Binlerce üniversite bölümünde profesör yok! Öğrenciler akademik hayatlarını profesör görmeden tamamlıyor

Akademik kadro eksikliğinin yaşandığı bölümler arasında hukuk, mimarlık, mühendislik ve ebelik gibi kritik alanlar da yer alıyor. Türkiye genelindeki üniversitelerde görev yapan profesör sayısı 54 bin 974 olarak kayıtlara geçerken, çok sayıda öğrencinin eğitim hayatı boyunca bir profesörden ders alma imkanı bulamadan mezun olduğu belirtiliyor.

Birgün'deki habere göre özellikle mühendislik fakültelerindeki tablo dikkat çekiyor. Resmi verilere göre devlet üniversitelerindeki yaklaşık 168 mühendislik fakültesinde profesör kadrosu bulunmuyor. Sağlık alanında da benzer bir durum yaşanıyor. Devlet üniversitelerindeki 116 hemşirelik bölümünün 29'unda, 54 ebelik bölümünün ise 26'sında profesör görev yapmıyor.

TIP FAKÜLTESİNDE PROFESÖR BULUNMUYOR

Akademik kadro eksikliği tıp eğitimine de yansımış durumda. Bitlis Eren Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde profesör kadrosunun tamamen boş olduğu görülüyor. Devlet üniversiteleri arasında profesörü bulunmayan tek tıp fakültesi olarak öne çıkan bölümde yalnızca 2 doçent ve 1 doktor öğretim üyesi görev yapıyor.

Psikoloji bölümlerinde de benzer bir tablo dikkat çekiyor. Devlet üniversitelerindeki psikoloji programlarının 34'ünde profesör bulunmuyor. Bu sayı, profesörsüz psikoloji bölümlerinin toplam programların üçte birinden fazlasını oluşturduğunu gösteriyor.

HUKUK VE EĞİTİM FAKÜLTELERİ DE LİSTEDE

Profesör bulunmayan hukuk fakülteleri arasında Çankırı Karatekin Üniversitesi ile İnönü Üniversitesi yer alıyor. Bunun yanı sıra öğretmen yetiştiren eğitim fakültelerinde de önemli akademik kadro eksiklikleri göze çarpıyor.

Verilere göre 170'in üzerinde öğretmenlik programında profesör bulunmuyor. İngilizce öğretmenliği, okul öncesi öğretmenliği ve Türkçe öğretmenliği gibi birçok alanda bazı üniversitelerde öğrenciler eğitimlerini profesör desteği almadan sürdürüyor.