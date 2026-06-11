Ara tatil kalkıyor mu? Bakan Yusuf Tekin'den net açıklama

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğrenciler ve veliler tarafından merakla takip edilen ara tatil uygulamasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Ara tatillerin kaldırılacağı yönündeki iddialara son noktayı koyan Tekin, uygulamanın devam edeceğini belirtti.

OKULLARDA ARA TATİLLER DEVAM EDECEK

Ara tatillerin kaldırılmasının gündemlerinde olmadığını ifade eden Tekin, gelecek eğitim yılında birinci dönem ara tatilinin uygulanacağını açıkladı. İkinci dönemdeki ara tatilin ise Ramazan Bayramı haftasına denk geldiğini belirten Tekin, bu nedenle takvimin buna göre şekilleneceğini kaydetti.

Türkiye Gazetesi'ne konuşan Tekin, “Akademik takvimi yayımlayacağız. Önümüzdeki yıl birinci yarıyılda ara tatil yapacağız. İkinci yarıyılda ise ara tatil dönemi Ramazan Bayramı'nın olduğu haftaya denk geliyor” ifadelerini kullandı.