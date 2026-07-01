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Halk TV Ekonomi Otogaza indirim kapıdayken petrol dalgalanıyor

Otogaza indirim kapıdayken petrol dalgalanıyor

: Akaryakıtta benzin ve motorin fiyatları sabit kalırken, LPG'ye yapılan 52 kuruşluk indirim yarından itibaren tabelalara yansıyacak. Küresel petrol piyasası ise ABD-İran geriliminin gölgesinde 73 dolar sınırında seyrediyor.

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Otogaza indirim kapıdayken petrol dalgalanıyor

Akaryakıt fiyatlarında benzin ve motorin cephesinde herhangi bir değişiklik yaşanmazken, LPG'ye yapılan 52 kuruşluk indirim yarından itibaren tabelalara yansıyacak.

Petrol piyasasında ise ABD ile İran arasındaki nihai barış müzakerelerinde yaşanan tıkanıklığın arz kesintilerini uzatabileceği endişesiyle hafif bir hareketlilik görülse de Brent petrol 73 dolar sınırındaki seyrini koruyor.

ABD tarafı Hürmüz Boğazı'ndaki petrol akışının savaş öncesi seviyelere döndüğünü ve İran'ın gemilerden geçiş ücreti almasına izin verilmeyeceğini belirtirken, taraflar arasındaki diplomatik temaslar Doha'da dolaylı görüşmelerle devam ediyor.

İran Meclis ve Müzakere Heyeti Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, ABD'nin petrol yaptırımlarını askıya almasının ardından son 10-12 günde 40 milyon varilin üzerinde ihracat gerçekleştirdiklerini ve petrolü %20 daha pahalıya sattıklarını açıkladı.

Hürmüz Boğazı'ndaki egemenliğin İran ve Umman'a ait olduğunu vurgulayan Kalibaf, boğazdaki geçiş kurallarından ve haklarından hiçbir şekilde geri adım atmayacaklarını ifade etti.

Brent Petrol
Değer 73,20$
Değişim %-0,25

1 TEMMUZ 2026 İSTANBUL AVRUPA YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

Fiyat (₺/Litre)
Benzin 62.29
Motorin 64.57
LPG 31.99

1 TEMMUZ 2026 İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

Fiyat (₺/Litre)
Benzin 62.11
Motorin 64.39
LPG 31.39

1 TEMMUZ 2026 ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI

Fiyat (₺/Litre)
Benzin 63.23
Motorin 65.64
LPG 31.97

1 TEMMUZ 2026 İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

Fiyat (₺/Litre)
Benzin 63.50
Motorin 65.92
LPG 31.79

1 TEMMUZ 2026 ALTIN NE KADAR?

Altın
Alış 6.038,72₺
Satış 6.045,99₺
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1 TEMMUZ 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?

Gümüş
Alış 86,10₺
Satış 86,13₺
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1 TEMMUZ 2026 DÖVİZ NE KADAR?

Alış Satış Günlük değişim Saat
Dolar (USD) 46,68₺ 46,68₺ %0.05 09:21
Euro (EUR) 53,26₺ 53,27₺ %-0.03 09:21
Sterlin (GBP) 61,83₺ 61,84₺ %-0.12 09:21
Dövizde faiz paniği: Adım adım zirveye gidiyorDövizde faiz paniği: Adım adım zirveye gidiyor

1 TEMMUZ 2026 BIST 100 GÜNCEL VERİLERİ

BIST 100
Değer 14.122
Değişim %0,00

1 TEMMUZ 2026 KRİPTO PİYASASI

Bitcoin
Değer 59.172$
Değişim %0,73
Kaynak: Halk TV Ekonomi Servisi
Petrol Akaryakıt Motorin Benzin Ekonomi Piyasalar
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