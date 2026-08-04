Zifiri karanlıkta on binlerce örümcek dünyanın en büyük ağını ördü

Arnavutluk ile Yunanistan sınırındaki Güneş ışığı girmeyen Kükürt Mağarası'nda 106 metrekarelik alana yayılan ve 111 bin örümceği barındıran eşsiz bir koloni tespit edildi. Bilim insanlarını şaşkına çeviren keşif, yalnız yaşayan iki farklı örümcek türünün kemosentez sayesinde bir arada koloni kurduğunu ortaya çıkardı.

Güneş ışığının hiç ulaşmadığı yer altı dünyasında ezber bozan bir doğa olayı gün yüzüne çıktı. Arnavutluk-Yunanistan sınırında yer alan Kükürt Mağarası derinliklerinde yürütülen çalışmalarda bilim insanları, 106 metrekarelik devasa bir örümcek ağıyla karşılaştı. Yarım tenis kortu büyüklüğündeki bu devasa ağın içinde tam 111 bin örümceğin birlikte yaşadığı saptandı.

ZİFİRİ KARANLIKTA HAYATTA KALIYORLAR

Mağara bilimciler ve araştırmacı István Urák liderliğindeki ekip, karanlık mağarada yaşamın Güneş ışığıyla değil kemosentez mekanizmasıyla sağlandığını belirledi.

Mağaradaki kükürt bakterileri, kükürt bileşiklerini işleyerek zengin bir biyofilm tabakası oluşturuyor. Bu tabakayla beslenen sinek larvaları ise devasa bir popülasyona ulaşıyor. Mağara tavanını kaplayan ergin sinekler ise zifiri karanlıkta bekleyen örümcekler için kesintisiz bir besin kaynağına dönüşüyor.

YALNIZ YAŞAYAN TÜRLER BİR ARAYA GELDİ

Keşfin en çarpıcı yanı ise ağda barınan türlerin sosyal davranışları oldu. Yüzeyde tamamen yalnız yaşamalarıyla bilinen Tegenaria domestica ve Prinerigone vagans türleri, mağara içindeki aşırı yiyecek bolluğu sayesinde bir arada yaşamaya başladı.

Araştırmacılar devasa yapıda yaklaşık 69 bin Tegenaria domestica ile 42 binden fazla Prinerigone vagans bireyinin yan yana ağ ördüğünü kaydetti. Yiyecek rekabetinin ortadan kalkması ve coğrafi izolasyon, yalnız takılan bu canlıların davranışsal bir değişim geçirerek devasa bir koloni kurmasını sağladı.

EZBER BOZAN KEŞİF LİTERATÜRE GİRDİ

İlk olarak 2022 yılında tespit edilen benzersiz mağara yapısı üzerindeki incelemeler tamamlandı. Ekosistemin detayları Subterranean Biology dergisinde yayımlanarak bilim dünyasına duyuruldu. Bilim insanları, uç koşullara sahip mağaradaki bu sıra dışı yaşam adaptasyonunu incelemeye devam ediyor.