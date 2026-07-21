YKS sonuçlarında OBP tablosu: Bir aday tek kalemde 103 bin sıra geriledi

Gazeteci ve memurlar.net Genel Yayın Yönetmeni Edip Üzen, sosyal medya hesabı üzerinden YKS sonuçları, sınavdaki soru iptalleri ve Ortaöğretim Başarı Puanı’nın (OBP) yarattığı eşitsizliklere ilişkin bir paylaşım serisi yayımladı.

SONUÇLAR TAKVİMDEN ÖNCE AÇIKLANDI

Edip Üzen, dün yaptığı ilk paylaşımda, ÖSYM’nin önceki yıllardaki uygulamalarına dikkat çekerek sonuçların erken açıklanacağını öngördü. Üzen paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"YKS sonuçları erken açıklanabilir. Yarına dikkat! Önceki yıllarda ÖSYM YKS sonuçlarını gününden önce açıkladı. Milyonları ilgilendiren YKS sonuçları takvime uyulursa 22 Temmuz Çarşamba günü açıklanacak. Fakat önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da erken açıklanmasını bekliyorum. Sonuçların 21 Temmuz’da gün içinde açıklanacağını düşünüyorum. Adaylara şimdiden hayırlı olsun…"

ÖSYM İKİ SORUYU İPTAL ETTİ

Beklenen açıklama bu sabah geldi. Üzen, YKS sonuçlarının açıklandığını duyururken ÖSYM'nin konuya ilişkin resmi duyurusuna da yer verdi. ÖSYM tarafından yapılan açıklamada şu detaylar aktarıldı:

"20-21 Haziran 2026 tarihlerinde uygulanan 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (2026-YKS) madde analizleri incelenmiş, cevap anahtarlarının kontrolleri tamamlanmış, itirazlar bilimsel açıdan değerlendirilmiş ve 21 Haziran 2026 tarihinde uygulanan 2026-YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri’nin Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1 Testi Temel Soru Kitapçığı’nda yer alan 20 numaralı sorunun iptal edilmesine karar verilmiş olup Matematik Testi Temel Soru Kitapçığı’nda yer alan 23 numaralı soru ise yargı kararı gereği iptal edilerek değerlendirme işlemleri yapılmıştır."

"OBP FIRSAT EŞİTLİĞİNİ ZEDELİYOR"

Sonuçların açıklanmasının ardından yaptığı paylaşımda Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP) sistemini sorgulayan Edip Üzen, okullar arasındaki notlandırma farklılıklarının yarattığı adaletsizliğe dikkat çekti:

"YKS sonuçları açıklandı. OBP'yi masaya yatırmanın zamanı gelmedi mi? Okullar arasındaki not verme standartlarının benzemeyişi, özellikle özel okullarda gözlemlenen yüksek OBP ortalamaları, adil bir rekabet ortamını engellemektedir. Eğitimde fırsat eşitliğinin zedelenmemesi adına OBP uygulamasının kaldırılması veya yeniden yapılandırılması, milyonlarca öğrencinin emeğinin korunması açısından kritik bir adım olacaktır."

TEK KALEMDE 103 BİN KİŞİLİK DÜŞÜŞ

Üzen, yaptığı son paylaşımda ise OBP’nin adaylar üzerindeki somut mağduriyetini gösteren bir sınav sonuç belgesi paylaştı. "YKS sonuçlarında OBP'nin sonuçlarından biri... Adayı 100 bin kişi geriye attı." notuyla paylaşılan belge, sistemin yarattığı sıralama kaybını somut verilerle ortaya koydu.

Sınav sonuç belgesindeki verilere göre;

Adayın TYT Ham Puanı ve Sıralaması: 239,05088 puan ile 1.058.329. sıra.

Diploma Notu ve OBP: 58,75 diploma notuna karşılık 293,75 OBP.

Yerleştirme Puanı ve Sıralaması (Y-TYT): OBP eklenmiş 274,30088 yerleştirme puanı ile 1.161.366. sıra.

Elde edilen sınav başarısına rağmen, adayın diplomasından gelen OBP puanı hesaplamaya dahil edildiğinde sıralaması 103.037 kişi gerilemiş oldu.