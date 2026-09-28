1 Ekim'de elektrik ve doğalgaza zam gelecek mi? Sektörden açıklama geldi

Milyonların gözü, bir anda etkili olan soğuk hava nedeniyle doğal gaz ve elektrik tarifelerine çevrildi.

Enerji yönetimi, gerek doğal gazda gerekse de elektrikte yüksek oranlı zam gereksiniminin sürdüğünü belirterek, buna karşın enflasyonla mücadele kapsamında izlenen tarife politikasının 1 Ekim’den geçerli yılın son çeyreğinde de süreceği mesajını verdi.

Sektör kaynakları, konutlarda doğal gaza ve elektriğe zam beklemediklerini belirterek, “Konutlarda, son kaynak tedarik tarifesi limitinin 2027 yılı için 3 bin kilovatsaat düşürülmesi bekleniyor. Buna ilişkin karar, geçen yıl olduğu gibi ekim ayında alınabilir” dedi.

Türkiye'de, elektrik tarifeleri genelde üç ayda bir, doğal gaz tarifeleri aylık olarak gözden geçiriliyor.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) elektrik, Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ) da doğal gazla ilgili tarifeleri belirliyor. Yeni elektrik tarifeleri Resmi Gazete’de yayımlanırken, doğal gaz tarifeleri BOTAŞ’ın internet sitesi üzerinden kamuoyuna duyuruluyor.

1 EKİMDEN GEÇERLİ TARİFELER

Ekonomi yönetimi, 2023 yılının ikinci yarısından bu yana özellikle elektrik ve doğal gaza yapılacak zam ve buna ilişkin oranların belirlenmesinde etkili oluyor. Tarifeler, iktidarın enflasyon hedefiyle uyumlu biçimde artırılıyor. 1 Ekim’den geçerli olacak yeni tarifelere ilişkin hazırlıklar da ekonomi yönetiminin kontrolünde ilerliyor, enflasyon hedefi göz önünde bulunduruluyor.

Enerji yönetimi, gerek doğal gazda gerekse de elektrikte yüksek oranlı zam gereksiniminin sürdüğünü belirterek, enflasyonla mücadele kapsamında izlenen tarife politikasının 1 Ekim’den geçerli yılın son çeyreğinde de süreceği mesajını verdi. Sektör kaynakları, ANKA’ya yaptıkları açıklamada, konutlarda doğal gaza ve elektriğe zam beklemediklerini belirterek, “Son dakikada büyük bir sürpriz olmazsa son çeyreğe de mevcut tarifelerle girilecek gibi görünüyor” değerlendirmesini yaptı.

TÜKETİM SINIRI KARARI EKİMDE ALINABİLİR

ANKA'dan Olcay Aydilek'e konuşan kaynaklar, elektrik tarifelerinde konut aboneleri için yıllık sübvansiyonlu tüketim sınırının (son kaynak tedarik tarifesi limitinin) 4 bin kilovatsaat olduğunu anımsatarak, “Konutlarda, son kaynak tedarik tarifesi limitinin 2027 yılı için 3 bin kilovatsaat düşürülmesi bekleniyor. Buna ilişkin karar, geçen yıl olduğu gibi ekim ayında alınabilir” dedi.

Eski TEDAŞ Genel Müdür vekili Osman Nuri Doğan, tüketim sınırının 3 bin kilovatsaate düşürülmesi durumda, aylık 780 TL’ye kadar faturası gelen abonelerde sübvansiyonun devam edeceğini vurguladı.

SANAYİ VE SANTRALLERDE ARTMA İHTİMALİ

Sektör kaynakları, Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ'nin (BOTAŞ) doğal gaz alım maliyetlerinin arttığına dikkati çekerek, enerji çevrelerinde sanayi ve santral tarifesinde bir miktar artışın konuşulduğunu vurguladı.

Kaynaklar, “Halen, bu iki gruba her bin metreküp gazın satış fiyatı 18 bin TL. Bu, bir miktar artar mı? Düşük bir olasılık. Birkaç güne kadar yeni tarifeler belli olacak” dedi.