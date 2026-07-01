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Halk TV Ekonomi Borsa İstanbul'da kan kaybı sürüyor: BIST 100 güne düşüşle başladı

Borsa İstanbul'da kan kaybı sürüyor: BIST 100 güne düşüşle başladı

Haziran ortasından beri düşüş trendinden kurtulamayan Borsa İstanbul'da kayıplar sürüyor. Salı günü yüzde 0,43 gerileyen BIST 100 endeksi, çarşamba gününe de satıcılı başlayarak açılışta 14.110 puana çekildi.

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Borsa İstanbul'da kan kaybı sürüyor: BIST 100 güne düşüşle başladı

Borsa İstanbul'da haziran ayının ortasından bu yana etkisini sürdüren düşüş trendi, Salı günü de devam etti. Günü %0,43 değer kaybıyla tamamlayan BIST 100 endeksi, 61,38 puan gerileyerek seansı 14 bin 121,83 puandan kapattı. Bu geri çekilmeyle birlikte endeksin haftalık bazdaki toplam kaybı %1,46 olarak hesaplandı.

Piyasadaki negatif seyir Çarşamba gününün açılışına da yansıdı. Yeni güne de benzer bir tabloyla başlayan BIST 100 endeksi, açılışta %0,08 oranında hafif bir gerileme kaydederek 11,37 puan düştü ve güne 14 bin 110,46 puandan başladı.

1 TEMMUZ 2026 BORSA İSTANBUL BİST 100 ENDEKSİ CANLI

BIST 100
Son 14.199
Günlük değişim %0.54
Gün içi düşük 14.032
Gün içi yüksek 14.203
Önceki kapanış 14.122
Saat 10:58

1 TEMMUZ 2026 EN ÇOK YÜKSELEN HİSSELER

Son (TL) Günlük Değişim
BETAE 44,00 %10,00
PRZMA 69,65 %9,94
QNBFK 42,74 %8,26
CGCAM 47,98 %6,15
ISBTR 560.800,00 %5,33

1 TEMMUZ 2026 EN ÇOK DÜŞEN HİSSELER

Son (TL) Günlük Değişim
INFO 5,97 %-7,87
BRMEN 16,08 %-6,94
KERVN 6,36 %-5,36
AVTUR 16,00 %-4,19
EKIZ 79,55 %-4,10

1 TEMMUZ 2026 EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER

Son (TL) Hacim (TL)
ASELS 345,00 87.788.700,00
HALKB 42,98 50.766.729,58
THYAO 325,75 39.597.844,25
TUPRS 227,50 26.559.942,50
INFO 5,97 25.129.025,49

1 TEMMUZ 2026 ALTIN NE KADAR?

Altın
Alış 6.038,72₺
Satış 6.045,99₺
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1 TEMMUZ 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?

Gümüş
Alış 86,60₺
Satış 86,63₺
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1 TEMMUZ 2026 DÖVİZ NE KADAR?

Alış Satış Günlük değişim Saat
Dolar (USD) 46,67₺ 46,68₺ %0.04 10:58
Euro (EUR) 53,26₺ 53,27₺ %-0.03 10:58
Sterlin (GBP) 61,86₺ 61,87₺ %-0.08 10:58
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1 TEMMUZ 2026 AKARYAKIT NE KADAR?

Fiyat (₺/Litre)
Benzin 62.29
Motorin 64.57
LPG 31.99
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1 TEMMUZ 2026 KRİPTO PİYASASI

Bitcoin
Değer 58.775$
Değişim %0,05
Faizler fırladı, kripto çakıldı: Piyasa altüst olduFaizler fırladı, kripto çakıldı: Piyasa altüst oldu
Kaynak: Halk TV Ekonomi Servisi
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