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Halk TV Ekonomi Bitcoin sıkıştı kaldı: Yatırımcılar yarınki kritik veriye kilitlendi

Bitcoin sıkıştı kaldı: Yatırımcılar yarınki kritik veriye kilitlendi

Küresel faiz baskısı ve güvenlik krizleri kripto pazarını vurdu, toplam değer 2,88 trilyon dolara geriledi. Bitcoin kritik ABD istihdam verisi öncesi 82 bin dolar bandına çekilirken, Bitget ve MetaMask şokları piyasayı sarstı.

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Bitcoin sıkıştı kaldı: Yatırımcılar yarınki kritik veriye kilitlendi

Kripto para piyasalarında, küresel tahvil getirilerindeki yüksek seyrin ve güvenlik endişelerinin gölgesinde satış ağırlıklı bir seyir izleniyor. Makroekonomik taraftaki faiz baskısının risk iştahını frenlemesiyle birlikte toplam kripto para piyasası değeri son 24 saatte yüzde 2,36 oranında gerileyerek yaklaşık 2,88 trilyon dolar seviyesine indi.

Piyasanın lokomotifi Bitcoin, gün içinde 82,9 bin ile 85,5 bin dolar bandında hareket ederek yön arayışını sürdürdü. Yarın açıklanacak olan kritik ABD tarım dışı istihdam verisi öncesinde temkinli bir duruş sergileyen lider kripto para, dar banttaki sıkışık seyrini koruyor.

Ekosistemin iç dinamiklerinde ise güvenlik başlıkları gündemin ilk sırasına yerleşti. Kripto cüzdan devi MetaMask, ayrıntıları açıklanmayan bir güvenlik olayının ardından tedbir amacıyla Lido tarafından işletilen Ethereum doğrulayıcılarından çekilme kararı aldı. Şirket, kullanıcı cüzdanlarına yönelik doğrudan bir tehdit bulunmadığını bildirdi. Öte yandan Bitget borsasından çalınan 387,5 milyon dolarlık dev vurgunla bağlantılı saldırganların, diğer takas girişimlerinin başarısız olmasının ardından yaklaşık 3,8 milyon dolar değerindeki ZEC'yi Zcash'in gizlilik odaklı Ironwood korumalı havuzuna aktardığı tespit edildi.

Altcoin pazarında ise piyasanın en büyük ikinci varlığı Ethereum, yaşanan güvenlik gelişmelerine rağmen toparlanma çabası gösterdi. Gün içinde 2 bin 657 ile 2 bin 736 dolar aralığında işlem gören Ethereum, son 24 saatlik zaman diliminde yüzde 2,1'lik sınırlı bir primle yatay-pozitif bir seyir yakaladı.

1 EKİM 2026 CANLI KRİPTO PARALAR

Fiyat Günlük değişim 24s düşük 24s yüksek 24s hacim
Bitcoin (BTC) 84.121$ %0.50 83.410$ 84.420$ -
Ethereum (ETH) 2.715$ %1.21 2.678$ 2.722$ -

1 EKİM 2026 EN ÇOK YÜKSELEN COİNLER

Fiyat 24s Değişim
Midnight (NIGHT) 0,04044 $ +%29,08
Stacks (STX) 0,3990 $ +%27,42
Ethena (ENA) 0,2757 $ +%12,56

1 EKİM 2026 EN ÇOK DÜŞEN COİNLER

Fiyat 24s Değişim
LayerZero (ZRO) 1,70 $ -%7,15
Sky (SKY) 0,07948 $ -%3,35
UNUS SED LEO (LEO) 8,82 $ -%2,43

1 EKİM 2026 ALTIN NE KADAR?

Altın
Alış 6.590,03₺
Satış 6.597,65₺
Önce yükseldi, sonra çakıldı: Kritik istihdam verisi öncesine altın yön arıyorÖnce yükseldi, sonra çakıldı: Kritik istihdam verisi öncesine altın yön arıyor

1 EKİM 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?

Gümüş
Alış 96,18₺
Satış 96,21₺
Dünkü satış dalgasının ardından gümüş toparlanma savaşı veriyorDünkü satış dalgasının ardından gümüş toparlanma savaşı veriyor

1 EKİM 2026 DÖVİZ NE KADAR?

Alış Satış Günlük değişim Saat
Dolar (USD) 49,03₺ 49,04₺ %0.04 09:59
Euro (EUR) 55,62₺ 55,63₺ %0.14 09:59
Sterlin (GBP) 65,18₺ 65,19₺ %0.24 09:59
Tahvil faizleri tırmandı, fatura döviz kurlarına kesildi: Döviz piyasasında rekor serisi sürüyorTahvil faizleri tırmandı, fatura döviz kurlarına kesildi: Döviz piyasasında rekor serisi sürüyor

1 EKİM 2026 AKARYAKIT NE KADAR?

Fiyat (₺/Litre)
Benzin 84.50
Motorin 97.10
LPG 36.44
Ekim tarifesi yürürlüğe girdi: İstasyonlarda tabelalar değiştiEkim tarifesi yürürlüğe girdi: İstasyonlarda tabelalar değişti

1 EKİM 2026 BIST 100 GÜNCEL VERİLERİ

BIST 100
Değer 12.072
Değişim %1,04
Kaynak: Halk TV Ekonomi Servisi
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