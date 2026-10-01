Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Dünya Zimbabve'de helikopter faciası: İş insanı ve eşi de öldü

Zimbabve'de helikopter faciası: İş insanı ve eşi de öldü

Zimbabve'de bir helikopterin düşmesi sonucu 6 kişi yaşamını yitirdi. Hayatını kaybedenler arasında ülkenin tanınmış iş insanlarından Wicknell Chivayo ile eşi Lucy Muteke'nin de bulunduğu bildirildi.

Bizi Keşfet’te takip edin. Google Haberler’de takip edin. Halk TV’yi favori kaynaklarınıza ekleyin.
Zimbabve'de helikopter faciası: İş insanı ve eşi de öldü

Zimbabve'nin doğusunda meydana gelen helikopter kazası, 6 kişinin hayatını kaybetmesiyle sonuçlandı. Kaza, Marondera kırsalında meydana gelirken, helikopterin henüz belirlenemeyen bir nedenle düştüğü bildirildi.

İŞ İNSANI VE EŞİ DE ÖLDÜ

Zimbabve polisi, kazanın ardından bölgede çalışma başlatıldığını ve helikopterde bulunan 6 kişinin tamamının yaşamını yitirdiğini açıkladı. Hayatını kaybedenler arasında Zimbabveli iş insanı Wicknell Chivayo ve eşi Lucy Muteke'nin de bulunduğu belirtildi.

Zimbabve Sivil Havacılık Kurumu Genel Müdürü George Mashababe, kazanın ardından olay yerinde yapılan ilk incelemeye ilişkin bilgi verdi. Mashababe, helikopterin yere çarpmasının ardından yakıt sızıntısı meydana geldiğini ve sonrasında yangın çıktığını ifade etti.

Kanada'da helikopter kazası: 4 kişi hayatını kaybettiKanada'da helikopter kazası: 4 kişi hayatını kaybetti

Kazanın nedenine ilişkin soruşturma başlatılırken, yetkililer olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için incelemelerini sürdürüyor. Helikopterin düşüş nedeninin, yürütülecek teknik çalışmaların ardından netleşmesi bekleniyor. (DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Helikopter
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro