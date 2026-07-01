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Halk TV Ekonomi Dövizde faiz paniği: Adım adım zirveye gidiyor

Dövizde faiz paniği: Adım adım zirveye gidiyor

ABD-İran gerilimi ve Fed beklentileriyle küresel ölçekte güçlenen dolar, iç piyasada rekor tazeleyerek 46,68 liraya ulaştı. Doların yükselişi karşısında euro ve sterlin gerilerken, piyasalar ABD'den gelecek verilere odaklandı.

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Dövizde faiz paniği: Adım adım zirveye gidiyor

Son bir haftada %0,17 gerileyen dolar endeksi, bugün yeniden yükselişe geçerek 101,334 puana çıktı. Hazine tahvil satışlarının faizleri yukarı çekmesi ve ABD-İran arasında kalıcı bir barış anlaşması ihtimalinin zayıflaması, Fed'in faiz artıracağı beklentisini canlı tutarak doları destekledi.

Güçlenen dolar; Türk lirası, euro ve sterlin üzerinde baskı oluştururken, Hazine müdahaleleriyle yükselişi frenlenmeye çalışılan dolar kuru buna rağmen yeni bir rekor kırarak 46,68 TL'ye ulaştı.

Bu süreçte euro, son bir ayda TL karşısında %0,53 değer kaybederek 53,27 TL'ye geriledi. Benzer şekilde sterlin de bugün %0,17 gerileyerek 61,81 TL seviyesine indi.

Yatırımcılar şimdi gün içinde ABD'de açıklanacak haziran ayı ADP istihdam verisi ile perşembe günkü tarım dışı istihdam rakamlarını yakından izleyecek.

1 TEMMUZ 2026 CANLI DÖVİZ KURLARI

Alış Satış Günlük değişim Saat
Dolar (USD) 46,67₺ 46,68₺ %0.04 07:51
Euro (EUR) 53,28₺ 53,30₺ %0.02 07:51
Sterlin (GBP) 61,84₺ 61,85₺ %-0.11 07:50
Kanada Doları 32,56₺ 32,72₺ %-0.11 07:50
İsviçre Frangı 57,68₺ 57,68₺ %-0.10 07:50
Japon Yeni 0,28₺ 0,29₺ %-0.07 07:50
Avustralya Doları 31,89₺ 32,05₺ %-0.38 07:50
Danimarka Kronu 7,06₺ 7,10₺ %-0.11 07:50
Norveç Kronu 4,66₺ 4,69₺ %-0.20 07:50
İsveç Kronu 4,76₺ 4,78₺ %-0.16 07:50
Çin Yuanı 6,86₺ 6,87₺ %-0.11 07:51
Rus Rublesi 0,59₺ 0,59₺ %0.01 07:51
BAE Dirhemi 12,71₺ 12,71₺ %0.04 07:51
Suudi Arabistan Riyali 12,33₺ 12,40₺ %0.18 04:00

1 TEMMUZ 2026 DOLAR NE KADAR?

Dolar
Alış 46,67₺
Satış 46,68₺

1 TEMMUZ 2026 EURO NE KADAR?

Euro
Alış 53,28₺
Satış 53,30₺

1 TEMMUZ 2026 STERLİN NE KADAR?

Sterlin
Alış 61,84₺
Satış 61,85₺

1 TEMMUZ 2026 ALTIN NE KADAR?

Altın
Alış 6.038,72₺
Satış 6.045,99₺
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1 TEMMUZ 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?

Gümüş
Alış 86,75₺
Satış 86,77₺
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1 TEMMUZ 2026 AKARYAKIT NE KADAR?

Fiyat (₺/Litre)
Benzin 62.29
Motorin 64.57
LPG 31.99

1 TEMMUZ 2026 BIST 100 GÜNCEL VERİLERİ

BIST 100
Değer 14.122
Değişim %0,00

1 TEMMUZ 2026 KRİPTO PİYASASI

Bitcoin
Değer 59.395$
Değişim %1,11
Kaynak: Halk TV Ekonomi Servisi
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