Faizler fırladı, kripto çakıldı: Piyasa altüst oldu
Kripto piyasasındaki durgunlukla 59 bin doların altına sarkan Bitcoin, ABD tahvillerinin yükselmesiyle değer kaybetti. ETF'lerden 4,5 milyar dolarlık rekor çıkış yaşanırken vadeli işlemlerde 163 milyon dolarlık pozisyonun sıfırlanması baskıyı artırdı
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Kripto para piyasalarında yaşanan genel durgunluğa paralel olarak değer kaybeden Bitcoin, son 24 saatte 59 bin doların altına geriledi. Bitcoindeki düşüş, ABD devlet tahvili faizlerinin ve doların yükselmesiyle yatırımcıların paralarını daha az riskli varlıklara kaydırması ile tetiklendi.
Haziran ayında spot Bitcoin fonlarından (ETF) 4,5 milyar dolarlık rekor bir para çıkışının yaşanması ve fiyatın düşmesiyle vadeli işlemlerdeki 163 milyon dolarlık pozisyonun zorla kapatılması, piyasa üzerindeki satış baskısını iyice artırdı.
1 TEMMUZ 2026 CANLI KRİPTO PARALAR
|Fiyat
|Günlük değişim
|24s düşük
|24s yüksek
|24s hacim
|Bitcoin (BTC)
|58.723$
|%-0.04
|57.809$
|59.457$
|-
|Ethereum (ETH)
|1.578$
|%0.13
|1.553$
|1.603$
|-
1 TEMMUZ 2026 EN ÇOK YÜKSELEN COİNLER
|Fiyat
|24s Değişim
|MemeCore (M)
|0,7767 $
|+%13,50
|Pyth Network (PYTH)
|0,03959 $
|+%11,08
|Audiera (BEAT)
|3,06 $
|+%10,72
1 TEMMUZ 2026 EN ÇOK DÜŞEN COİNLER
|Fiyat
|24s Değişim
|Sei (SEI)
|0,04694 $
|-%6,48
|Celestia (TIA)
|0,3642 $
|-%6,47
|Aave (AAVE)
|85,63 $
|-%5,39
1 TEMMUZ 2026 ALTIN NE KADAR?
1 TEMMUZ 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?
1 TEMMUZ 2026 DÖVİZ NE KADAR?
|Alış
|Satış
|Günlük değişim
|Saat
|Dolar (USD)
|46,67₺
|46,68₺
|%0.04
|10:56
|Euro (EUR)
|53,25₺
|53,26₺
|%-0.06
|10:56
|Sterlin (GBP)
|61,84₺
|61,85₺
|%-0.11
|10:56
1 TEMMUZ 2026 AKARYAKIT NE KADAR?
|Fiyat (₺/Litre)
|Benzin
|62.29
|Motorin
|64.57
|LPG
|31.99
1 TEMMUZ 2026 BIST 100 GÜNCEL VERİLERİ
Kaynak: Halk TV Ekonomi Servisi