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Halk TV Ekonomi Dün dibe vuran Borsa İstanbul yeni güne yükselişle uyandı

Dün dibe vuran Borsa İstanbul yeni güne yükselişle uyandı

Borsa İstanbul'da dün yaşanan sert satış dalgasının ardından BIST 100 endeksi, yeni güne tepki alımlarıyla başladı. 12 bin puan sınırını yeniden aşan borsa, perşembe seansının açılışında 12 bin 26 puana yükseldi.

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Dün dibe vuran Borsa İstanbul yeni güne yükselişle uyandı

Borsa İstanbul'da fon soruşturmaları ve aracı kurumlardaki kredili pozisyon tasfiyelerinin tetiklediği satış dalgası, dün kritik destek seviyelerini kırarak adeta dibe vurdu. Çarşamba seansı boyunca genele yayılan yoğun panik satışlarıyla gerileyen BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,79 oranında sert bir değer kaybı ve 343,40 puanlık düşüşle 11 bin 947,18 puandan tamamladı. Yaşanan panik havası ve teminat tamamlama çağrılarıyla birlikte toplam işlem hacmi 150,5 milyar lira ile son dönemin en yüksek seviyelerine tırmanırken, endeks 12 bin puanlık psikolojik eşiğin de altına sarktı.

12 bin sınırının altında gelen kapanışın ardından haftanın dördüncü işlem gününde Borsa İstanbul güne tepki alımlarıyla başladı. 1 Ekim Perşembe seansına alıcılı bir başlangıç yapan BIST 100 endeksi, açılışta dünkü kapanışına göre 79,08 puan ve yüzde 0,66 artış kaydederek 12 bin 026,26 puana çıktı ve yeniden 12 bin puan sınırının üzerine adım attı.

1 EKİM 2026 BORSA İSTANBUL BİST 100 ENDEKSİ CANLI

BIST 100
Son 12.006
Günlük değişim %0.50
Gün içi düşük 11.936
Gün içi yüksek 12.228
Önceki kapanış 11.947
Saat 11:30

1 EKİM 2026 EN ÇOK YÜKSELEN HİSSELER

Son (TL) Günlük Değişim
EMNIS 130,20 %9,97
OTKAR 309,50 %9,95
ZERGY 6,67 %9,88
ARDYZ 61,70 %9,79
ATAGY 8,71 %7,66

1 EKİM 2026 EN ÇOK DÜŞEN HİSSELER

Son (TL) Günlük Değişim
ISVEA 27,54 %-10,00
INFO 0,72 %-10,00
EDATA 4,86 %-10,00
BURVA 315,00 %-10,00
BIGEN 44,48 %-10,00

1 EKİM 2026 EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER

Son (TL) Hacim (TL)
ASTOR 174,20 1.462.457.601,80
THYAO 285,50 79.492.050,50
AKBNK 67,80 70.628.887,20
ASELS 342,00 58.240.206,00
YKBNK 34,50 34.258.534,50

1 EKİM 2026 ALTIN NE KADAR?

Altın
Alış 6.590,03₺
Satış 6.597,65₺
Önce yükseldi, sonra çakıldı: Kritik istihdam verisi öncesine altın yön arıyorÖnce yükseldi, sonra çakıldı: Kritik istihdam verisi öncesine altın yön arıyor

1 EKİM 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?

Gümüş
Alış 95,24₺
Satış 95,27₺
Dünkü satış dalgasının ardından gümüş toparlanma savaşı veriyorDünkü satış dalgasının ardından gümüş toparlanma savaşı veriyor

1 EKİM 2026 DÖVİZ NE KADAR?

Alış Satış Günlük değişim Saat
Dolar (USD) 49,03₺ 49,04₺ %0.04 11:30
Euro (EUR) 55,54₺ 55,55₺ %0.00 11:30
Sterlin (GBP) 65,00₺ 65,01₺ %-0.05 11:30
Tahvil faizleri tırmandı, fatura döviz kurlarına kesildi: Döviz piyasasında rekor serisi sürüyorTahvil faizleri tırmandı, fatura döviz kurlarına kesildi: Döviz piyasasında rekor serisi sürüyor

1 EKİM 2026 AKARYAKIT NE KADAR?

Fiyat (₺/Litre)
Benzin 84.50
Motorin 97.10
LPG 36.44
Ekim tarifesi yürürlüğe girdi: İstasyonlarda tabelalar değiştiEkim tarifesi yürürlüğe girdi: İstasyonlarda tabelalar değişti

1 EKİM 2026 KRİPTO PİYASASI

Bitcoin
Değer 83.406$
Değişim %-0,36
Bitcoin sıkıştı kaldı: Yatırımcılar yarınki kritik veriye kilitlendiBitcoin sıkıştı kaldı: Yatırımcılar yarınki kritik veriye kilitlendi
Kaynak: Halk TV Ekonomi Servisi
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