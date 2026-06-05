Zirvede kayboldu, öldü sanıldı! 6 gün sonra Everest'ten sürünerek indi

Dünyanın en zorlu tırmanış rotalarından biri olan Everest’te yaşanan bir kayıp vakası, beklenmedik bir şekilde mucizeye dönüştü. 30 Mayıs’ta zirveye yakın bölgede bağlantı kesilen Nepalli rehber Dawa Sherpa’nın hayatını kaybettiği düşünülürken, 6 gün sonra kendi imkânlarıyla ana kamp bölgesine kadar ulaşmayı başardığı ortaya çıktı.

Arama ekiplerinin günlerce süren çalışmaları sonuçsuz kalırken, Sherpa’nın Everest’in yüksek irtifa kamp hattına yakın bir noktada bitkin halde bulunduğu bildirildi. İlk müdahalenin ardından helikopterle Katmandu’ya sevk edilen deneyimli dağcının bilincinin açık olduğu ve iletişim kurabildiği aktarıldı.

OKSİJEN SEVİYESİ KRİTİK DÜŞÜKLÜKTE

Yetkililer, Sherpa’nın ekstrem koşullar altında kendi başına ilerleyerek aşağıya doğru süründüğünü ve hayatta kalma içgüdüsüyle hareket ettiğini belirtti. Bölgede hava sıcaklıklarının sıfırın onlarca derece altında seyrettiği, oksijen seviyesinin ise kritik derecede düşük olduğu bildirildi.

Katmandu’daki hastanede tedavi altına alınan Sherpa’da ciddi sıvı kaybı, hafif donma vakaları ve uzun süreli açlığa bağlı yorgunluk tespit edildi. Doktorlar, durumunun stabil olduğunu ancak yakın takibin sürdüğünü açıkladı.

TIRMANIŞ PARTNERİ İZİNİ KAYBETTİ

Sherpa’nın ailesi ise gelen haberle büyük bir rahatlama yaşadı. Günlerce umutsuz bekleyiş içinde olduklarını belirten yakınları, “Onu kaybettiğimizi düşünüyorduk” ifadelerini kullandı.

Olayın bir diğer tanığı olan tırmanış partneri, dönüş sırasında yaşanan karmaşada yollarının ayrıldığını, zorlu hava koşulları nedeniyle iletişimin tamamen koptuğunu söyledi. Aynı süreçte başka bir dağcıya yardım edilmesinin operasyonu daha da zorlaştırdığı aktarıldı.

Everest’te bu sezon yaşanan ölümlü vakaların ardından Sherpa’nın hayatta kalması, dağcılık dünyasında “olağanüstü bir dayanıklılık örneği” olarak değerlendirildi. Uzmanlar, bu tür vakaların yüksek irtifa risklerini bir kez daha gözler önüne serdiğini vurguladı.