standartlarını kökten değiştirecek olan bu yeni kurallar, hem paylaşılması zorunlu olan verileri hem de bu bilgilerin tüketiciye aktarılma metotlarını kesin hükümlere bağladı.

YENİ DÖNEMDE LİSTELERDE YER ALMASI MÜKELLEF OLAN BİLGİLER

Söz konusu yasal düzenleme kapsamında işletmeler, tüketicilere ulaştırdıkları gıda ürünlerine dair şu ayrıntıları listelerinde açıkça bulundurmakla yükümlü kılındı:

Yiyecek veya içeceğin temel bileşenleri ile hammaddeleri,

Enerji (kalori) boyutları,

Alerjiye yol açabilecek madde içerikleri,

Alkol ya da domuz kaynaklı türev bileşenler barındırıp barındırmadığına yönelik kesin ibareler.

UYGULAMA SÜRECİ VE KULLANILACAK FORMATLAR

Hizmet veren müesseseler, paylaşılması zorunlu tutulan bu detayları müşterilerin rahatça görebileceği değişik yöntemlerle sunabilecek. Bu doğrultuda geleneksel basılı fiyat listeleri, yazı tahtaları, el broşürleri ya da elektronik ekranlardan faydalanılabilecek.

Teknolojik imkanları kullanarak QR kod uygulamasına geçmeyi seçen mekanların ise menü üzerinde tüketicileri sistemin kullanım şekline yönelik çok net bir biçimde yönlendirmesi gerekecek.

KADEMELİ GEÇİŞ TAKVİMİ VE YASAL SÜRELER

Sektör temsilcilerinin ve işletmelerin yeni sisteme ayak uydurabilmesi adına bakanlık, işletme büyüklüklerine göre kademeli bir takvimi devreye aldı. Saptanan takvime göre uyum süreleri şu yasal sınırlarla belirlendi:

Ülke genelinde faaliyet gösteren ulusal zincir restoranlar için son entegrasyon tarihi 1 Temmuz 2026 şeklinde ilan edildi.

Aynı şehirde 3 ve üzerinde şubesi bulunan müesseselerin geçiş sürecini 31 Aralık 2026 tarihine dek tamamlaması şart koşuldu.

Bunların dışında kalan tüm diğer küçük ve orta ölçekli işletmelerin içerik bildirimlerini 31 Aralık 2026 tarihine kadar, kalori bildirimlerini ise en geç 31 Aralık 2027 tarihine kadar sistemlerine entegre etmesi yasal olarak zorunlu kılındı.