Bitcoin sıkıştı kaldı: Yatırımcılar yarınki kritik veriye kilitlendi

Kripto para piyasalarında, küresel tahvil getirilerindeki yüksek seyrin ve güvenlik endişelerinin gölgesinde satış ağırlıklı bir seyir izleniyor. Makroekonomik taraftaki faiz baskısının risk iştahını frenlemesiyle birlikte toplam kripto para piyasası değeri son 24 saatte yüzde 2,36 oranında gerileyerek yaklaşık 2,88 trilyon dolar seviyesine indi.

Piyasanın lokomotifi Bitcoin, gün içinde 82,9 bin ile 85,5 bin dolar bandında hareket ederek yön arayışını sürdürdü. Yarın açıklanacak olan kritik ABD tarım dışı istihdam verisi öncesinde temkinli bir duruş sergileyen lider kripto para, dar banttaki sıkışık seyrini koruyor.

Ekosistemin iç dinamiklerinde ise güvenlik başlıkları gündemin ilk sırasına yerleşti. Kripto cüzdan devi MetaMask, ayrıntıları açıklanmayan bir güvenlik olayının ardından tedbir amacıyla Lido tarafından işletilen Ethereum doğrulayıcılarından çekilme kararı aldı. Şirket, kullanıcı cüzdanlarına yönelik doğrudan bir tehdit bulunmadığını bildirdi. Öte yandan Bitget borsasından çalınan 387,5 milyon dolarlık dev vurgunla bağlantılı saldırganların, diğer takas girişimlerinin başarısız olmasının ardından yaklaşık 3,8 milyon dolar değerindeki ZEC'yi Zcash'in gizlilik odaklı Ironwood korumalı havuzuna aktardığı tespit edildi.

Altcoin pazarında ise piyasanın en büyük ikinci varlığı Ethereum, yaşanan güvenlik gelişmelerine rağmen toparlanma çabası gösterdi. Gün içinde 2 bin 657 ile 2 bin 736 dolar aralığında işlem gören Ethereum, son 24 saatlik zaman diliminde yüzde 2,1'lik sınırlı bir primle yatay-pozitif bir seyir yakaladı.

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