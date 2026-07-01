Borsa İstanbul'da kan kaybı sürüyor: BIST 100 güne düşüşle başladı
Haziran ortasından beri düşüş trendinden kurtulamayan Borsa İstanbul'da kayıplar sürüyor. Salı günü yüzde 0,43 gerileyen BIST 100 endeksi, çarşamba gününe de satıcılı başlayarak açılışta 14.110 puana çekildi.
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Borsa İstanbul'da haziran ayının ortasından bu yana etkisini sürdüren düşüş trendi, Salı günü de devam etti. Günü %0,43 değer kaybıyla tamamlayan BIST 100 endeksi, 61,38 puan gerileyerek seansı 14 bin 121,83 puandan kapattı. Bu geri çekilmeyle birlikte endeksin haftalık bazdaki toplam kaybı %1,46 olarak hesaplandı.
Piyasadaki negatif seyir Çarşamba gününün açılışına da yansıdı. Yeni güne de benzer bir tabloyla başlayan BIST 100 endeksi, açılışta %0,08 oranında hafif bir gerileme kaydederek 11,37 puan düştü ve güne 14 bin 110,46 puandan başladı.
1 TEMMUZ 2026 BORSA İSTANBUL BİST 100 ENDEKSİ CANLI
|BIST 100
|Son
|14.199
|Günlük değişim
|%0.54
|Gün içi düşük
|14.032
|Gün içi yüksek
|14.203
|Önceki kapanış
|14.122
|Saat
|10:58
1 TEMMUZ 2026 EN ÇOK YÜKSELEN HİSSELER
|Son (TL)
|Günlük Değişim
|BETAE
|44,00
|%10,00
|PRZMA
|69,65
|%9,94
|QNBFK
|42,74
|%8,26
|CGCAM
|47,98
|%6,15
|ISBTR
|560.800,00
|%5,33
1 TEMMUZ 2026 EN ÇOK DÜŞEN HİSSELER
|Son (TL)
|Günlük Değişim
|INFO
|5,97
|%-7,87
|BRMEN
|16,08
|%-6,94
|KERVN
|6,36
|%-5,36
|AVTUR
|16,00
|%-4,19
|EKIZ
|79,55
|%-4,10
1 TEMMUZ 2026 EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER
|Son (TL)
|Hacim (TL)
|ASELS
|345,00
|87.788.700,00
|HALKB
|42,98
|50.766.729,58
|THYAO
|325,75
|39.597.844,25
|TUPRS
|227,50
|26.559.942,50
|INFO
|5,97
|25.129.025,49
1 TEMMUZ 2026 ALTIN NE KADAR?
1 TEMMUZ 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?
1 TEMMUZ 2026 DÖVİZ NE KADAR?
|Alış
|Satış
|Günlük değişim
|Saat
|Dolar (USD)
|46,67₺
|46,68₺
|%0.04
|10:58
|Euro (EUR)
|53,26₺
|53,27₺
|%-0.03
|10:58
|Sterlin (GBP)
|61,86₺
|61,87₺
|%-0.08
|10:58
1 TEMMUZ 2026 AKARYAKIT NE KADAR?
|Fiyat (₺/Litre)
|Benzin
|62.29
|Motorin
|64.57
|LPG
|31.99
1 TEMMUZ 2026 KRİPTO PİYASASI
Kaynak: Halk TV Ekonomi Servisi