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Halk TV Ekonomi Faizler fırladı, kripto çakıldı: Piyasa altüst oldu

Faizler fırladı, kripto çakıldı: Piyasa altüst oldu

Kripto piyasasındaki durgunlukla 59 bin doların altına sarkan Bitcoin, ABD tahvillerinin yükselmesiyle değer kaybetti. ETF'lerden 4,5 milyar dolarlık rekor çıkış yaşanırken vadeli işlemlerde 163 milyon dolarlık pozisyonun sıfırlanması baskıyı artırdı

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Faizler fırladı, kripto çakıldı: Piyasa altüst oldu
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Kripto para piyasalarında yaşanan genel durgunluğa paralel olarak değer kaybeden Bitcoin, son 24 saatte 59 bin doların altına geriledi. Bitcoindeki düşüş, ABD devlet tahvili faizlerinin ve doların yükselmesiyle yatırımcıların paralarını daha az riskli varlıklara kaydırması ile tetiklendi.

Haziran ayında spot Bitcoin fonlarından (ETF) 4,5 milyar dolarlık rekor bir para çıkışının yaşanması ve fiyatın düşmesiyle vadeli işlemlerdeki 163 milyon dolarlık pozisyonun zorla kapatılması, piyasa üzerindeki satış baskısını iyice artırdı.

1 TEMMUZ 2026 CANLI KRİPTO PARALAR

Fiyat Günlük değişim 24s düşük 24s yüksek 24s hacim
Bitcoin (BTC) 58.723$ %-0.04 57.809$ 59.457$ -
Ethereum (ETH) 1.578$ %0.13 1.553$ 1.603$ -

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MemeCore (M) 0,7767 $ +%13,50
Pyth Network (PYTH) 0,03959 $ +%11,08
Audiera (BEAT) 3,06 $ +%10,72

1 TEMMUZ 2026 EN ÇOK DÜŞEN COİNLER

Fiyat 24s Değişim
Sei (SEI) 0,04694 $ -%6,48
Celestia (TIA) 0,3642 $ -%6,47
Aave (AAVE) 85,63 $ -%5,39

1 TEMMUZ 2026 ALTIN NE KADAR?

Altın
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Satış 6.045,99₺

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1 TEMMUZ 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?

Gümüş
Alış 86,43₺
Satış 86,45₺
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1 TEMMUZ 2026 DÖVİZ NE KADAR?

Alış Satış Günlük değişim Saat
Dolar (USD) 46,67₺ 46,68₺ %0.04 10:56
Euro (EUR) 53,25₺ 53,26₺ %-0.06 10:56
Sterlin (GBP) 61,84₺ 61,85₺ %-0.11 10:56
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1 TEMMUZ 2026 AKARYAKIT NE KADAR?

Fiyat (₺/Litre)
Benzin 62.29
Motorin 64.57
LPG 31.99
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1 TEMMUZ 2026 BIST 100 GÜNCEL VERİLERİ

BIST 100
Değer 14.182
Değişim %0,42
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Kaynak: Halk TV Ekonomi Servisi
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