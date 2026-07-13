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Halk TV Ekonomi 1 milyon TL'nin aylık getirisi belli oldu: Banka banka faiz oranları açıklandı

1 milyon TL'nin aylık getirisi belli oldu: Banka banka faiz oranları açıklandı

Bankalar, yeni müşteri kazanmak ve mevcut müşteri portföyünü genişletmek amacıyla mevduat kampanyalarını güncellerken faiz oranlarını da yeniden şekillendiriyor. 1 milyon TL'lik birikimin aylık getirisi banka banka açıklandı.

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1 milyon TL'nin aylık getirisi belli oldu: Banka banka faiz oranları açıklandı
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Bankalar, mevduat müşterilerini çekebilmek için faiz oranlarını yeniden düzenlemeyi sürdürüyor.

Artan rekabet ortamında birçok banka, özellikle yeni müşterilere yönelik daha avantajlı vadeli mevduat teklifleri sunarken, güncellenen oranlar tasarruflarını değerlendirmek isteyen yatırımcılara daha yüksek getiri fırsatı sağlıyor.

BANKA BANKA GÜNCEL RAKAMLAR PAYLAŞILDI

Mevduat faizlerindeki güncellemelerle birlikte yatırımcılar, en yüksek getiriyi sunan bankaları yakından takip etmeyi sürdürüyor.

1 milyon TL tutarındaki birikimin sağlayacağı kazanç, tasarruf sahiplerinin en fazla merak ettiği başlıklar arasında yer alıyor. Bankaların sunduğu güncel faiz oranları, yatırım kararlarında belirleyici rol oynuyor.

1 milyon TL'nin aylık getirisi belli oldu: Banka banka faiz oranları açıklandı - Resim : 1

350 bin TL'nin aylık getirisi belli oldu! Banka banka net kazanç tablosu ortaya çıktı350 bin TL'nin aylık getirisi belli oldu! Banka banka net kazanç tablosu ortaya çıktı

İşte bankalara göre 1 milyon TL’nin aylık mevduat getirileri...

HALKBANK

Faiz Oranı: Yüzde 35

Net Kazanç: 25.315,07 TL

Vade Sonu Bakiye: 1.025.315,07 TL

ZİRAAT KATILIM

Kâr Payı Oranı: Yüzde 36

Net Kazanç: 21.179,01 TL

Vade Sonu Bakiye: 1.021.179,01 TL

İŞ BANKASI

Faiz Oranı: Yüzde 38,5

Net Kazanç: 27.846,58 TL

Vade Sonu Bakiye: 1.027.846,58 TL

ENPARA

Faiz Oranı: Yüzde 39,5

Net Kazanç: 28.569,86 TL

Vade Sonu Bakiye: 1.028.569,86 TL

ZİRAAT BANKASI

Faiz Oranı: Yüzde 40

Net Kazanç: 28.931,51 TL

Vade Sonu Bakiye: 1.028.931,51 TL

ING

Faiz Oranı: Yüzde 41

Net Kazanç: 29.654,79 TL

Vade Sonu Bakiye: 1.029.654,79 TL

GARANTİ BBVA

Faiz Oranı: Yüzde 41,5

Net Kazanç: 30.016,44 TL

Vade Sonu Bakiye: 1.030.016,44 TL

ODEA

Faiz Oranı: Yüzde 41,5

Net Kazanç: 30.016,44 TL

Vade Sonu Bakiye: 1.030.016,44 TL

AKBANK

Faiz Oranı: Yüzde 42

Net Kazanç: 30.378,08 TL

Vade Sonu Bakiye: 1.030.378,08 TL

DENİZBANK

Faiz Oranı: Yüzde 44,5

Net Kazanç: 32.693,18 TL

Vade Sonu Bakiye: 1.032.693,18 TL

Kaynak: Halk TV Ekonomi Servisi
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