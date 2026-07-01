Faizler fırladı, kripto çakıldı: Piyasa altüst oldu

Kripto para piyasalarında yaşanan genel durgunluğa paralel olarak değer kaybeden Bitcoin, son 24 saatte 59 bin doların altına geriledi. Bitcoindeki düşüş, ABD devlet tahvili faizlerinin ve doların yükselmesiyle yatırımcıların paralarını daha az riskli varlıklara kaydırması ile tetiklendi.

Haziran ayında spot Bitcoin fonlarından (ETF) 4,5 milyar dolarlık rekor bir para çıkışının yaşanması ve fiyatın düşmesiyle vadeli işlemlerdeki 163 milyon dolarlık pozisyonun zorla kapatılması, piyasa üzerindeki satış baskısını iyice artırdı.

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