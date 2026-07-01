Borsa İstanbul'da kan kaybı sürüyor: BIST 100 güne düşüşle başladı

Borsa İstanbul'da haziran ayının ortasından bu yana etkisini sürdüren düşüş trendi, Salı günü de devam etti. Günü %0,43 değer kaybıyla tamamlayan BIST 100 endeksi, 61,38 puan gerileyerek seansı 14 bin 121,83 puandan kapattı. Bu geri çekilmeyle birlikte endeksin haftalık bazdaki toplam kaybı %1,46 olarak hesaplandı.

Piyasadaki negatif seyir Çarşamba gününün açılışına da yansıdı. Yeni güne de benzer bir tabloyla başlayan BIST 100 endeksi, açılışta %0,08 oranında hafif bir gerileme kaydederek 11,37 puan düştü ve güne 14 bin 110,46 puandan başladı.

1 TEMMUZ 2026 BORSA İSTANBUL BİST 100 ENDEKSİ CANLI

1 TEMMUZ 2026 EN ÇOK YÜKSELEN HİSSELER

Son (TL) Günlük Değişim BETAE 44,00 %10,00 PRZMA 69,65 %9,94 QNBFK 42,74 %8,26 CGCAM 47,98 %6,15 ISBTR 560.800,00 %5,33

1 TEMMUZ 2026 EN ÇOK DÜŞEN HİSSELER

Son (TL) Günlük Değişim INFO 5,97 %-7,87 BRMEN 16,08 %-6,94 KERVN 6,36 %-5,36 AVTUR 16,00 %-4,19 EKIZ 79,55 %-4,10

1 TEMMUZ 2026 EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER

Son (TL) Hacim (TL) ASELS 345,00 87.788.700,00 HALKB 42,98 50.766.729,58 THYAO 325,75 39.597.844,25 TUPRS 227,50 26.559.942,50 INFO 5,97 25.129.025,49

1 TEMMUZ 2026 ALTIN NE KADAR?

1 TEMMUZ 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?

1 TEMMUZ 2026 DÖVİZ NE KADAR?

1 TEMMUZ 2026 AKARYAKIT NE KADAR?

Fiyat (₺/Litre) Benzin 62.29 Motorin 64.57 LPG 31.99

1 TEMMUZ 2026 KRİPTO PİYASASI