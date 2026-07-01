Otogaza indirim kapıdayken petrol dalgalanıyor

Akaryakıt fiyatlarında benzin ve motorin cephesinde herhangi bir değişiklik yaşanmazken, LPG'ye yapılan 52 kuruşluk indirim yarından itibaren tabelalara yansıyacak.

Petrol piyasasında ise ABD ile İran arasındaki nihai barış müzakerelerinde yaşanan tıkanıklığın arz kesintilerini uzatabileceği endişesiyle hafif bir hareketlilik görülse de Brent petrol 73 dolar sınırındaki seyrini koruyor.

ABD tarafı Hürmüz Boğazı'ndaki petrol akışının savaş öncesi seviyelere döndüğünü ve İran'ın gemilerden geçiş ücreti almasına izin verilmeyeceğini belirtirken, taraflar arasındaki diplomatik temaslar Doha'da dolaylı görüşmelerle devam ediyor.

İran Meclis ve Müzakere Heyeti Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, ABD'nin petrol yaptırımlarını askıya almasının ardından son 10-12 günde 40 milyon varilin üzerinde ihracat gerçekleştirdiklerini ve petrolü %20 daha pahalıya sattıklarını açıkladı.

Hürmüz Boğazı'ndaki egemenliğin İran ve Umman'a ait olduğunu vurgulayan Kalibaf, boğazdaki geçiş kurallarından ve haklarından hiçbir şekilde geri adım atmayacaklarını ifade etti.

1 TEMMUZ 2026 İSTANBUL AVRUPA YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

Fiyat (₺/Litre) Benzin 62.29 Motorin 64.57 LPG 31.99

1 TEMMUZ 2026 İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

Fiyat (₺/Litre) Benzin 62.11 Motorin 64.39 LPG 31.39

1 TEMMUZ 2026 ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI

Fiyat (₺/Litre) Benzin 63.23 Motorin 65.64 LPG 31.97

1 TEMMUZ 2026 İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

Fiyat (₺/Litre) Benzin 63.50 Motorin 65.92 LPG 31.79

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1 TEMMUZ 2026 DÖVİZ NE KADAR?

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