Dövizde faiz paniği: Adım adım zirveye gidiyor

Son bir haftada %0,17 gerileyen dolar endeksi, bugün yeniden yükselişe geçerek 101,334 puana çıktı. Hazine tahvil satışlarının faizleri yukarı çekmesi ve ABD-İran arasında kalıcı bir barış anlaşması ihtimalinin zayıflaması, Fed'in faiz artıracağı beklentisini canlı tutarak doları destekledi.

Güçlenen dolar; Türk lirası, euro ve sterlin üzerinde baskı oluştururken, Hazine müdahaleleriyle yükselişi frenlenmeye çalışılan dolar kuru buna rağmen yeni bir rekor kırarak 46,68 TL'ye ulaştı.

Bu süreçte euro, son bir ayda TL karşısında %0,53 değer kaybederek 53,27 TL'ye geriledi. Benzer şekilde sterlin de bugün %0,17 gerileyerek 61,81 TL seviyesine indi.

Yatırımcılar şimdi gün içinde ABD'de açıklanacak haziran ayı ADP istihdam verisi ile perşembe günkü tarım dışı istihdam rakamlarını yakından izleyecek.

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