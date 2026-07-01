2013'ten beri böyle düşmemişti: Güvenli limanda baskı derinleşiyor

Altın fiyatları, çarşamba günü de düşüş eğilimini sürdürdü; gram altın tekrar 6 bin TL'nin, ons altın ise tekrar 4 bin doların altına geriledi.

Dün yedi aylık dip seviyesini gören ons altın, haziran ayını art arda dördüncü kez aylık kayıpla kapatırken, 2013 yılından bu yana en sert çeyreklik düşüşünü de kayıt altına almış oldu. Orta Doğu'daki jeopolitik gerilimin enflasyon endişelerini tırmandırması ve Fed'in faiz artırımlarına devam edeceği beklentisinin güçlenmesi, altın üzerindeki satış baskısını derinleştiriyor.

Bu duruma ek olarak, yükselen tahvil faizleri ve dirençli duruşunu koruyan güçlü dolar da değerli metali aşağı çeken ana etkenler arasında yer alıyor. Piyasalarda gözler şimdi gün içinde açıklanacak ADP istihdam verisi ile perşembe günkü tarım dışı istihdam rakamlarına çevrildi; bu verilerden gelecek sinyaller Fed'in faiz politikasına ışık tutarak altının kısa vadeli yönünü şekillendirecek.

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