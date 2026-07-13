1 milyon TL'nin aylık getirisi belli oldu: Banka banka faiz oranları açıklandı
Bankalar, yeni müşteri kazanmak ve mevcut müşteri portföyünü genişletmek amacıyla mevduat kampanyalarını güncellerken faiz oranlarını da yeniden şekillendiriyor. 1 milyon TL'lik birikimin aylık getirisi banka banka açıklandı.
Bankalar, mevduat müşterilerini çekebilmek için faiz oranlarını yeniden düzenlemeyi sürdürüyor.
Artan rekabet ortamında birçok banka, özellikle yeni müşterilere yönelik daha avantajlı vadeli mevduat teklifleri sunarken, güncellenen oranlar tasarruflarını değerlendirmek isteyen yatırımcılara daha yüksek getiri fırsatı sağlıyor.
BANKA BANKA GÜNCEL RAKAMLAR PAYLAŞILDI
Mevduat faizlerindeki güncellemelerle birlikte yatırımcılar, en yüksek getiriyi sunan bankaları yakından takip etmeyi sürdürüyor.
1 milyon TL tutarındaki birikimin sağlayacağı kazanç, tasarruf sahiplerinin en fazla merak ettiği başlıklar arasında yer alıyor. Bankaların sunduğu güncel faiz oranları, yatırım kararlarında belirleyici rol oynuyor.
İşte bankalara göre 1 milyon TL’nin aylık mevduat getirileri...
HALKBANK
Faiz Oranı: Yüzde 35
Net Kazanç: 25.315,07 TL
Vade Sonu Bakiye: 1.025.315,07 TL
ZİRAAT KATILIM
Kâr Payı Oranı: Yüzde 36
Net Kazanç: 21.179,01 TL
Vade Sonu Bakiye: 1.021.179,01 TL
İŞ BANKASI
Faiz Oranı: Yüzde 38,5
Net Kazanç: 27.846,58 TL
Vade Sonu Bakiye: 1.027.846,58 TL
ENPARA
Faiz Oranı: Yüzde 39,5
Net Kazanç: 28.569,86 TL
Vade Sonu Bakiye: 1.028.569,86 TL
ZİRAAT BANKASI
Faiz Oranı: Yüzde 40
Net Kazanç: 28.931,51 TL
Vade Sonu Bakiye: 1.028.931,51 TL
ING
Faiz Oranı: Yüzde 41
Net Kazanç: 29.654,79 TL
Vade Sonu Bakiye: 1.029.654,79 TL
GARANTİ BBVA
Faiz Oranı: Yüzde 41,5
Net Kazanç: 30.016,44 TL
Vade Sonu Bakiye: 1.030.016,44 TL
ODEA
Faiz Oranı: Yüzde 41,5
Net Kazanç: 30.016,44 TL
Vade Sonu Bakiye: 1.030.016,44 TL
AKBANK
Faiz Oranı: Yüzde 42
Net Kazanç: 30.378,08 TL
Vade Sonu Bakiye: 1.030.378,08 TL
DENİZBANK
Faiz Oranı: Yüzde 44,5
Net Kazanç: 32.693,18 TL
Vade Sonu Bakiye: 1.032.693,18 TL