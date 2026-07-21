YKS birincileri o bölümü seçecek: İşte şampiyonların ortak hedefi

2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) farklı oturumlarda Türkiye birincisi olan Miraç Koşar ve Sena İlhan, sınav maratonunun ardından yaşadıkları mutluluğu paylaştı. Ortak noktaları ise başarılarının ardından doktor olmayı hedeflemeleri oldu.

Şanlıurfa Fen Lisesi mezunu Miraç Koşar, Temel Yeterlilik Testi'nde (TYT) 2 milyon 425 bin 627 aday arasında Türkiye birincisi olarak büyük bir başarıya imza attı. Sonucun hayatı boyunca unutamayacağı bir anı olduğunu söyleyen Koşar, uzun ve zorlu bir hazırlık sürecinin karşılığını aldığını belirtti.

Milli Savunma Üniversitesi sınavındaki derecesinin kendisine güven verdiğini ifade eden Koşar, başarısında öğretmen olan anne ve babasının büyük desteği bulunduğunu dile getirdi. Tıp eğitimi almak istediğini belirten Koşar, ilk tercihinin büyük olasılıkla Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi olacağını söyledi.

"EN ÖNEMLİ MOTİVASYON PES ETMEMEK"

Yabancı Dil Testi (YDT) Fransızca alanında 500 tam puan alarak Türkiye birincisi olan 20 yaşındaki Sena İlhan da sınav sonucunu gördüğünde büyük şaşkınlık ve mutluluk yaşadığını anlattı.

Üniversite sınavına daha iyi hazırlanabilmek için Açık Öğretim Lisesi'ne geçen İlhan, Fransızca bilgisini büyük ölçüde internet uygulamaları, videolar ve yabancı dilde kitaplar okuyarak geliştirdiğini söyledi. Başarısında kendisine en uygun çalışma yöntemini belirlemesinin etkili olduğunu vurgulayan İlhan, sınav öncesindeki hedefinin ilk 100'e girmek olduğunu ancak birinciliği beklemediğini ifade etti.

Üniversite tercihini sayısal puanıyla yapmayı planlayan İlhan, ikiz kız kardeşinin de tıp eğitimi aldığını belirterek kendisinin de doktor olmak istediğini söyledi. Başarısında en önemli motivasyonunun ise pes etmemek ve başarabileceğine inanmak olduğunu kaydetti. (AA)