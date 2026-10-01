Zimbabve'de helikopter faciası: İş insanı ve eşi de öldü

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Zimbabve'nin doğusunda meydana gelen helikopter kazası, 6 kişinin hayatını kaybetmesiyle sonuçlandı. Kaza, Marondera kırsalında meydana gelirken, helikopterin henüz belirlenemeyen bir nedenle düştüğü bildirildi.

İŞ İNSANI VE EŞİ DE ÖLDÜ

Zimbabve polisi, kazanın ardından bölgede çalışma başlatıldığını ve helikopterde bulunan 6 kişinin tamamının yaşamını yitirdiğini açıkladı. Hayatını kaybedenler arasında Zimbabveli iş insanı Wicknell Chivayo ve eşi Lucy Muteke'nin de bulunduğu belirtildi.

Zimbabve Sivil Havacılık Kurumu Genel Müdürü George Mashababe, kazanın ardından olay yerinde yapılan ilk incelemeye ilişkin bilgi verdi. Mashababe, helikopterin yere çarpmasının ardından yakıt sızıntısı meydana geldiğini ve sonrasında yangın çıktığını ifade etti.

Kazanın nedenine ilişkin soruşturma başlatılırken, yetkililer olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için incelemelerini sürdürüyor. Helikopterin düşüş nedeninin, yürütülecek teknik çalışmaların ardından netleşmesi bekleniyor. (DHA)